Lidl-Fleischskandal: Neue Videos zeigen „mehrere Stapel toter Tiere“

Von: Karolin Stevelmans

Lidl gerät aufgrund des Fleischskandals immer mehr unter Druck. Neue Aufnahmen aus Hühnermastanlagen zeigen verheerende Missstände.

Dortmund – Die Skandale rund um die Fleisch-Zulieferer von Lidl reißen nicht ab. Seit Oktober 2022 veröffentlicht die Albert Schweitzer Stiftung immer wieder Bilder und Videos aus Hühnermastbetrieben in ganz Europa. Die Aufzeichnungen zeigen verheerende Tierschutzverstöße und setzen den Discounter als Abnehmer des Hühnerfleisches immer mehr unter Druck. Neue Aufnahmen eines Mitarbeiters dokumentieren die Zustände in einer weiteren Anlage.

Lidl-Fleischskandal reißt nicht ab: Mitarbeiter berichtet von „einer der schlimmsten Erfahrungen“

Der Fleischskandal um Lidl geht über weitere Ländergrenzen hinaus, wie die neuesten Aufdeckungen der Albert Schweitzer Stiftung aufzeigen. Bislang haben die Tierrechtler massive Tierschutzverstöße in Mastbetrieben in vier europäischen Ländern belegen können, darunter auch in Deutschland. Die Vorwürfe haben für Empörung bei der Kundschaft gesorgt, sodass Lidl selbst eine Stellungnahme formulierte.

Am Dienstag (20. Juni) hat die Stiftung neue Aufnahmen veröffentlicht, die von einem ehemaligen Mitarbeiter Tom Herok in einer Hühnermastanlage in Großbritannien gefilmt wurden. Er hat fünf Monate in der britischen Hühnerindustrie gearbeitet, um die Entwicklung der schnell wachsenden Masthühner zu untersuchen.

Der Insider hat mit einer versteckten Kamera die Missstände in den Ställen aufgenommen. Die Zeit im Hühnerbetrieb sei für ihn „eine der schlimmsten Erfahrungen“ gewesen.

Lidl-Fleischskandal: Kranke, tote und überfahrene Hühner in Mastanlagen sei „Teil der Arbeit“

Tom Herok berichtet von kranken Tieren, die unter Erstickungsanfällen, gebrochenen Gliedmaßen, Missbildungen oder Gelenkentzündungen leiden. Viele Hühner seien so stark verwundet, dass ihre Organe zum Teil offenlagen. Aufgrund der mangelnden Hygiene auf dem Stallboden erlitten viele Tiere Ammoniakverbrennungen an den Füßen.

Überfahrene oder zerquetschte Tiere gehörten laut den anderen Mitarbeitern zum „Teil der Arbeit“. Der Tod dutzender Hühner ist Bestandteil des normalen Alltag in den Mastanlagen und ließe sich nicht vermeiden. Herok dokumentiert auf seinen Videos „mehrere Stapel toter Tiere“ (mehr News zu Supermärkte und Discounter bei RUHR24).

Lidl-Fleischskandal: Albert Schweitzer Stiftung fordert Lidl zu mehr Tierwohl auf

Der betroffene Hühnerbetrieb ist nach Angaben der Albert Schweitzer Stiftung ein Lieferant von Lidl. Das Fleisch werde unter der britischen Lidl-Eigenmarke „Birchwood“ verkauft.

Video-Aufnahmen aus einer britischen Hühnermastanlage eines Lidl-Zulieferers

Die Tierschützer fordern den Discounter schon länger dazu auf, sich an die Tierschutzstandards der Europäischen Masthuhn-Initiative anzuschließen. Die Stiftung weist Verbraucher zudem darauf hin, dass derartige Missstände in Mastbetrieben auch eine Gesundheitsgefahr für den Menschen aufgrund antibiotikaresistenter Keime darstellen können.

Lidl hat zwar angekündigt, das Fleisch-Sortiment in den kommenden Jahren zu reduzieren, dennoch scheinen die bisherigen Bemühungen für mehr Tierwohl in den Zuliefererbetrieben noch nicht flächendeckend umgesetzt zu werden. Gegenüber echo24.de äußerte sich Lidl lediglich wie folgt zu den Vorwürfen: „Lidl in Deutschland wird von dem im Video gezeigten Betrieb und betreffenden Lieferanten nicht beliefert. Die im Video gezeigten Zustände verurteilen wir“.

Der Druck der Kunden für mehr Tierwohl in der Fleischindustrie kommt auf sozialen Medien bereits beim Discounter an. Auf Facebook kritisieren zahlreiche Nutzer wenige Stunden nach Veröffentlichung der Aufnahmen die Missstände in den Fleischbetrieben scharf.