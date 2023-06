Lidl-Kundin wiegt Rettertüte nach und ist sprachlos

Von: Yannick Hanke

Teilen

In Zeiten stets steigender Preise kann die Rettertüte von Lidl ein wahrer Segen für den Geldbeutel sein. Obst und Gemüse konnte sich eine Kundin so zum Spottpreis sichern.

München – Um der allgemeinen Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, setzen einige Discounter und Supermärkte wie Aldi, Edeka oder Lidl auf die Rettertüte, die oft sehr positiv angenommen wird. Ihr Preis liegt stets bei drei Euro, darin sind Produkte, die sonst am nächsten Tag weggeworfen würden. So auch bei Lidl, wo sich das Angebot aus Obst, Gemüse und Gewürzen zusammensetzt. Laut offiziellen Angaben des Unternehmens seien diese Tüten bis zu fünf Kilogramm schwer.

Lidl-Rettertüte für drei Euro macht günstigen und gesunden Einkauf möglich – so auch bei Twitter-Userin

Dass die Lidl-Rettertüte sich lohnt, stellt eine Twitter-Userin mit diesem Bild unter Beweis. Alles für insgesamt drei Euro zu haben. © JettePawsitive/Twitter (Screenshot)

Die Rettertüte bei Lidl, die Kunden auch schon mal zu Jubelstürmen verleitet, enthält vor allem Produkte, deren Verpackung beschädigt wurde oder deren „Erscheinungsbild“ nicht mehr den schönsten Eindruck erweckt. Zum Verzehr geeignet sollten die Inhalte natürlich noch sein. Das kann die Twitter-Userin Jette durchaus bestätigen.

„Lidl-Rettertüten einfach unschlagbar“: Discounter-Kundin macht Schnäppchen ihres Lebens

Ihr Tweet zeigt ein Foto von verschiedenen Lebensmittel, die in einer Küche platziert sind. Zu sehen sind Paprikas, Himbeeren, Bananen, Kartoffeln, Gurken, Zucchini und eine Aubergine. Also Obst und Gemüse, das im Discounter oder Supermarkt zusammengerechnet mitunter einen stolzen Preis kosten kann. So aber nicht bei der Lidl-Rettertüte, die schon für so manch zufriedenen Kunden gesorgt hat.

Die angesprochene Twitter-Userin konnte sich über ein Schnäppchen freuen. „Lidl-Rettertüten einfach unschlagbar“, schreibt Jette. Die Rede ist von insgesamt „4,2 kg Obst und Gemüse“, die sie für drei Euro erhalten hätte. Im normalen Angebot hätte das wohl sehr viel mehr gekostet. Gab es doch auch schon Zeiten, in denen allein eine Gurke mehr als drei Euro gekostet hat. (han)