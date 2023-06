Dokumente, die man ein Leben lang aufheben muss – Urkunden, Kontoauszüge, Kassenbons

Aufbewahrungspflicht

Arztbescheide, Kontoauszüge, Versicherungen – im Haushalt sammeln sich über die Jahre eine Menge Dokumente an. Doch muss man wirklich alle aufbewahren?

München – Es gibt so einige Ordner mit Dokumenten, die im Regal einstauben. Die Devise lautet oft: Nichts wegschmeißen. Aber ist das wirklich so? Muss man wirklich alle Papierdokumente bis in die Ewigkeit aufbewahren? Die gute Nachricht lautet: Nein. Für Privatpersonen gibt es aber dennoch einige Dokumente, die auf keinen Fall entsorgt werden sollten. Andere wiederum können auch als digitale Kopie abgespeichert werden und viele Papierunterlagen können nach Ablauf bestimmter Fristen in die Papiertonne wandern. Trotzdem gilt: Für den Notfall am besten immer Sicherheitskopien anfertigen und die wichtigsten Dokumente in einem Ordner sammeln.

Urkunden, Kontoauszüge, Kassenbons: Welche Dokumente man ein Leben lang aufheben muss

Alle persönlichen Dokumente sollten sorgfältig aufbewahrt werden – und das ein Leben lang. Dazu zählen Ausweisdokumente, Geburts- und Heiratsurkunden und Scheidungsunterlagen. Diese Dokumente sind relevant, wenn es beispielsweise um Rentenanträge, Erbangelegenheiten und Eheschließungen geht. Auch Unterlagen, die mit der Sozialversicherung, Rente und der Krankenversicherung zu tun haben, dürfen nicht weggeworfen werden.

Anders sieht es aber mit Kontoauszügen, Steuerbescheiden, Rechnungen und Kassenbons aus: Diese Unterlagen müssen nur begrenzt aufbewahrt werden und können dann entsorgt werden. Tipp: Zur Sicherheit digitale Kopien anfertigen. Stiftung Warentest empfiehlt auch einen „Notfall-Ordner“ anzulegen, in dem Angehörige alle wichtigen Unterlagen im Ernstfall finden können.

Diese Dokumente müssen ein Leben lang aufbewahrt werden:

Standesamtliche Urkunden: Geburtsurkunden, Heirats- und Scheidungsurkunden, Sterbeurkunden von Angehörigen, Kirchenaustrittsbescheinigung

Ärztliche Gutachten

Testament, Erbschein

Unterlagen zur Rentenberechnung

Abschlusszeugnisse (Schule, Universität, Ausbildung), Arbeitszeugnisse

Sozialversicherungsausweis

Beleg für Wohneigentum

Dokumente aufheben: Rechnungen und Steuerbescheide ein paar Jahre aufbewahren

Es müssen nicht alle Dokumente ein Leben lang gehortet werden, aber einige sollten doch für längere Zeit beiseite gelegt werden. Besonders gerichtliche Unterlagen wie Prozessakten, Gerichtsurteile, aber auch Mahnbescheide, Kreditunterlagen und Unterlagen zu Insolvenzen müssen 30 Jahre aufbewahrt werden.

Aufbewahrungsfristen: So lange müssen gängige Dokumente aufbewahrt werden Pässe und Ausweise: Generell gilt, dass Ausweisdokumente wie Personalausweis oder Reisepass (s. Foto) ein Leben lang aufbewahrt werden müssen. Als Ausweisinhaber darf man Kopien anfertigen – das ist z.B. auf Reisen praktisch, sollte man dort das Original verloren haben. Bei Verlust von Ausweis oder Pass muss man zeitnah Polizei oder Bürgeramt benachrichtigen. Gegen eine Gebühr von zehn Euro stellt das Bürgeramt ein vorläufiges Dokument aus, bis man das neu beantragte Original wieder in Händen hält. © Michael Bihlmayer/Imago Urkunden: Ebenfalls ein Leben lang begleiten sollten einen Menschen die Geburtsurkunde (nötig u.a. zur Kindergeldbeantragung, Eheschließung und den Rentenantrag), die Heirats- und Scheidungsurkunde und später auch die Sterbeurkunde, auch wenn diese eher für die Angehörigen wichtig sein wird. Sie sollten immer im Original aufbewahrt werden, in manchen Fällen reicht auch eine beglaubigte Kopie. Bei Verlust können Geburtsurkunde und Co. im Standesamt des Geburtsortes angefragt werden (Symbolbild) © Edwin Remsberg/Imago Erbschein: Der Erbschein gehrt, wie auch die Geburts- oder Heiratsurkunde, du den Dokumenten, die man ein Leben lang aufbewahren sollte. Im Idealfall lässt man sich gleich mehrere Exemplare aushändigen, da das Original an mehreren Stellen vorgelegt werden muss (z.B. Banken, Versicherungen oder Grundbuchamt). Bei Verlust kann ein neuer Erbschein beim Nachlassgericht beantragt werden, die Kosten richten sich hier nach der Höhe des Erbes. (Symbolbild) © Zerbor/Imago Sozialversicherungsausweis: Wie andere Ausweisdokumente auch muss das Sozialversicherungsdokument ein Leben lang aufbewahrt werden. Die Nummer ist etwa für Arbeitgeber wichtig (Anmeldung Sozialversicherung), hier kann auch das Original gefordert werden. Die Nummer selbst steht auch auf der entsprechenden Meldebescheinigung. Bei Verlust können gesetzliche Krankenversicherung oder Rentenversicherung einen neuen Ausweis erstellen. (Symbolbild) © BBO/McPHOTO/Imago Symbolbild, Zeugnis eines Gymnasiums Zeugnisse: Das Zeugnis der ersten Klassen ist hierbei nicht ganz so wichtig. Abschlusszeugnisse jeglicher Art sollten jedoch immer lebenslang aufbewahrt werden. Ausbildungs-Dokumente ab dem 16. Lebensjahr sind für die spätere Rente wichtig, und die jeweiligen Abschlusszeugnisse für zukünftige Ausbildungs- oder Jobstellen. Wenn möglich, sollten sie im Original vorhanden sein, bei Bewerbungen kann auch eine beglaubigte Kopie ausreichen. Bei Verlust können sie in der jeweiligen Ausbildungsstätte neu angefordert werden. Kostenlos ist das in der Regel aber nicht. (Symbolbild) © Thomas Trutschel/photothek/Imago Symbolbild für einen Arbeitsvertrag Arbeitsverträge: Den aktuellen Arbeitsvertrag sowie Arbeitszeugnisse sollte man bis zur Rente behalten. Auch, wenn man in eine Tochterfirma wechseln oder ins alte Unternehmen zurückmöchte, sollte der betreffende Arbeitsvertrag aufbewahrt werden. Ist dies nicht der Fall, können alte Verträge entsorgt werden – die Abschlusszeugnisse bewahrt man allerdings auf. Bei beiden Dokumenten reichen Kopien aus, auch digitale. Sie bei Verlust neu anzufragen, kann sich als schwierig gestalten. Ansprechpartner sind hier aber die jeweiligen Personalabteilungen. (Symbolbild) © bspieldenner/Imago Lohnsteuerbescheinigung mit Euroscheinen Lohnsteuerbescheinigungen: Hier reicht eine Kopie und die Aufbewahrung von einem Jahr, nach Erhalt des Steuerbescheids (dieser muss übrigens mindestens elf Jahre aufbewahrt werden). Arbeitnehmer prüfen mithilfe der Bescheinigung, ob vom Arbeitgeber korrekte Daten ans Finanzamt übermittelt wurden. Vom Arbeitgeber gibts bei Verlust auch eine Ersatzbescheinigung. (Symbolbild) © B. Leitner/McPHOTO//Imago Symbolbild Lebensversicherung, Unterlagen Versicherungspolicen: Bei Versicherungspolicen gilt es, sie bis zum Vertragsende plus drei zusätzliche Jahre aufzubewahren. Das ist die sogenannte Verjährungsfrist. Ausnahme hier: die Lebensversicherung. Die ist auch über den Tod hinaus aufzubewahren. Im Idealfall liegen Original oder ein entsprechendes Ersatzdokument vor, bei Verlust werden vom Versicherer Zweitdokumente ausgestellt. Für alltägliche Anliegen reicht in der Regel aber immer die jeweilige Versicherungsnummer aus. (Symbolbild) © imagebroker/Imago Symbolbild für Buchhaltung, Lohnabrechnung Gehaltsabrechnungen: In der Regel sammelt man diese für das laufende Jahr und gleicht sie mit der Lohnsteuerbescheinigung am Ende des Jahres ab. Stimmt alles, können die Monatsabrechnungen weg. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sie z.B. digitalisieren und so platzsparend aufbewahren. Ersatz gibt es bei der jeweiligen Personalabteilung. Lohnabrechnungen werden dann wichtig, wenn man Arbeitsverhältnisse oder Betriebsrentenzahlungen nachweisen muss. (Symbolbild) © DocRB_PhotoDesign/Imago Eine Hand blättert durch einen Kontoauszug-Ordner Kontoauszüge: Privatleute bräuchten Kontoauszüge gar nicht aufzubewahren, es gibt diesbezüglich kein Gesetz. Empfohlen ist aber, u.a. von der Stiftung Warentest, eine Frist von drei Jahren. So können Nachweise für die Zahlung von Rechnungen, Miete oder Versicherungen nachgewiesen werden. Kunden mit Online-Banking sollten sich die entsprechenden PDFs regelmäßig speichern, bei manchen Banken ist das nur eine gewisse Zeit lang nötig. Bei Bedarf können ältere Auszüge bei den jeweiligen Banken angefragt werden (meist etwa zehn Jahre lang). (Symbolbild) © HelmaSpona/Imago

Steuerbescheide sollten elf Jahre in Papierform oder digital aufbewahrt werden. Für alle finanziellen Belange und für Nachweise beim Finanzamt sind diese wichtig. Für Kontoauszüge hingegen gibt es keine Aufbewahrungspflicht für Privatpersonen. Stiftung Warentest empfiehlt, sie bis zu drei Jahre aufzubewahren, um Zahlungen nachweisen zu können. Rechnungen und Mietverträge sollten ebenfalls drei Jahre aufbewahrt werden, schreibt auch Chip.de. Digitale Kopien reichen hierbei aus.

Diese Dokumente können zeitnah entsorgt werden:

Zwei Jahre

Kassenbons (digital)

Kaufverträge (digital)

Belege um Eigenheim (digital)

Handwerkerrechnungen (digital)

Ein Jahr (nach Erhalt des Steuerbescheids)

Gehaltsabrechnung (digital)

Lohnsteuerbescheinigung (digital)

Spendenquittung (digital)

Bankbescheinigung über Kapitalverträge (digital)

Dokumente aufheben: Arbeitsverträge und Versicherungen die Laufzeit über aufbewahren

Sobald ein neuer Job angetreten wird, muss der alte Arbeitsvertrag auch nicht mehr aufbewahrt werden. Hier gilt: Das Dokument mindestens über die gesamte Laufzeit aufheben. Auch Unterlagen zu Finanzprodukten wie der Altersvorsorge und Versicherungen sollten vor dem Laufzeitende nicht entsorgt werden. (eike)

