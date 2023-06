Stoff in Cola Light und Co. womöglich krebserregend – Süßmittelindustrie übt Kritik

Von: Teresa Toth

Um Kalorien zu sparen, werden viele Light-Produkte mit synthetischen Stoffen statt mit Zucker gesüßt. Einer der Süßstoffe soll jedoch gesundheitsschädlich sein.

Kassel – Egal ob kalorienarme Riegel, vermeintlich gesundes Gebäck oder diverse Light-Getränke: Wer die Zutatenliste unter die Lupe nimmt, entdeckt hier häufig einen bestimmten Stoff: Aspartam. Was für viele erstmal harmlos klingen mag, ist bereits seit einiger Zeit Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Jetzt sollen Fachleute entschieden haben, den Stoff als krebserregend einzustufen. Viele Lebensmittel könnten damit künftig in die Kategorie der Lebensmittel fallen, bei deren Verzehr ein Krebs-Risiko besteht.

Aspartam Künstliches Süßungsmittel Kalorien vier Kalorien pro Gramm Süßkraft 200-mal süßer als Zucker

Seit mehr als 30 Jahren wird die Sicherheit des Süßstoffs Aspartam untersucht

Bei Aspartam handelt es sich um ein synthetisches Süßungsmittel. Es kommt in Pulverform vor, ist weiß, geruchslos und etwa 200-mal süßer als Zucker. Da es im Gegensatz zu Zucker als kalorienarm gilt, wird es häufig sowohl für die Verwendung als Tafelsüßstoff als auch als Zusatzstoff in Lebensmitteln wie Getränken, Süßwaren und Kaugummis eingesetzt – in Europa ist das erlaubt, erklärt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), die zuletzt vor krebserregenden Stoffen in Lebensmitteln wie Bier, Fleisch und Fisch gewarnt hatte.

Schon seit mehr als 30 Jahren untersuchen Forscher den Süßstoff im Rahmen von Tierversuchsstudien, klinischen Studien und Verzehrstudien auf dessen Sicherheit, so die EU-Behörde weiter. Obwohl Süßstoffe etwa Auswirkungen auf die Darmbakterien haben können, galt Aspartam bislang als gesundheitlich unbedenklich. Fachleute der International Agency for Research on Cancer (IARC), die Krebsforschungsabteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wollen nun jedoch das Gegenteil bewiesen haben.

Süßstoff Aspartam in Cola und Co.: „möglicherweise krebserregend für den Menschen“

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, haben zwei Quellen geäußert, dass Aspartam schon im Juli dieses Jahres als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ eingestuft werden soll. Die IARC-Entscheidung, die Anfang Juni getroffen worden sein soll, basiere demnach auf der Grundlage aller veröffentlichten Beweise. Darüber, wie viel von einem Produkt ein Mensch gefahrlos zu sich nehmen kann, werde es vorerst aber keine Angaben geben.

In vielen Getränken wie Cola Light befindet sich der Süßstoff Aspartam. © Manfred Segerer/imago

Neben der IARC prüft laut Reuters-Bericht auch der WHO-Ausschuss für Zusatzstoffe (JECFA) die Sicherheit von Aspartam. Die Ergebnisse werden am 14. Juli veröffentlicht und damit am selben Tag, an dem auch die IARC ihre Entscheidung veröffentlicht. Der WHO-Ausschuss für Zusatzstoffe vertritt seit mehreren Jahrzehnten den Standpunkt, dass der Süßstoff innerhalb der täglichen Höchstmenge sicher konsumiert werden kann.

Einschätzung von Aspartam als krebserregend kann Auswirkungen auf Unternehmen haben

Nach Angaben der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit gilt eine tägliche maximale Menge von 40 Milligramm Aspartam pro Kilogramm Körpergewicht als unbedenklich. Je nach Aspartammenge im Getränk müsste ein Erwachsener täglich zwischen 12 und 36 Dosen Light-Getränke zu sich nehmen, um die potenziell gesundheitsschädlichen Werte zu erreichen.

Für die Hersteller könnte die Einschätzung der IARC als möglicherweise krebserregend erhebliche Auswirkungen haben. In der Vergangenheit wurden Unternehmen nach ähnlichen Einschätzungen, etwa im Fall von Glyphosat, von Krebspatienten verklagt. Beim Internationalen Verband der Süßstoffindustrie (International Sweeteners Association, ISA) sorgt die Ankündigung der IARC daher für Kritik.

Bewertung der IARC von Aspartam als krebserregend sei „wissenschaftlich nicht umfassend“

„Die IARC ist kein Gremium für Lebensmittelsicherheit, und ihre Bewertung von Aspartam ist wissenschaftlich nicht umfassend und stützt sich in hohem Maße auf weithin diskreditierte Forschungsergebnisse“, so Frances Hunt-Wood, Generalsekretärin der ISA. Der Verband, zu dessen Mitgliedern unter anderem Mars Wrigley und ein Coca-Cola-Unternehmen gehören, erklärte, „die IARC-Studie, könnte die Verbraucher in die Irre führen.“ (tt)