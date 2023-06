Müsli, Smoothie, Power-Riegel: Diese fünf Lebensmittel gelten als gesünder als sie sind

Von: Nina Brugger

Viele Lebensmittel gelten als gesund, obwohl sie es gar nicht sind. Welche Produkte das sind und wie Sie diese einfach austauschen können, lesen Sie hier.

Frankfurt – Grüne Smoothies, dazu eine Salat-Bowl, als kleiner Snack noch ein Energieriegel. Gesunde Ernährung liegt im Trend. Und das ist auch gut so, denn sie bildet die Grundlage für einen gesunden Körper und ein gesundes Leben. Doch auch viele Konzerne machen sich diesen Trend zunutze – die Supermarktregale sind voll mit Produkten, die als „gesund“ angepriesen werden, obwohl sie das nicht immer sind.

1. Zuckerfalle: Fertige Smoothies

Smoothies aus dem Supermarkt sind leider nicht ganz so gesund, wie ihr Ruf. Hier verstecken sich häufig viele Kalorien und ein hoher Fruchtzuckergehalt, der schlecht für den Blutzuckerspiegel ist. Das liegt daran, dass fertige Smoothies oft nur Obst enthalten. Dies gilt übrigens auch für vermeintlich „grüne“ Smoothies, denn auch hier ist oft nur ein geringer Gemüse-Anteil zu finden.

Zu sagen, Smoothies wären grundsätzlich ungesund, wäre auch falsch. Vor allem selbst gemachte und frische Smoothies können super gesund sein. Wer einen Mixer zu Hause hat, kann sich an diesem Smoothie versuchen:

Eine Banane

Eine kleine Hand gefrorene Mango

Eine kleine Hand gefrorener Spinat

Eine halbe Zucchini

300 ml Wasser

Optional: 150 ml (Pflanzen-)Milch

Alles miteinander pürieren, bis keine Stücke mehr übrig sind. Die (Pflanzen-)Milch macht den Smoothie noch cremiger.

2. Viele Inhaltsstoffe: Energie- und Proteinriegel sind nicht immer gesund

Obwohl sie überall als perfekte Nahrungsergänzung für eine gesunde Ernährung beworben werden, ist das oft mehr Schein als Sein. Die Zutatenliste ist meist lang und voller industriell hergestellte Inhaltsstoffe: Soja- und Milchproteine, raffinierter Zucker, Süßstoffe, künstliche Aromen und andere Zusatzstoffe.

Doch Sie müssen nicht ganz auf die leckeren Riegel verzichten. Wer einen Blick auf die Inhaltsstoffe wirft und feststellt, dass die Riegel vorwiegend aus natürlichen Inhaltsstoffen wie Nüssen, Saaten oder Trockenfrüchten bestehen, kann nichts falsch machen. Wer auf eine Ernährung für Muskelaufbau setzt, kann Produkte mit natürlichem Protein, etwa Hanfprotein oder Reisprotein, kaufen. Auch Bio-Qualität kann ein guter zusätzlicher Indikator sein, um festzustellen, wie gesund die Produkte sind.

3. Gesundes Frühstück? Müsli oft voller Zucker

Müsli und Cerealien zum Frühstück gelten als eine gesunde Alternative zum Schoko-Brötchen. Doch die meisten Müsli-Sorten aus dem Supermarkt haben einen hohen Anteil an zugesetztem Zucker, häufig in Form von Glukosesirup. Teilweise ist der Zuckeranteil sogar so hoch, dass er dem von Süßigkeiten entspricht. Oft ist dies verbunden mit viel Fett und vielen weiteren Zusatzstoffen.

Zum Glück gibt es auch gesunde Alternativen. Auch in Supermärkten und Drogerien finden sich Bio-Müslis, die auf einer gesunden Basis fungieren. Tipp: Mischen Sie sich Ihr Müsli einfach selbst. Dafür Haferflocken mit Trockenobst, gepufftem Quinoa, zuckerfreien Cornflakes, Granola und Saaten oder Nüssen mischen. Wer nicht auf das Lieblingsmüsli verzichten möchte, kann auch dieses mit in die neue Müsli-Mischung geben – denn wenn die gesunden Inhaltsstoffe überwiegen, macht ein kleiner Teil nicht mehr viel aus.

Gesunde Ernährung kann einfach sein – doch Vorsicht vor diesen Produkten … © Anna Bogush/Imago

4. Vegane Ersatzprodukte: Vegan ≠ Gesund

Obwohl es in der Werbung oft so wirkt – vegane oder vegetarische Ersatzprodukte sind nicht automatisch gesund. Oft sind hier Geschmacksverstärker und viel Salz enthalten. Zwar schneiden die Original-Produkte, wie etwa Wurst oder Käse im Schnitt nicht viel besser ab, trotzdem wäre es falsch zu behaupten, dass die vegane Alternative auch die gesündere ist.

5. Dressings oder Dips – Gesunde Beilage?

Fertig gemixte Dressings oder Dips, wie etwa Hummus oder Baba Ganoush, gelten als leckere und gesunde Beilage für Gemüse, Salat oder Reis-Bowls. Doch oft verstecken sich in den Dips viele Kalorien und eine hohe Menge an Fett, was dem Darm schadet. Doch viele der Dips können ganz leicht selbst gemacht werden. Ob Hummus oder Kräuterdressing – die selbstgemachte Variante ist meist nicht nur gesünder, sondern auch viel leckerer.