Neue Lebensmittel-Kennzeichnungen: Was bedeuten Bio-Medaille und Tierhaltungslogo?

Zwei neue Lebensmittel-Kennzeichnungen sind auf dem Weg. Eine Bio-Medaille und ein Tierhaltungslogo sind geplant. Was bedeutet das für Verbraucher?

Berlin – Bundestag und Bundesrat haben den Weg für zwei neue Lebensmittel-Kennzeichnungen freigemacht. Demnach soll die Kennzeichnung für Transparenz in Bezug auf die Haltungsform von Tieren und die Produktion von Lebensmitteln sorgen. Verbraucherinnen und Verbraucher soll es so ermöglicht werden, eine bewusste Kaufentscheidung treffen zu können. Zu den neuen geplanten Kennzeichnungen zählen ein freiwilliges Bio-Logo und ein verpflichtendes Tierhaltungs-Logo. Was bedeutet das für die Verbraucherinnen und Verbraucher?

Bundesregierung plant Lebensmittel-Kennzeichnung – wie viel Bio steckt im Essen?

Die Gesetzesentwürfe, die Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen, vorgelegt hatte, sehen vor, dass Essensgäste in Großküchen bereits bald an einem kreisrunden Logo erkennen könnten, wie groß der Bio-Anteil in ihrem Essen ist: der sogenannte Bio-Anteil in der Außer-Haus-Verpflegung (AHV). Dabei sei vorgesehen, ein Medaillensystem einzuführen. Die Stufe 90 bis 100 Prozent bedeutet Gold, Silber bedeutet einen Bio-Anteil von 50 bis 89 Prozent und Bronze einen Anteil von 20 bis 49 Prozent, bemessen am gesamten Wert des Wareneinkaufs.

Die neue Bio-Medaille soll in der Gemeinschaftsverpflegung zeigen, wie hoch der Bio-Anteil am Essen ist.

Dadurch könnten Anbietende ihren Einsatz für eine nachhaltige Verpflegung „freiwillig, einfach und überprüfbar kennzeichnen und so für sich werben“, wie Özdemir, der auch die Werbung für Junk-Food einschränken will, zuvor erklärt hatte. Insbesondere Kantinen, Mensen, Firmen, Schulen, Kitas und Behörden sollen davon profitieren.

Neue Bio-Kennzeichnung soll „Lücke in der Gemeinschaftsverpflegung“ schließen

Bundesminister Cem Özdemir erklärte dazu: „Die Gemeinschaftsverpflegung hat ein Riesenpotential, Jung und Alt mit gesundem, nahrhaftem und nachhaltigem Essen zu versorgen. Zugleich stärken wir den Ökolandbau, indem wir die Nachfrage befördern – das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu 30 Prozent Bio bis 2030“. Mit dem Gesetz würde „eine bisherige Lücke in der Gemeinschaftsverpflegung“ geschlossen werden.

Eine neue staatliche Tierhaltungskennzeichnung soll für Transparenz in Bezug auf die Haltungsform von Tieren sorgen.

Die Verordnung sehe zudem vor, dass Unternehmen einfach und unternehmerfreundlich Bio-Zutaten auf den Speisekarten kenn-zeichnen und damit werben könnten. Im Vergleich zur bisherigen Praxis sei dies durch die Bio-Außer-Haus-Verpflegungs-Verordnung nun deutlich einfacher.

Verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung soll für Transparenz beim Fleischkauf sorgen

Eine verpflichtende Kennzeichnung hingegen sieht der Plan der Grünen in Sachen Tierhaltung vor. Das Logo ist in schwarz-weiß gehalten und zeigt eine Auflistung von fünf möglichen Haltungsformen: Stall, Stall und Platz, Frischluftstall, Auslauf/Weide und Bio. Daneben ist jeweils ein QR-Code, über die Verbraucherinnen und Verbraucher an Informationen zu der jeweiligen Haltungsform gelangen. Lebensmittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten und Drittländern könnten zudem auf freiwilliger Basis mit dem Logo gekennzeichnet werden.

Haltungsformen Stall: Die Haltung während der Mast erfolgt mindestens entsprechend der gesetzlichen Mindestanforderungen. Stall+Platz: Den Schweinen steht mindestens 12,5 Prozent mehr Platz im Vergleich zum gesetzlichen Mindeststandard zur Verfügung. Die Buchten müssen über Raufutter, das zusätzlich zum Beschäftigungsmaterial gegeben wird, verfügen und sind durch verschiedene Elemente strukturiert. Dies können z. B. Trennwände, unterschiedliche Ebenen, verschiedene Temperatur- oder Lichtbereiche sein. Frischluftstall: Das Außenklima in jeder Bucht hat einen wesentlichen Einfluss auf das Stallklima. Die Schweine haben jederzeit Zugang zu unterschiedlichen Klimabereichen.



Auslauf/Weide: Den Schweinen steht ganztägig ein Auslauf zur Verfügung bzw. sie werden in diesem Zeitraum im Freien ohne festes Stallgebäude gehalten. Der Auslauf darf für die erforderliche Dauer der Reinigung oder kurzzeitig, soweit dies im Einzelfall aus Gründen des Tierschutzes zwingend erforderlich ist, reduziert werden. Bio: Die Tierhaltung entspricht den Anforderungen der EU-Ökoverordnung. Das bedeutet, die Schweine haben eine noch größere Auslauffläche und noch mehr Platz im Stall. EU-Ökoverordnung. Das bedeutet, die Schweine haben eine noch größere Auslauffläche und noch mehr Platz im Stall. Quelle: Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung

Doch was bedeuten die Haltungsformen laut dem geplanten Gesetz? Die Kennzeichnung Stall würde beinhalten, dass die Haltung während der Mast mindestens den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen würden. Stall und Platz bedeute, dass die Tiere mindestens 12,5 Prozent mehr Platz im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen haben würden. Zudem müssten die Buchten über Raufutter verfügen.

Das neue Tierhaltungslogo soll Kunden Transparenz beim Fleischkauf ermöglichen.

Frischluftstall bedeute, dass Schweine jederzeit Zugang zu unterschiedlichen Klimabereichen hätten. Die Kennzeichnung Auslauf/Weide verspreche, dass den Tieren ein ganztägiger Auslauf zur Verfügung steht. Bio entspreche den Anforderungen der EU-Ökoverordnung, das bedeute unter anderem, dass die Tiere eine noch größere Auslauffläche hätten und mehr Platz im Stall.

Bundesregierung will Verbraucher neutral über Tierhaltung informieren

Laut der Pressemitteilung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher neutral über die Haltungsform der Tiere informiert werden. Somit handele es sich nicht um ein wertendes Label. Zunächst soll das Gesetz bei Schweinefleisch Anwendung finden. Anschließend soll die Erweiterung auf weitere Tierarten erfolgen. Maßgeblich für die Kennzeichnung der Haltungsform sei der sogenannte „produktive Lebensabschnitt“, also die Mast der Tiere. (bk/dpa)

