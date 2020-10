Rückruf für Bio-Aufstrich: Achtung! Produkt kann Allergien auslösen

Cashew drauf, Erdnuss drin

+ © dpa Nüsse statt Cashew: Rückruf für Aufstrich gestartet. (Symbolbild) © dpa

Bio-Aufstrich im Rückruf: Statt Cashew enthält dieses Produkt Erdnuss. Für Allergiker kann das wirklich gefährlich werden.

Rückruf von Bio -Aufstrich: Statt Cashewmus wurde Erdnussmus abgefüllt.

von -Aufstrich: Statt Cashewmus wurde Erdnussmus abgefüllt. Für manche Allergiker kann das Lebensmittel zur Lebensgefahr werden.

Betroffene Produkte können zurückgebracht werden.

Kassel – Ob zum Frühstück oder als Nachspeise, Cashewmus ist vor allem bei ernährungsbewussten Kundinnen und Kunden angesagt. Doch einer dieser Bio-Aufstriche ist nun von einem Rückruf betroffen. Der Hersteller Dennree GmbH ruft sein Produkt „dennree Cashewmus 350 g“ zurück, so „produktwarnung.eu“.

Das Lebensmittel wird zurückgerufen, da es in der Produktion zu einer Verwechslung gekommen sein könnte. In einer Charge des Produktes befindet sich Erdnussmus statt Cashewmus. Für Allergikerinnen und Allergiker kann das schlimme Folgen haben. Betroffen sind ausschließlich Lebensmittel mit folgenden Eckdaten:

Artikel-Name: dennree Cashewmus Menge pro Produkt: 350 Gramm Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 31.12.2021 Chargencode: Beginnt mit 30147-L… Verkaufspunkte: Denn’s Biomarkt und Naturkostfachmärkte

Aufstrich-Rückruf: Im Bio-Markt erhältlich

Das vom Rückruf betroffene Lebensmittel war in den Filialen von Denn’s Bio-Markt und verschiedenen anderen Naturkostfachmärkten erhältlich. Betroffene Produkte können auch ohne Kassenbeleg in den Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Laut Dennree GmbH sind betroffene Produkte nicht nur an den oben genannten Eckdaten erkennbar, sondern auch an Aussehen und Geruch.

+ Auch wenn Cashew draufsteht: Darin könnte Erdnuss sein. Deshalb wird das Produkt zurückgerufen. © dennree GmbH (produktwarnung.eu)

Gefahr für Allergiker: So äußern sich Lebensmittel-Allergien

In Deutschland leiden zwischen drei und vier Prozent der Menschen an einer Lebensmittel-Allergie. Die Reaktion auf das jeweilige Lebensmittel zeigt sich auf unterschiedliche Weise. Bei manchen Personen äußert sich die Allergie durch Reaktionen der Schleimhäute. Häufig kommt es in diesem Bereich dann zu Schwellungen, konkret im Mund-, Nasen- und/oder Rachenraum. Es kann auch zu einer Schwellung der Zunge kommen.

Aber Symptome können auch im Magen-Darm-Bereich auftreten. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und/oder Blähungen stellen hier keine Seltenheit dar. Allergische Reaktionen können sich allerdings auch auf der Haut äußern. Hier vor allem in Ekzemen, Juckreiz sowie Nesselsucht. In manchen Fällen kann es auch zu Reaktionen der Atemwege kommen. Hier verengen sich zum Teil die Bronchien, was als allergisches Asthma bekannt ist. Ein anaphylaktischer Schock kann im Extremfall zu einer lebensbedrohlichen Situation führen. (Von Lucas Maier)