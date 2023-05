Deutscher Lebensmittelhersteller macht fast alle Filialen dicht

Von: Stella Henrich

Katjes Greenfood ist neuer Anteilseigner bei Mymuesli. Das Unternehmen will sich jetzt auf sein Kerngeschäft fokussieren und fast alle Filialen dicht machen. Auch ein paar Produkte fliegen aus dem Sortiment.

Passau ‒ Im April 2007 ging das Müsli-Projekt der drei Studenten Hubertus, Philipp und Max erstmals online. In ihrem Web-Shop verkauften sie zunächst Müsli in Dosen. Die Geschäftsidee der drei Jurastudenten kam so gut bei den Verbrauchern an, dass sie rasch expandierten. Sie eröffneten Müsli-Filialen in Passau, später auch in München und Regensburg. Es folgten Läden in der Schweiz und Österreich. Ein boomendes Geschäft mit ein paar gesunden Müsli-Flocken. Doch das Corona-Virus machte den jungen Start-up-Gründern dann 2021 einen Strich durch ihre Rechnung. 20 von insgesamt 23 Filialen fielen dem Rotstift zum Opfer. Rund 130 Mitarbeiter mussten gehen.

Der deutsche Müsli-Hersteller Mymueseli macht fast alle seiner Filialen dicht. © Marijan Murat/dpa

Mymuesli mit neuem Investor Katjes Greenfood mischt bei Müsli-Hersteller mit

Mit der Ausdünnung ihres Filialnetzes versuchten die Gründer, das Umsatzniveau wieder zu stabilisieren. Doch dieser Schritt scheint nicht den entscheidenden Erfolg gebracht zu haben. Nun steigt der Investor Katjes Greenfood mit einer Beteiligung von etwas mehr als zehn Prozent bei Mymuesli ein. Das berichtet die Lebensmittel-Zeitung (LZ). Der Deal sei laut LZ am 12. April vorbehaltlich kartellrechtlicher Zustimmung abgeschlossen worden. Investor Genui bleibe nach Angaben von Mymuesli mit 40 Prozent investiert.

Hersteller Mymuesli Gründungsjahr 2007 Stammsitz Passau Filialen bisher 23 in Deutschland, Schweiz und Österreich Produkte auch im Online-Shop Müsli, Cerealien, Snacks, Zubehör

Der Fokus des Unternehmens liegt jetzt noch stärker auf dem Online-Shop, in dem es neben Müsli-Dosen und Snacks auch die Möglichkeit zum Selbermachen des eigenen Lieblingsmüslis aus mehr als 80 Zutaten gibt.

Mymuesli stellt sich neu auf: Konzentration auf das Kerngeschäft

Nur der Standort in Passau bleibt dem Bericht zufolge erhalten. Von hier aus wird künftig im Rahmen einer kleinen Co-Produktion mit fünf Mitarbeitern für den Schweizer Standort produziert. Ziel der geschäftlichem Umstrukturierung sei, den Fokus von Wachstum hin zu Profitabilität zu verlagern, berichtet die LZ weiter.

Als Teil dieser geschäftlichen Neuaufstellung will der Hersteller sich künftig auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Ein paar Produkte werden nicht mehr im Online-Shop zu finden sein. So beendet das Unternehmen die Vermarktung der Hafermilch „Nilk“ und der veganen Schokolade „Imagine“, die jetzt schon nicht mehr in ihrem quietschbunten Online-Shop des Müsli-Herstellers zu finden sind.

Mymuesli mit neuem Anteilseigner: Kommt die Umstrukturierung zu spät?

Der neue Investor, Katjes Greenfood, mit Sitz in Düsseldorf investiert in Lebensmittelunternehmen und hält unter anderem auch Anteile an Haferkater, einer Porridge-Marke, und dem Saucen-Hersteller Hellotaste sowie Beteiligungen an Genius, einem Hersteller glutenfreier Backwaren in Edinburgh.

Ob die Umstrukturierung für Mymuesli gerade noch rechtzeitig für die Jungunternehmer aus Passau kommt, wird sich sicher bald zeigen. Derweil sind immer mehr Händler in Innenstädten von Schließungen betroffen. Darunter der Spielwarenhändler mytoys, der bis 2024 alle Filialen schließen will.