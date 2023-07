Lidl bietet günstigen Strom-Tarif – das müssen Verbraucher dazu wissen

Von: Diana Rissmann

Teilen

Lidl ist jetzt auch ins Stromgeschäft eingestiegen und bietet mit Kooperationspartner E.ON günstige Stromtarife an. Ob der Ökostrom vom Discounter etwas für Sie ist, lesen Sie hier.

Kassel – Lidl hat nicht nur Lebensmittel im Angebot. Seit Neuestem ist der Discounter auch in das Geschäft mit Strom eingestiegen – und bietet nach eigener Aussage günstige Ökostrom-Tarife in Zusammenarbeit mit E.ON an. Lohnt sich das Angebot von Lidl für die Verbraucher?

Die Strompreise in Deutschland steigen seit Jahren kontinuierlich an. Doch mit Beginn des Ukraine-Kriegs stiegen die Preise zeitweise in schwindelerregende Höhen und trieben die Verbraucher teilweise an eine Belastungsgrenze. So kostete eine Kilowattstunde (kWh) im Jahr 2012 laut BDEW-Strompreisanalyse durchschnittlich noch 25,89 Cent und ist bis zum Jahr 2021 kontinuierlich auf 32,16 Cent gestiegen. Mit Kriegsausbruch machte der Preis pro kWh einen heftigen Sprung auf 40,07 Cent im Jahr 2022. Aktuell zahlen deutsche Verbraucher im Durchschnitt 48,12 Cent pro kWh.

Ein Vergleich bei Strom-Tarifen lohnt sich für Verbraucher - jetzt mischt auch der Discounter Lidl am Strommarkt mit günstigen Preisen mit. (Symbolfoto) © Andrea Warnecke/dpa-tmn

Trotz Strompreisbremse: Ein Vergleich der Strom-Tarife lohnt sich

Allerdings gilt seit dem 1. März 2023 rückwirkend bis zum Januar 2023 die sogenannte Strom- und Gaspreispremse. Verbraucher müssen damit für 80 Prozent ihres im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs 40 Cent pro kWh Strom zahlen, für den restlichen Verbrauch fallen dann die üblichen Marktpreise an. Das gilt auch für das Angebot von Lidl. Ein Vergleich der Stromtarife lohnt sich also in jedem Fall.

Die wichtigsten Fakten zum Strom-Tarif von Lidl:

50 Euro Neukunden-Bonus oder 50 Euro Lidl-Einkaufsgutschein (je nach Tarif)

Mindestens 12 Monate Preisgarantie

100 Prozent Ökostrom

Vertragspartner ist E.ON

Nicht in allen Regionen Deutschlands bietet Lidl aktuell den günstigen Stromtarif. In München, Frankfurt und Hamburg zum Beispiel bietet Lidl folgende Konditionen: Im günstigsten Tarif „Ökostrom Extra“ zahlen die Kunden für einen Verbrauch von 2500 kWh 63,30 Euro im Monat. Das setzt sich zusammen aus einem Arbeitspreis von 26,79 Cent pro kWh und der Grundgebühr von 139,96 Euro pro Jahr.

Wer sich den Strompreis für 24 Monate sichern möchte, muss mit dem Tarif „Ökostrom Basic“ etwas mehr zahlen: Hier fallen bei einem Verbrauch von 2500 kWh dann 78,56 Euro im Monat an. Das entspricht einem Arbeitspreis von 32,12 Cent pro kWh und der Grundgebühr von 139,96 Euro.

Wer sich nicht gleich für 24 Monate binden mag, dem bietet Lidl mit „Ökostrom Plus“ eine dritte Tarif-Alternative an. Hier liegt der Arbeitspreis pro kWh dann bei 35,12 Cent. Mit der Grundgebühr von 139,79 Euro kommen bei einem Verbrauch von 2500 kWh dann monatlich 84,81 Euro zusammen. Dieser Preis ist garantiert bis zum 30. Juni 2025 und es gilt eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Zu beachten ist, dass bei allen Lidl-Tarifen der Neukunden-Bonus nicht für Kunden gilt, die schon einen Vertrag bei E.ON hatten.

Tarif Jahreskosten bei 2500 kWh Verbrauch Ökostrom Extra (12 Monate Mindestvertragslaufzeit) 759,63 Euro Ökostrom Basic (24 Monate Mindestvertragslaufzeit) 942,74 Euro Ökostrom Plus /12 Monate Mindestvertragslaufzeit, Preisgarantie bis 30. Juni 2025) 1017,71 Euro

Lidl bietet günstigen Strom-Tarif – doch vergleichen sollte man trotzdem

Zum Vergleich: Die Stadtwerke München bieten unter anderem bei einem Verbrauch von 2500 kWh Ökostrom inklusive Neukundenbonus (Wert 50 Euro) zwischen 86 und 90 Euro im Monat an. Der Arbeitspreis pro kWh liegt im günstigsten Tarif bei 38,64 Cent. Auch hier gilt eine Mindestvertragslaufzeit für Neukunden samt Preisgarantie für 12 Monate, danach ist der Tarif monatlich kündbar.

Der Grundversorger Mainova aus Frankfurt bietet zum Beispiel einen Ökostrom-Tarif für 2500 kWh von 93,90 Euro im Monat, bei einem Arbeitspreis von 39,95 Cent. Es gilt eine Mindestvertragslaufzeit samt Preisgarantie für 12 Monate. Bei Hamburg Energie zahlen Kunden für Ökostrom zum Beispiel 83,55 Euro im Monat bei einem Arbeitspreis von 33,72 Cent. Hier kann der Tarif monatlich gekündigt werden, allerdings gibt es nur eine eingeschränkte Preisgarantie bis Ende 2024. In München belaufen sich die Jahreskosten bei diesen Tarifen dann auf rund 1030 Euro, in Frankfurt auf knapp 1130 Euro und in Hamburg auf rund 1000 Euro.

Der Lidl-Tarif liegt in allen Beispielen unterhalb der Angebote der kommunalen Versorger, aber teilweise auch nur knapp. Deshalb lohnt sich ein genauer Preis-Leistungsvergleich für die jeweilige Region. Vor allem ist es empfehlenswert, auf eine Preisgarantie zu achten, um vor möglichen Erhöhungen im Winter abgesichert zu sein. (dir)