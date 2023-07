Hartes Brot, welker Salat, pappige Chips: So werden Lebensmittel wieder frisch

Von: Ulrike Hagen

Das Vorratsregal offenbart nur Trauriges wie trockenes Brot oder labbrigen Salat? Kleine Tricks zaubern auch ältere Lebensmittel wieder frisch und lecker.

Kassel – Länger gelagerte Lebensmittel sehen oft nicht mehr frisch und appetitlich aus und man fragt sich, ob man sie wirklich noch verwenden kann. In den meisten Fällen lautet die Antwort ja, denn mit ein paar einfachen Tricks können sie ganz schnell wieder aufgefrischt und appetitlich gezaubert werden. Hier sind die besten Methoden, um trockene Brötchen, weiche Chips, unter denen Billig-Produkte im Test abgestraft wurden, labbrigen Salat, harte Nudeln oder eingetrockneten Käse wieder in einen leckeren Zustand zu bringen.

Kleine Tricks zaubern auch ältere Lebensmittel wieder frisch und lecker: In nur zwei Minuten gibt es knusprige Snacks statt pappiger Chips. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Hartes Brot, welker Salat, schlabbrige Chips: So werden Lebensmittel wieder frisch

Allein in Deutschland werden jedes Jahr rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet, in Privathaushalten landen davon etwa 78 Kilogramm pro Kopf und Jahr im Müll. Ein großer Teil der Lebensmittelverschwendung könnte mit ganz einfachen Lösungen vermieden werden. Dazu gehört auch das Wissen darüber, wie man mit ganz einfachen Tricks Lebensmittel „retten“ und dabei richtig Geld sparen kann.

Das kann jeder gegen Lebensmittelverschwendung tun:

Lebensmittel beim Einkauf retten: Eine krumme Gurke, eine Dose mit einer Delle oder eine Mango mit einer Narbe sind genauso lecker und nahrhaft wie makellose Produkte. Wenn wir solche Lebensmittel kaufen, verhindern wir, dass sie weggeworfen werden. Finger weg von Riesenpackungen, wenn man sie nicht innerhalb der Haltbarkeitszeit aufbrauchen kann, denn sie könnten verderben.

Regional essen: Produkte aus der Region sind frischer und gehaltvoller als unreif geerntete Tropenfrüchte. Zum Beispiel hat eine Ananas wesentlich höhere Transport- und Umweltkosten im Vergleich zu einem lokal angebauten Apfel.

Essen im Kühlschrank retten: Ordne neue Lebensmittel nach hinten und ältere nach vorne, um sicherzustellen, dass ältere Produkte zuerst verbraucht werden. Offene Konserven sollten in Behälter aus Glas, Metall oder Kunststoff umgefüllt werden, um ihre Haltbarkeit zu verlängern. Gemüse gehört ins Gemüsefach, um eine längere Frische zu gewährleisten.

Essen teilen: Wenn nach einer Party oder einem großen Kochen noch viele Reste übrig sind oder nur ein paar Eier fürs Kuchenbacken fehlen, können sie über Foodsharing-Plattformen wie www.foodsharing.de kostenlos angeboten werden. Alternativ kann man auch in der Nachbarschaft fragen, ob sie offen für das Teilen von Lebensmitteln sind und beispielsweise eine Foodsharing-Box im Hausflur einrichten. So können Lebensmittel sinnvoll weitergegeben und vor der Verschwendung gerettet werden.

Quelle: Welthungerhilfe

Wasser und Zucker zaubern welken Salat wieder frisch und knackig

Um welken Salat wiederzubeleben, benötigt man beispielsweise nur kaltes Wasser und Zucker. Man füllt das kalte Wasser in eine Schüssel und gibt Zucker hinzu. Den welken Salatkopf legt man in diese Mischung – über Nacht in den Kühlschrank. Wenn es schnell gehen soll, reichen auch schon 20 Minuten. In die Gefriertruhe gehört er jedoch, wie viele andere Lebensmittel, nicht.

Wasserdampf marsch: Harte, trockene Brötchen schnell wieder knusprig

Es gibt verschiedene Methoden dafür, Brötchen wieder knusprig zu zaubern. Sie können erneut aufgebacken, kurz über Wasserdampf gegart oder aufgeschnitten getoastet werden. Bei allen Verfahren sollte man die Backwaren vorher leicht anfeuchten. Dasselbe gilt natürlich auch für Brot.

Milch macht müden Käse munter

Vorsicht ist bei Käse geboten, da harte Ränder oft mit Schimmel einhergehen. Bei Hartkäse reicht es, diesen großzügig wegzuschneiden. Weichkäse sollte jedoch besser entsorgt werden. Eingetrockneten Käse kann man in ein Schälchen mit Milch legen (30 Minuten), um ihn wieder weich und frisch zu machen.

Wärme rettet eingetrocknete Nudeln

Nicht wenige schwören darauf, Nudeln für kurze Zeit noch einmal ins heiße Wasser zu geben. Dabei sollte man jedoch die Zeit im Auge behalten, um sie nicht zu weich werden zu lassen. Alternative: Die Pasta kurz in etwas Öl oder Butter anbraten oder in einem Auflauf wiederverwerten, je nachdem, ob man sie eher weich oder knusprig liebt.

In nur 2 Minuten: Knusprige Snacks statt pappige Chips

Wer mal wieder vergessen hat, die Chipstüte mit ihren leckeren Resten gut zu verschließen, wird dafür meist mit pappigen Überresten betraft. Eine kurze Runde im Backofen hilft dabei, die Knabberware wieder knusprig zu bekommen. Die Chips dafür gleichmäßig auf einem Backblech verteilen und im Ofen bei 180 Grad etwa 3 Minuten backen.

Krümelmonster Delight: Maßnahme für leckere, appetitliche Kekse

Wenn Kekse zu lange liegen, werden sie entweder zu hart oder zu weich. Bei zu harten Keksen hilft es, eine frische Scheibe Obst für einige Stunden in die Keksdose zu legen, um sie wieder weicher zu machen. Wer zu weiche Kekse knusprig haben möchte, kann sie kurz bei 160 bis 180 Grad im Backofen auftoasten.

Frische-Tipp hilft auch bei Pizza

Wem eine Pizza einfach zu viel ist, sollte sie in jedem Fall aufbewahren – ob zu Hause oder mitgenommen vom Italiener. Die kalten Pizzastücke lassen sich am nächsten oder noch übernächsten Tag lecker aufbacken. Die Pizza dafür einfach in den Backofen geben oder mit etwas Öl in der Pfanne anbraten, um sie von unten knusprig zu bekommen, ohne dass die Ränder zu hart werden.