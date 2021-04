Lotto am Samstag: Hier finden Sie heute die aktuellen Gewinnzahlen

11 Millionen im Jackpot

+ © Sascha Steinach/Imago Haben Sie gewonnen? Im Lotto-Jackpot am Samstag (24.04.2021) befinden sich 11 Millionen Euro. (Symbolfoto) © Sascha Steinach/Imago

Am Samstag befinden sich 11 Millionen Euro im Lotto-Jackpot, hier finden Sie heute die aktuellen Gewinnzahlen. Hatten Sie Glück?

Kassel - Es ist wieder so weit: Die nächste Lotto-Ziehung steht kurz bevor, im Jackpot warten am heutigen Samstag (24.04.2021) satte 11 Millionen Euro. Wer den ganz großen Wurf schaffen möchte, benötigt dazu jedoch sechs Richtige sowie die korrekte Superzahl.

Jeden Mittwoch und Samstag werden die aktuellen Lottozahlen gezogen. Neben den Gewinnzahlen für die Lotterie 6aus49 werden gleichzeitig die Ergebnisse für die Endziffernlotterien Super 6 und Spiel 77 bekannt gegeben. Spieler des Eurojackpot bekommen jeden Freitag eine Gewinnchance.

Lotto am Samstag (24.04.2021): Die aktuellen Gewinnzahlen

Die Lottozahlen werden jeden Mittwoch und Samstag live gezogen, so auch die Gewinnzahlen der beiden Zusatzlotterien. Super 6 ist eine Zusatzlotterie, die in Verbindung mit den Hauptlotterien Lotto 6aus49, Eurojackpot, TOTO, GlücksSpirale und BINGO! gespielt werden kann.

Der Spieleinsatz beträgt laut Angaben von Lotto Niedersachsen pro Ziehung 1,25 Euro. Bei der sogenannten Endziffernlotterie Super 6 bilden die letzten sechs Ziffern der Spielscheinnummer die Grundlage für die Gewinnermittlung.

Lotto am Samstag: Die Gewinnzahlen der vergangenen Woche

Bei der Lotto-Ziehung am vergangenen Samstag (17.04.2021) wurden die folgenden Gewinnzahlen gezogen:

Lotto 6aus49 18 - 22 - 25 - 26 - 36 - 48 Superzahl 0 Spiel 77 4 - 0 - 7 - 0 - 2 - 2 - 9 Super 6 2 - 2 - 4 - 4 - 6 - 4 (Alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto am Samstag: Wer Super 6 spielt, braucht nur die letzte Ziffer

Bei jeder Lotto-Ziehung am Mittwoch und Samstag wird eine sechsstellige Gewinnzahl gezogen. Teilnehmer der Zusatzlotterie Super 6 haben bereits gewonnen, wenn die letzte Ziffer der Spielscheinnummer mit der gezogenen Gewinnzahl übereinstimmt. Bei jeder weiteren Übereinstimmung erhöht sich entsprechend der Lotto-Gewinn.

Lotto am Samstag: So sehen die Lottozahlen live im Stream

Die Lotto-Gewinnzahlen werden jede Woche im ZDF bekannt gegeben. Seit 2013 hat das ZDF die Live-Ziehung von Lotto abgeschafft. Die Ziehungen am Samstag und am Mittwoch werden per Live-Stream ausschließlich im Internet ausgestrahlt.

In Deutschland gehört Lotto zu den beliebtesten Glücksspielen. Bei den verschiedenen Ziehungen gibt es für die Spielteilnehmer der Lotterie unterschiedliche Gewinnchancen. Die Wahrscheinlichkeit, alle Zahlen korrekt zu tippen, liegt bei 1:140 Millionen. Aber Vorsicht, Lotto-Spielen kann süchtig machen. (Nail Akkoyun)