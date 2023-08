Skuriller Kaufland-Aufschnitt: „Falls jemand nix essen will“

Skurriles aus dem Supermarkt

Ein Video einer leeren Aufschnitt-Packung bei Kaufland erheitert das Internet. Ist das die „neue light Version“ oder warum wurde der Inhalt weggelassen?

München – In den vergangenen Jahren wurden in vielen Supermärkten die Preise erhöht, zudem tricksten einige Marken-Hersteller mit versteckten Preiserhöhungen, um den Gewinn noch zusätzlich zu erhöhen. Dazu wird die Menge reduziert, der Preis bleibt jedoch gleich. Oft ist die Packung dann doppelt so groß wie der Inhalt. Doch warum überhaupt einen Inhalt verkaufen? Vielleicht geht es auch ohne – Eine Frau hat beim Einkauf in einer Kaufland-Filiale jetzt eine vollkommen leere Packung Hähnchenbrust gefunden.

Haribo, Funny Frisch, Leerdammer: Höherer Preis, weniger Inhalt – Die größten Mogelpackungen Beim Käse „Leerdammer Original“ schlägt die Preiserhöhung gleich doppelt zu. Das Produkt kostet nicht nur 50 Cent mehr, sondern hat auch noch 20 Gramm weniger Inhalt. Insgesamt kommt das Produkt so auf eine Preiserhöhung von 43 Prozent. Andere Produkte der Marke sind auch um bis zu 40 Prozent im Preis gestiegen. Als Hauptgrund dafür nennt das Unternehmen die stark gestiegenen Preise für Milch. © Verbraucherzentrale Hamburg Die Shrinkflation gibt es auch bei Eigenmarken. So wurde die Beerenmischung der Edeka-Marke Gut & Günstig um satte 60 Prozent teurer. Während man früher für 750 Gramm Beeren noch 2,49 Euro bezahlt hat, muss man nun 2,65 Euro für 500 Gramm bezahlen. Die Packungsgröße ist also um 250 Gramm geschrumpft – der Preis aber trotzdem gestiegen. Edeka nennt Ernteschwankungen und stark gestiegene Transportkosten als Grund. © Verbraucherzentrale Hamburg Bei den kleinen Multipacks von Funny Frisch ist der Preis gleich geblieben. Doch in jeder Einzelpackung befinden sich zehn Gramm weniger Chips. Folgende Begründung liefert der Hersteller gegenüber der Verbraucherzentrale Hamburg: „Um unserem hohen Qualitätsanspruch weiterhin gerecht werden zu können, waren wir gezwungen, ab September 2022 den Kostenanstieg über eine Anpassung der Funny Frisch Chipsfrisch-Grammaturen auszugleichen. Dabei hat auch die Unsicherheit hinsichtlich der Verfügbarkeit einzelner Rohstoffe, wie beispielsweise Sonnenblumenöl eine große Rolle gespielt.“ © Verbraucherzentrale Hamburg Die Shrinkflation betrifft nicht nur Lebensmittel. Auch bei Drogerieprodukten schrumpfen die Verpackungsgrößen. Beispielsweise bei der CD Cremeseife. Diese wiegt bei gleichem Preis nur noch 100 statt 125 Gramm und ist somit um 25 Prozent teurer geworden. © Verbraucherzentrale Hamburg Crunchips Cheese & Onion Nicht nur Funny Frisch hat an der Preisschraube gedreht. Auch der Snack-Produzent Lorenz hat versteckt die Preise erhöht. In der Crunchips-Packung sind jetzt 25 Gramm weniger – doch der Preis bleibt gleich. Das kommt einer Preiserhöhung von 17 Prozent gleich. Als Grund nennt der Hersteller die Kostensteigerungen. © Verbraucherzentrale Hamburg Verpoorten Desserts Die Firma Merl hat den Preis für ihre Verpoorten Desserts im Rahmen einer Neugestaltung der Verpackung angepasst. Das Produkt ist zwar jetzt ein wenig billiger – doch mit deutlich weniger Inhalt. Grund dafür sei laut Merl die neue nachhaltige und hochwertige Glas-Verpackung. Diese sei schließlich teurer als Plastik. © Verbraucherzentrale Hamburg Rewe 5-Korn-Müsli Rewe hat die Verpackung des hauseigenen 5-Korn-Müslis deutlich verkleinert. Doch trotz reduziertem Preis geht damit immer noch eine Preissteigerung von 17 Prozent einher. Als Begründung für die Veränderung erklärt der Hersteller lediglich, dass alle Wettbewerber auch nur 750-Gramm-Packungen anbieten. Daher wurde die Größe verändert. © Verbraucherzentrale Hamburg Calgon Power Pulver Beim Wasserenthärter von Calgon hat sich der Hersteller eines besonderen Tricks bedient. Der Preis hat sich nicht verändert – nein es sieht sogar aus, als wäre jetzt mehr enthalten. Denn auf der alten Packung war angegeben, dass mit der Menge 46 Waschladungen möglich sind. Jetzt sind es 50 Waschladungen. Was jedoch nicht deutlich gemacht wird: Bei der alten Angabe mit 46 Waschladungen handelt es sich um die Anzahl der Wäschen mit sehr hartem Wasser – bei hartem Wasser wären damit sogar 71 Wäschen möglich. Die neue Angabe mit 50 Wäschen pro Packung bezieht sich allerdings nur auf hartes Wasser. Somit fehlen mit der neuen Mogelpackung insgesamt 21 Waschgänge. © Verbraucherzentrale Hamburg Vivil Hustenbonbons Auch bei den Hustenbonbons der Marke Vivil gibt es mittlerweile weniger fürs Geld. Insgesamt kostet die Packung mit jetzt 120 Gramm statt zuvor 132 Gramm 17 Prozent mehr. Als Grund nennt auch dieser Hersteller die gestiegenen Produktionskosten. © Verbraucherzentrale Hamburg Haribo Roulette Selbst der berühmte Gummibären-Hersteller Haribo scheut sich nicht vor der Shrinkflation. Bei der Sorte Roulette wurde jetzt schlichtweg eine Rolle entfernt, wodurch die Packung nur noch 150 Gramm wiegt. Der Preis bleibt gleich. Auch diverse andere Haribo-Sorten wiegen jetzt 25 bis 10 Gramm weniger. © Verbraucherzentrale Hamburg

Leere Aufschnitt-Packung amüsiert das Netz: „Wenn du bei Kaufland bist und dann das siehst“

In einem kurzen Video auf der Social-Media-Plattform TikTok hat die Einkäuferin das Video veröffentlicht. Eine Stimme aus dem Off kommentiert: „Wenn du bei Kaufland bist und dann das siehst.“ Die Frau im Video selbst kommentiert ihren skurrilen Fund schlicht mit „Hä?!“ und schreibt in die Bildunterschrift „Inflation kickt anders.“

TikTok amüsiert sich über die leere Aufschnitt-Packung bei Kaufland: „Du musst mir nichts mitbringen“

Auch die TikTok-Nutzer sind verwirrt, zeigen sich in den Kommentaren jedoch überwiegend amüsiert von der leeren Packung. So witzelt es in den Kommentaren zwischen lachenden Smileys „du musst mir nichts mitbringen“ oder „Die neue „light“ Version.“ Eine weitere Person schreibt: „Falls jemand nix essen will oder einfach nix im Kühlschrank haben will.“

Andere scherzen über die Inflation als Grund für die leere Packung, eine Person kommentiert: „Der Preis bleibt nur der Inhalt nicht.“ In anderen Kommentaren heißt es unter anderem, „also wirklich immer weniger in der Verpackung“ oder „man spart wo man kann.“ Eine andere Person sieht sich schon als Pechvogel in einer solchen Situation und schreibt „ich wäre bestimmt die, der das zu hause aufgefallen wäre.“

Des Rätsels Lösung? Was hinter der leeren Aufschnitt-Packung bei Kaufland stecken könnte

Eine Person hat jedoch auch eine mögliche Antwort für die leere Packung bei Kaufland parat: „Das sind Platzhalter damit auch Aushilfen wissen wo was rein kommt.“ Das klingt sinnvoll, immerhin können auch die Angestellten im Supermarkt bei der großen Auswahl mal durcheinanderkommen. Und falls die leere Packung doch unabsichtlich in den Kaufland-Markt kam, zeigt sich zumindest eine Nutzerin nachsichtig und schreibt: „Passiert. Auch Maschinen machen Fehler.“

Während leere Packungen vermutlich nur die wenigsten auf dem Supermarkt kennen, ist der Anblick leerer Regale beim Einkaufen oft schon gewohnt. Dazu kommt es aktuell vor allem wegen Preis-Streits zwischen den Marken-Herstellern und Supermärkten.

