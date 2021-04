Über Nacht zum Millionär: Lotto-Glückspilz kommt aus Kassel

Ziehung am Samstag

+ © Jens Büttner/dpa Ein Mann aus Kassel wird über Nacht zum Lotto-Millionär. (Symbolild) © Jens Büttner/dpa

Ein Mann aus Kassel entscheidet sich, beim Lotto am Samstag (17.04.2021) fünf Euro mehr auszugeben – und gewinnt dadurch 2,1 Millionen Euro.

Kassel – Ein Mann aus Kassel kann sich über eine millionenschwere Sofortrente freuen. Dabei hat die Entscheidung bei der Lotto-Ziehung am Samstag (17.04.2021), fünf Euro mehr auszugeben, ihn über Nacht zum Millionär gemacht. Das berichtet Lotto Hessen am Montag (19.04.2021).

Auf seinem Lotto-Schein für 6aus49 hat er zusätzlich die Zusatzlotterie Glücksspirale ausgewählt. Diese kostete den Mann aus Kassel fünf Euro extra. Dann landete er einen Volltreffer: 2,1 Millionen Euro sofort oder 10.000 Euro monatlich für die nächsten 20 Jahre - und das steuerfrei.

Lotto-Ziehung: Mann aus Kassel liegt mit allen Ziffern richtig

Alle sieben gewählten Ziffern entsprachen den Gewinnzahlen bei der Glücksspirale. Bei Lotto 6aus49 hatte der Mann aus Kassel allerdings kein Glück. Nun kann er sich in den kommenden Tagen entscheiden, ob er direkt 2,1 Millionen Euro wählt oder den monatlichen Betrag auf sein angegebenes Bankkonto überweisen lässt.

Damit ist der Spieler bereits der achte Lottomillionär in Hessen in diesem Jahr. Allein im April gab es vier Millionengewinne. Die nächste Lotto-Ziehung findet dann wieder am Mittwoch (21.04.2021) statt. (Karolin Schaefer)