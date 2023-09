„Wonach soll ich gehen?“: Kundin kann Ablageort auf Hermes-Zettel so gar nicht nachvollziehen

Von: Robin Dittrich

Immer wieder tauchen kuriose Ablageorte für Pakete von DHL- und Hermes-Kunden auf. Doch was passiert, wenn das Paket nicht zu finden ist?

München – Ob verbogene, eingedrückte oder stark durchnässte Pakete: Der Inhalt kann bereits bei leichten Beschädigungen unbrauchbar geworden sein. Wenn das Paket nicht am besagten Ablageort liegt, ist die Situation besonders ärgerlich.

„Hinter der Blume“ – Paket liegt nicht am genannten Ablageort

Die Anzahl an Beschwerdefällen über den Paket-Lieferdienst Hermes scheint eine solche Überhand zu nehmen, dass eigens eine ganze Facebook-Gruppe erstellt wurde. In der „HERMES-Beschwerdegruppe“ können Betroffene ihrem Unmut freien Lauf lassen. Eine Mutter beschwerte sich beispielsweise, als ein Paket mit einem neuen Handy für ihre Tochter verloren ging und Hermes nicht vollständig dafür aufkommen wollte. Berichtet wurde auch über einen aggressiven Hermes-Boten, der gegen eine Tür trat, als ein Nachbar kein Paket annehmen wollte.

Doch nicht nur Hermes erhält in den sozialen Medien Gegenwehr. Auch DHL, Amazon und Co. bekommen regelmäßig ihr Fett weg. Vor allem bei DPD reihen sich aufgrund von kuriosen Ablageorten die Geschichten auf Social Media. In der „HERMES-Beschwerdegruppe“ postete ein Nutzer ein Bild von einem Paketzettel, auf den der Bote „Hinter die Blume“ als Ablageort geschrieben hatte. Verwirrt war die Hermes-Kundin dadurch, dass er online die Nachricht erhalten hatte, dass der Bote am nächsten Tag nochmals versuchen will, das Paket zuzustellen.

Facebook-Nutzer stehen hinter dem Hermes-Kunden

„Hermes, wonach soll ich nun gehen?“, fragte sich die Empfängerin. Lediglich eins wusste sie: „Hinter DER Blume ist nichts, man oh man.“ In den Kommentaren ließen die weiteren Facebook-Nutzer kein gutes Haar an dem Paketdienst: „Tja und es interessiert Hermes nicht. Es juckt sie einfach nicht“, schrieb einer. „Bei mir wurden bereits zwei Lieferungen angeblich im Briefkasten deponiert. Leider lag dort nichts. Hermes nimmt sich davon nichts an, da ohne Unterschrift zugestellt werden darf“, beschwerte sich ein anderer.

Weitere Facebook-Nutzer schrieben, dass sie, wenn möglich, gänzlich auf eine Lieferung durch Hermes verzichten. „Wenn kein Weg daran vorbeigeht, bestelle ich einfach woanders.“ Eine Nutzerin hatte eine Vermutung und gab einen Tipp: „Vielleicht ist es beim Nachbarn hinter der Blume oder einem Strauch? Bei denen weiß man ja nie.“ Aufgelöst wurde der Ablageort des Pakets noch nicht. Die Empfängerin gab lediglich an, dass „ich nun alles zum Paketshop im Nachbardorf liefern lasse, mir reichts.“