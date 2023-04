Schwedisches Kaufhaus eröffnet weitere Filiale in Deutschland – Konkurrenz für Discounter?

Das schwedische Kaufhaus Rusta hat eine weitere Filiale in Deutschland eröffnet. Ist es eine neue Konkurrenz für Discounter wie Tedi oder Action?

Kerpen – Ob Gartenmöbel, Drogerieartikel oder Haustierbedarf: Das Sortiment des schwedischen Kaufhauses Rusta ist vielfältig. Das Unternehmen hat Filialen in Schweden, Norwegen, Finnland und Deutschland. Kürzlich eröffnete Rusta seine 200. Filiale weltweit: in der nordrhein-westfälischen Stadt Kerpen. Der Andrang war groß: Am ersten Verkaufswochenende standen die Menschen Schlange an den Kassen in der Filiale in Kerpen. Das schwedische Haus lockte Kunden mit vielen Angeboten zur Neueröffnung.

Wie beim schwedischen Möbelhaus Ikea ähnelt auch die Gangführung in den Rusta-Filialen einem Einbahnstraßensystem. Um zur Kasse zu gelangen, müssen Kunden also die gesamte Filiale durchlaufen – einmal vorbei an allen Produkten. Und von denen gibt es ausreichend: Die Bandbreite an Produkten bei Rusta ist groß.

Schwedisches Kaufhaus: Viele Rusta-Filialen in Norddeutschland

Egal, ob Gartenfreund, Deko-Fan oder Beauty-Queen: das vielfältige Sortiment hält für jeden Geschmack etwas bereit. Die Artikel werden thematisch passend zueinander sortiert. Bereits seit dem Jahr 2017 ist das schwedische Kaufhaus in Deutschland vertreten. Gegenüber RTL äußerte Rustas Deutschland-Chef Christof Sauck, dass sie bei der Eröffnung der Filiale in Lübeck im Jahr 2017 Potenzial für circa 500 Filialen in Deutschland gesehen hätten. „Dies halten wir nach wie vor für realistisch“, so Sauck. Bei der Verteilung der Filialen fällt aktuell auf: die meisten Filialen befinden sich im nördlichen Teil Deutschlands.

An diesen Standorten gibt es Rusta-Filialen in Deutschland:

Schwentinental

Neumünster

Lübeck

Norderstedt

Bremen

Dessau

Halle (Saale)

Kerpen

Rusta: Wird schwedisches Unternehmen neuer Konkurrent für deutsche Discounter?

Mit der Expansion des Kaufhauses in Deutschland könnte sich das Unternehmen, das 1986 in Schweden gegründet wurde, wohl zum Konkurrenten für deutsche Discounter entwickeln. Discounter wie Tedi, Action und Kodi verfolgen dasselbe Konzept wie das schwedische Haus. Müssen sich die deutschen Unternehmen nun vor dem neuen Konkurrenten aus Schweden fürchten?

Noch kann Rusta nicht mit den deutschen Discountern mithalten: Während das schwedische Unternehmen nun seine achte Filiale in Deutschland eröffnete, wurde 2018 die 2000. Tedi-Filiale in Deutschland eröffnet. Doch das schwedische Unternehmen gibt sich selbstbewusst: „Rusta möchte die selbstverständliche Wahl sein, wenn du dein Zuhause modernisieren und umgestalten möchtest", heißt es auf der Internetseite des Warenhauses.