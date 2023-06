Edeka-Kunde schwärmt von Leberkäse-Brötchen: „Hat die Größe von einem Hundegebiss“

Von: Jacob von Sass

Ein Facebook-User kauft sich ein Leberkäse-Brötchen bei Edeka. Die Größe und Qualität seiner Mahlzeit bringt ihn ins Schwärmen.

Meckenheim – Wer kennt es nicht: Man geht mit großem Hunger in ein Restaurant oder einen Imbiss und bestellt sein Lieblingsgericht. Wenn das Essen einem dann gut schmeckt und die Größe der Portion zusätzlich auch noch überzeugt, steht einem zweiten Besuch der Lokalität meistens nichts im Wege. Auch Supermärkte wie Kaufland oder Rewe bieten ihren Kunden seit längerem warme Snacks an. Das Leberkäse-Brötchen eines Edekas aus Meckenheim in Nordrhein-Westfalen überzeugte einen Kunden kürzlich so sehr, dass er der Speise eine Lobeshymne auf Facebook sang.

Auf der Social-Media-Plattform postete er ein Foto seiner Leberkassemmel und schrieb unter anderem: „Ich glaube, das Bild spricht für sich. Die Bewertung fällt mir schwer, denn dieses Prachtstück ist ganz oben angesiedelt. Das Brötchen war spitze, der Leberkäse ebenso. Die Kruste war perfekt. Eigentlich hätte ich mich persönlich bei den Machern dieses Werkes bedanken sollen.“ Nicht ganz so erfreut war kürzlich ein Edeka-Kunde, der bei der Fleischtheke eine Wartemarke ziehen musste.

Dieser Leberkäsesemmel von Edeka verzückte einen Facebook-User. © Jo Scha/Facebook (Screenshot)

Kunde schwärmt von Leberkäse-Brötchen – auch seine Facebook-Freunde sind begeistert

Auch die Facebook-Freude des Leberkäse-Enthusiasten scheinen überzeugt von dem fleischigen Mahl. „Hat eigentlich schon einmal jemand den Jugendschutz ins Spiel gebracht? So ein geiles Stück Brät fällt echt unter das Jugendschutzgesetz“, so ein User unter dem Post. Ein anderer schreibt: „Tolles Teil! Hat die Größe eines Hundegebisses. Mega Kruste.“ Vor allem die Tatsache, dass es sich bei dem verwendeten Leberkäse, um ein Randstück handelt, lässt die Herzen Fleischkäse-Liebhaber anscheinend höher schlagen.

Obwohl es dem Edeka-Kunden aufgrund der hohen Qualität des Leberkäse-Brötchen schwerfiel, dieses überhaupt zu bewerten, kommt er am Ende seines Posts zu einem Resultat: „Eine Bewertung unter 9 wäre respektlos. Ich vergebe dem Gesamtwerk eine 9,6/10.“ Einzig und alleine die Frage, ob man sein Fleischkäse-Brötchen mit Ketchup essen darf, scheint die Gemeinschaft zu spalten. So schreibt ein Facebook-Nutzer: „Andere Zutaten außer Leberkäse und Brötchen sind eine Sünde.“ (Jakob von Sass)

Kürzlich packte ein Edeka-Kunde Tiefkühl-Croissants aus und musste daraufhin lachen.