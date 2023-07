Unangenehmer Schweiß-Geruch: Auf diese Lebensmittel sollten Sie unbedingt verzichten

Ernährung beeinflusst auch den Körpergeruch

Endlich Sommer, doch für viele bringen die heißen Temperaturen nicht nur gute Laune, sondern leider auch eine starke Schweißproduktion. Was dagegen hilft.

München – Schwitzen bei Sommerhitze, beim Sport oder bei Nervosität sind nichts Ungewöhnliches. Dennoch bereitet es vielen Menschen ein unbehagliches Gefühl, besonders wenn noch ein unangenehmer Körpergeruch einhergeht. Gerade Schweißfüße im Sommer empfinden viele als lästig. Mit einem einfachen Hausmittel bleiben sie jedoch frisch.

Dabei ist das Schwitzen, wie die Fitness-Zeitschrift Fit for Fun schreibt, ein natürlicher Schutzmechanismus des Körpers und sogar gesund. Es hilft dem Körper, Temperaturunterschiede auszugleichen. So schützt sich der Körper selbst vor Überhitzung. Trotzdem kommt es häufig vor, dass Betroffene nachts schweißgebadet im Bett liegen. Hier können einige Tipps gegen Schwitzen in der Nacht Abhilfe schaffen. Schweiß riecht auch nicht und besteht vor allem aus Wasser. Ein unangenehmer Geruch entsteht Experten zufolge erst, wenn die Bakterien auf der Haut den Schweiß zersetzen. Wie der Schweiß reicht, hängt allerdings auch von einigen Faktoren ab.

Unangenehmer Schweißgeruch: Diese Lebensmittel beeinflussen das Schwitzen und den Geruch

Ein übermäßig starkes Schwitzen wird laut MSD Manual als Hyperhidrose bezeichnet. Ebenfalls möglich ist fehlendes Schwitzen (Anhidrose). Wie das Gesundheitsportal Netdoktor.de informiert, können luftdurchlässige Kleidung und die richtige Ernährung starkes Schwitzen reduzieren. Denn was wir essen, beeinflusst nicht nur unser Gewicht, sondern auch unseren Körpergeruch. Manche Gerüche können aber auch auf Krankheiten hindeuten.

Bestimmte Lebensmittel, wie Alkohol, scharfes oder schwer verdauliches Essen können, laut einem Bericht des Fernsehsenders RTL dazu führen, dass die Schweißproduktion angeregt wird und ein starker Körpergeruch entsteht. Damit Schweißdrüsen keine unangenehmen Gerüche produzieren, sollten Sie auf folgenden Lebensmittel möglichst verzichten:

Knoblauch: Die Abbaustoffe des Knoblauchs werden vom Körper durch die Haut ausgeschieden. Ursache sind die Schwefelverbindungen. Beim Verdauen werden diese Verbindungen abgebaut und der typische Körpergeruch entsteht. Er kann gut zwei Tage anhalten.

Zwiebeln: Der Genuss von Zwiebeln führt dazu, dass die enthaltenen ätherischen Öle über die Haut und über die Lunge ausgeschieden werden. Die unangenehme Folge: Körper- und Mundgeruch.

Curry-Gewürze: Die Gewürze verstopfen die Poren und sorgen Tage nach dem eigentlichen Genuss noch für einen ganz speziellen Körpergeruch.

Chilischoten: Ein übermäßiger Genuss von Chili sorgt dafür, dass eine verstärkte Schweißproduktion stattfindet. Trifft der Schweiß auf Bakterien, kommt es zu unangenehmen Ausdünstungen.

Rotes Fleisch: Das Fleisch braucht sehr lange, bis es im Körper verdaut werden kann. Während des Verdauungsprozesses bilden sich im Körper Gase und Säuren, die zu schlecht riechendem Schweiß führen.

Alkohol: Alkohol wird direkt in die Blutbahn geleitet und im Anschluss über die Poren ausgedünstet.

Kaffee: Kaffeegenuss aktiviert zum einen die Schweißdrüsen, zum anderen führt der hohe Säuregehalt von Kaffee zu einem trockenen Mund, der wiederum zu einer erhöhten Bakterienproduktion und zu Mundgeruch führt.

Rote Beete: Neben Nährstoffen wie Kalzium, Phosphor, Kalium, Magnesium und Eisen sowie Vitaminen der B-Gruppe, Vitamin C und Folsäure, enthält Rote Beete auch viel Methyl. Dieses erzeugt bei der Verdauung eine chemische Verbindung: Trimethylamin. Das Gas hat einen starken Fischgeruch, der über den Körper ausgedünstet wird und uns übel riechen lässt.

Tomaten: Eigentlich sind sie rundum gesund. Allerdings stecken sie voller Terpene, die laut Forschung ausschlaggebend für die Schweißproduktion sind. Gerade unter den Achseln sollen Terpene Geruch auslösen.

Low-Carb-Lebensmittel: Viele Diäten setzen darauf, weniger Kohlenhydrate zu essen und dafür viel Eiweiß aufzunehmen. Diese Umstellung setzt Magen und Darm allerdings ganz neuen Bakterien aus. Manche Bakterien tummeln sich nämlich gerade bei proteinreicher Ernährung besonders gerne im Körper. Diese eiweißbindenden Bakterien produzieren viele Schwefelverbindungen und diese können unangenehme Gerüche erzeugen.

Viele Diäten setzen darauf, weniger Kohlenhydrate zu essen und dafür viel Eiweiß aufzunehmen. Diese Umstellung setzt Magen und Darm allerdings ganz neuen Bakterien aus. Manche Bakterien tummeln sich nämlich gerade bei proteinreicher Ernährung besonders gerne im Körper. Diese eiweißbindenden Bakterien produzieren viele Schwefelverbindungen und diese können unangenehme Gerüche erzeugen. Quelle: Focus.de, RTL.de, wmn.de

Es gibt aber auch Lebensmittel, die positiven Einfluss auf den Schweißgeruch haben. So kann eine Ernährung, die vermehrt den Verzehr von Obst und Gemüse beinhaltet, zu einem angenehmer riechenden Schweiß führen. Wie das Lifestyle-Magazin WMN schreibt, gelten auch Ananas und Petersilie als Lebensmittel, die Süße und Frische in den Geruch bringen. Je gesünder also die Ernährung ist, desto besser riecht man auch.

Starkes Schwitzen: Diese Tipps bremsen die Schweißproduktion

Neben der Ernährung gibt es aber auch einige vorbeugende Maßnahmen, die Sie nach Angaben von Netdoktor.de unternehmen können, um vermehrtes, starkes Schwitzen zu reduzieren:

Luftige Kleidung : Tragen Sie lockere, luftdurchlässige Kleidung, am besten aus Baumwolle und Wolle, aber keine Kunstfasern.

: Tragen Sie lockere, luftdurchlässige Kleidung, am besten aus Baumwolle und Wolle, aber keine Kunstfasern. Barfuß gehen : Laufen Sie so oft wie möglich barfuß, da durch die Stimulation der Fußsohlen die Aktivität der Schweißdrüsen reguliert wird.

: Laufen Sie so oft wie möglich barfuß, da durch die Stimulation der Fußsohlen die Aktivität der Schweißdrüsen reguliert wird. Kühles Schlafzimmer, leichte Bettdecke : Wenn Sie nachts stark schwitzen, kann dies an einer zu hohen Raumtemperatur liegen. Optimal sind etwa 18 Grad im Schlafzimmer. Eine zu dicke Decke kann ebenso der Grund für verstärktes Schwitzen in der Nacht sein. Probieren Sie dann eine dünnere Decke aus. Das reicht oft schon, um Schwitzen im Schlaf zu vermeiden.

: Wenn Sie nachts stark schwitzen, kann dies an einer zu hohen Raumtemperatur liegen. Optimal sind etwa 18 Grad im Schlafzimmer. Eine zu dicke Decke kann ebenso der Grund für verstärktes Schwitzen in der Nacht sein. Probieren Sie dann eine dünnere Decke aus. Das reicht oft schon, um Schwitzen im Schlaf zu vermeiden. Genügend trinken : Schränken Sie aus Angst vor Schweißausbrüchen und starkem Schwitzen auf keinen Fall die Flüssigkeitszufuhr ein. Die abgegebene Schweißmenge hängt sowieso nicht von der Trinkmenge ab.

: Schränken Sie aus Angst vor Schweißausbrüchen und starkem Schwitzen auf keinen Fall die Flüssigkeitszufuhr ein. Die abgegebene Schweißmenge hängt sowieso nicht von der Trinkmenge ab. Achselhaare entfernen : Bei starkem Achselschweiß sollten Sie sich die Achselhaare rasieren, um einem Bakterienwachstum mit Geruchsbildung vorzubeugen.

: Bei starkem Achselschweiß sollten Sie sich die Achselhaare rasieren, um einem Bakterienwachstum mit Geruchsbildung vorzubeugen. Schweißdüsen trainieren : Gehen Sie regelmäßig in die Sauna und/oder zum Sport, um die normale Funktion der Schweißdrüsen zu trainieren.

: Gehen Sie regelmäßig in die Sauna und/oder zum Sport, um die normale Funktion der Schweißdrüsen zu trainieren. Salbei : Salbeitee ist ein altbekanntes Mittel gegen Schwitzen.

: Salbeitee ist ein altbekanntes Mittel gegen Schwitzen. Apfelessig: Gegen Schwitzen kann auch Apfelessig helfen. Er bewirkt, dass die Schweißdrüsen sich zusammenziehen.

Zudem sollte gerade an heißen Sommertagen auf eine tägliche Körperhygiene geachtet werden. Verwenden Sie Deodorants (Deoroller oder Deosprays), deren Geruchsstoffe und antibakterielle Zusätze den Schweißgeruch reduzieren. Bei der Hitzewelle durch das Wetterphänomen El Niño machen bestimmte Lebensmittel die Hitze zum Glück erträglicher. (Vivian Werg)

