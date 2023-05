Lottozahlen am heutigen Samstag: Hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen

Von: Sarah Neumeyer

Es gibt bei der Lotto-Ziehung am Samstag (20. Mai) wieder die Chance, Multimillionär zu werden. Die Gewinnzahlen für 8 Millionen Euro finden Sie heute hier.

Kassel – Bei der Lotto-Ziehung am Samstag (20. Mai) geht es wieder um einen Millionen-Gewinn. Insgesamt 8 Millionen Euro können Lottospielerinnen und -spieler abräumen und sich im Glücksfall den ein oder anderen Traum verwirklichen. Doch dafür muss im Spiel Lotto 6aus49 zunächst auf die richtigen Zahlen gesetzt werden. Alle wichtigen Informationen zur Ziehung finden Sie hier.

Die Ziehung der Lottozahlen findet jeden Samstag um 19.25 Uhr statt und wird live übertragen. Ein Video zur Live-Ziehung finden Interessierte in diesem Artikel oder auf lotto.de. Im Anschluss werden auch die Gewinnzahlen für die Zusatzlotterien Spiel77 und Super6 bekannt gegeben.

Lottozahlen am Samstag (20. Mai): Hier finden Sie heute die aktuellen Gewinnzahlen

Lotto 6aus49 Superzahl Super 6 Spiel 77 Quelle: lotto.de (Alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto-Ziehung am heutigen Samstag (20. Mai): Das müssen Sie beachten

Um an der Lotto-Ziehung teilzunehmen, muss zunächst ein Lottoschein ausgefüllt und pünktlich abgegeben werden. Spielscheine können im Kiosk oder online gekauft und abgegeben werden. Auf einem Schein finden sich Kästchen mit jeweils 49 Zahlen, die angekreuzt werden können. In jedem Kästchen müssen sechs Lottozahlen sowie eine Superzahl angekreuzt werden. Jedes Kästchen kostet 1,20 Euro zuzüglich einer einmaligen Bearbeitungsgebühr, die sich je nach Bundesland unterscheidet.

Bei den Endziffernlotterien Super6 und Spiel77 tippen Spielerinnen und Spieler nicht selbst – allein die Endziffern auf dem Los von Lotto (6aus49) oder der Glücksspirale entscheiden über einen Gewinn.

Ziehung der aktuellen Lotto-Zahlen am Samstag: So hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit

Anzahl Richtige Wahrscheinlichkeit 6 Richtige + Superzahl 1 zu 139.838.160 6 Richtige 1 zu 15.537.573 5 Richtige + Superzahl 1 zu 542.008 5 Richtige 1 zu 60.223 4 Richtige + Superzahl 1 zu 10.324 4 Richtige 1 zu 1.147 3 Richtige + Superzahl 1 zu 567 3 Richtige 1 zu 63 2 Richtige + Superzahl 1 zu 76 Quelle: lotto.de

Wer glaubt, dass beim Lotto immer das reine Glück über Gewinnen oder Verlieren entscheidet, liegt falsch. Wer einmal einen Blick in die Statistik wirft, stellt fest, dass einige Lottozahlen seltener gezogen werden als andere.

Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene finden unter anderem Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Lottozahlen am Samstag (20. Mai): Teilnahmeschluss beim Lotto Spiel 6aus49 unterschiedlich

Der Teilnahmeschluss für Lotto 6aus49 am Samstag unterscheidet sich je nach Bundesland. In Nordrhein-Westfalen und Hamburg können Lotto-Spielscheine am Tag der Ziehung bis 18.59 Uhr abgegeben werden. In allen anderen Bundesländern bis 19 Uhr. Eine Frau aus den USA gab ihren Lotto-Schein kurz vor der Geburt ihres Kindes ab, und sahnte den Jackpot ab.

Vom großen Lottogewinn träumen viele, doch die Chance, den Jackpot tatsächlich zu knacken ist gering. Die Gewinnchance im Spiel Lotto 6aus49 beträgt rund 1:140 Millionen für die Gewinnklasse 1. Und nicht jeden macht ein Gewinn auch glücklich. Jack Whittaker etwa gewann über 300 Millionen im Lotto, und dennoch war das Glück nicht auf seiner Seite.

Weitere interessante Lotto-News finden Sie auch auf unserer HNA-Themenseite.