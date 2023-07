Lidl-Produkt bereitet Kunden auf „das nächste Extremwetterereignis“ vor

Supermärkte und Discounter bieten immer wieder neben Lebensmitteln auch Aktionsware an. Ein Lidl-Angebot überraschte jetzt aber die Kundschaft.

München – Der Einkauf im Supermarkt oder Discounter muss regelmäßig sein. Verbraucher verbinden mit Unternehmen wie Aldi, Lidl, Rewe oder Edeka vor allem Lebensmittel, aber auch Produkte des täglichen Bedarfs oder Aktionsware. Was sich nun allerdings in einem Werbe-Prospekt fand, erschien doch etwas außergewöhnlich.

Gleich mehrere Twitter-User veröffentlichten den Ausschnitt eines Lidl-Prospekts. Hier wurde ein nicht ganz alltägliches Produkt beworben. Ein Nutzer schrieb zu seinem Tweet nur: „Gewappnet für das nächste ‚Extremwetterereignis‘ dank Lidl.“ Zudem fügte er den Hashtag #Klimakatastrophe hinzu.

Der Tweet enthielt einen Teil des Lidl-Katalogs, im Angebot waren hier „Hochwasser-Sandsäcke“ der Marke Parkside. Im Set kann man demnach für 7,99 Euro fünf Sandsäcke mit ca. 50 Liter Fassungsvermögen kaufen.

In der Tat zeigt ein Blick auf die Lidl-Homepage, dass im Aktionsprospekt für den Zeitraum 17. bis 22. Juli 2023 die Sandsäcke enthalten sind. Sie werden sogar auf der Titelseite als „Preis-Highlight der Woche“ besonders beworben. Und können nicht nur in den Filialen, sondern auch im Online-Shop des Discounters erworben werden. Im Netz sorgte das ungewöhnliche Lidl-Produkt derweil für Erstaunen.

Im Lidl-Katalog von Mitte Juli sind Sandsäcke im Angebot. © Screenshot/Lidl.de

Lidl hat Sandsack-Set im Angebot – „Krass, hab ich noch nie gesehen“

„Das erste Mal, dass ich Hochwasser-Sandsäcke bei Lidl im Angebot sehe. Erstmalig oder gehört das schon länger zum (temporären) Sortiment?“, fragte sich ein Nutzer, der den Werbe-Prospekt ebenfalls per Tweet abbildete. „Krass. Hab ich jedenfalls noch nie gesehen“, kommentierte ein anderer User.

Die ein oder andere Person dürfte sich beim Anblick des Sandsack-Angebots jedenfalls gefragt haben: „Wer braucht ein solches Produkt?“ Doch Starkregen und Unwetter haben auch in Deutschland das regelmäßige Auftreten von Hochwasser in den vergangenen Jahren mitverursacht. Wer in einer Region wie dem Ahrtal wohnt, in der die Hochwassergefahr zum Lebensalltag dazu gehört, kann einen Sandsäcke-Vorrat sicher gebrauchen. Ob der dann als Schutzmaßnahme ausreicht, wenn die Naturgewalten Wassermassen durch die Straßen treiben, ist eine ganz andere Frage.

