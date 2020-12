Lotto-Ziehung am Mittwoch (23.12.2020): Das sind die neuen Gewinnzahlen

19 Millionen im Jackpot

Ein Lotto-Gewinn passend zu Weihnachten? Wer heute seine Tipps abgibt, räumt mit etwas Glück 19 Millionen Euro ab und kann sich auf eine vorzeitige Bescherung freuen.

Jeden Mittwoch und Samstag werden wieder die aktuellen Lotto-Zahlen gezogen.

und werden wieder die gezogen. Im Jackpot des Spiels 6aus49 warten satte 19 Millionen Euro.

des Spiels warten satte 19 Millionen Euro. Auch in der Gewinnklasse 2 kann man heute 4 Millionen Euro abräumen.

Kassel - Weihnachten steht vor der Tür, wäre es da nicht schön, wenn man das Weihnachtsfest noch mit einer hübschen Summe feiern könnte? Besonders in dem von der Corona-Pandemie geplagten 2020, würde ein Geldgewinn dem ein oder anderen Menschen sicher das Jahresende ein wenig versüßen. Mit etwas Glück sahnt der Lotto-Gewinner heute am Mittwoch (23.12.2020) satte 19 Millionen Euro ab, darüber hinaus winken weitere 4 Millionen Euro aus der Gewinnklasse 2.

Lotto-Zahlen (6 aus 49) folgen Superzahl\t folgen Spiel 77 folgen Spiel 6\t folgen

DIe Lotto-Zahlen am Mittwoch (23.12.2020): Ziehung kann im Internet verfolgt werden

Die aktuellen Lotto-Zahlen werden immer mittwochs und samstags ermittelt. Die Ziehung am heutigen Mittwoch (23.12.2020) findet um 18.25 Uhr statt. Wie immer kann die Ziehung der Lotto-Zahlen im Internet per Livestream auf lotto.de verfolgt werden. Dort werden auch die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien Spiel 77 und Spiel 6 bekannt gegeben.

Wer beim Lotto mitspielen möchte, muss sechs Zahlen zwischen 1 und 49 auf einem Spielschein ankreuzen. Spieler können die Zahlen frei wählen und selbst ausfüllen. Per Quicktipp können die Lotto-Zahlen auch zufällig generiert werden. Die Superzahl (eine Zahl zwischen 0 und 9) ist auf dem klassischen Lotto-Spielschein aufgedruckt. Online kann die Superzahl mit einem Mausklick geändert werden.

Lotto-Ziehung am Mittwoch (23.12.2020): Das kosten die einzelnen Tipps

Ein Tipp, also ein Kästchen, kostet bei Lotto „6aus49“ 1,20 Euro plus eine Bearbeitungsgebühr pro Spielschein. Außerdem kann man an den Zusatzlotterien „Spiel 77“ und „Super 6“, sowie an der Glücksspirale teilnehmen. Verursacht werden dadurch jedoch folgende Zusatzkosten:

„Spiel 77“ kostet 2,50 Euro.

„Super 6“ kostet 1,25 Euro.

Glücksspirale kostet 5 Euro.

Doch mit welcher Zahl konnte man am häufigsten beim Lotto gewinnen? Am häufigsten wurden die 6, 26, 38, 33, 31 und 41 gezogen. Die sechs Zahlen, die bislang am seltensten gezogen wurden, sind die 45, 21, 20, 46, 44 und 30. (Nail Akkoyun)

Rubriklistenbild: © Jan Woitas/dpa