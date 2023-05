Mann verdient als Pfandsammler „fast den kompletten Lebensunterhalt“ – trotz Vollzeitjob

Ein Pfandsammler schildert, dass er zwar Arbeitnehmer sei, aber mit Leergut dazu verdiene. Allerdings will er unerkannt bleiben – aus gutem Grund.

München – Geschichten über Menschen, die durch das Sammeln von Pfandflaschen oder -dosen Geld verdienen, gibt es reichlich. Mitunter geben sie ihre lukrative Ansammlung in Supermärkten oder Discountern ab. So kassierte ein Paar an einem Tag 1358 Euro an Pfandautomaten zweier Läden – doch anschließend hatte der Filialchef „die Schnauze voll“. In einem Rewe-Markt sorgte ein Kunde derweil mit seiner Leergut-Abgabe für einen epischen Pfandbon.

Pfandsammler verdient „fast den kompletten Lebensunterhalt“, obwohl er einen Vollzeitjob hat

Nun wurde auch auf dem Online-Portal Reddit das Thema Pfandsammeln erneut aufgegriffen. Ein Mann, der seine Identität nicht preisgeben wollte, eröffnete dort eine Diskussionsrunde und betitelte diese wie folgt: „Verdiene mit Pfandflaschen sammeln viel Geld nebenbei.“ Ob die Ausführungen des Reddit-Users der Wahrheit entsprechen oder nicht, lässt sich nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Interessant sind seine Angaben aber allemal.

Der Mann erklärte zunächst: „Hey, ich sammle Pfandflaschen seit ca. fünf Jahren neben einem gewöhnlichen Vollzeitjob im Büro (ca. 2400 Euro netto) und verdiene mir damit grundsätzlich fast den kompletten Lebensunterhalt.“ Zudem gab er an, „in einer deutschen Großstadt“ als Pfandsammler unterwegs zu sein. Demnach zahle er von seinem „Gehalt lediglich Miete, Versicherungen und Ähnliches“, das entspreche rund 750 Euro monatlich. „Alles andere kann ich sparen/anlegen, da ich Nahrungsmittel und Kleidung/Geschenke/Restaurantbesuche alle durch das Flaschenpfand bezahle“, behauptete der Reddit-Nutzer weiter.

„Klingt nach einer guten Nebeneinkunft“: Erfolgreicher Pfandsammler will lieber anonym bleiben

Da er wohl rechtliche Folgen befürchtet oder möglicherweise auch Post vom Finanzamt, sofern seine Identität offengelegt würde, gehe er bei seinen Pfandsammelaktionen behutsam vor. „In welcher Stadt ich sammle, gebe ich bewusst nicht an“, schrieb der User. Und weckte das Interesse vieler anderer Nutzerinnen und Nutzer. „Das klingt nach einer guten Nebeneinkunft“, fand einer. Eine weitere Person hatte gleich mehrere Fragen an den erfolgreichen Pfandsammler: Ob er „sich verkleide“, war eine davon. „Welche Stadtteile sind am ertragreichsten (z.B. Innenstadt, Bahnhof)?“, lautete die nächste Frage. Ebenfalls wollte der Nutzer wissen, ob der Pfandsammler schon „angepöbelt oder körperlich angegangen“ wurde und auch mal „auf ‚Konkurrenz‘“ trifft.

Der Befragte antwortete, dass er „überwiegend abends/nachts“ das Pfandsammeln betreibe. Zudem ziehe er „Pullover mit Kapuze und Maske plus Cap an“, um unerkannt zu bleiben. So konnte er bislang seine Anonymität wahren, erklärt der Pfandsammler. Zwar seien „Fußballspiele und Demonstrationen“ für alle Pfandsammler „am ertragreichsten“. Doch diese Veranstaltungen hätten auch einen großen Nachteil: „Dort ist die Konkurrenz zugleich am höchsten.“ Daher habe er sich seine eigene Nische gesucht: „Für mich sind es die Stadtparks, Spielplätze, Sportplätze.“ Streit mit Passanten oder der Pfandsammler-Konkurrenz habe es indes noch nie gegeben.

„Was war deine größte Tageseinnahme?“, wollte ein weiterer Reddit-Nutzer wissen. „Um die 700 Euro“, antwortete der Ersteller der Diskussionsrunde. Das habe er sich aber zur Hälfte „mit einem Kumpel“ teilen müssen, also nur 350 Euro verdient. „Da lohnt sich doch jeder normale Nebenjob mehr, oder?“, gab ein User zu bedenken. „Nebenjob bedeutet auch immer Verpflichtungen. Da musst du zu bestimmten Zeiten antanzen und hast irgendeinen nervigen Chef, der bestimmte Dinge von dir erwartet, usw. Das hier kann er machen, wann und wo immer er will. Und wenn er mal keinen Bock hat, macht er halt gar nichts“, entgegnete ein weiterer Nutzer.

Reddit-User hegen Zweifel an Ausführungen des Pfandsammlers – „Nicht besonders realistisch“

Es gab allerdings auch erhebliche Zweifel an den Ausführungen des Pfandsammlers zu seinem Tageseinnahmen-Rekord. „Selbst wenn das alles Dosen waren, ergibt das 1400 Stück pro Person. Um 2800 (28 große Müllsäcke) davon zu transportieren, brauchst Du einen Lieferwagen. Deine Vorstellungen vom Flaschensammeln sind nicht besonders realistisch“, hieß es. Der Pfandsammler gab derweil an, seine wertvolle Fracht per „Fahrradkorb hinten, Seitentaschen plus Rucksack“ zu transportieren, um sie dann am Automaten im Supermarkt abzugeben.

„Sind die Einnahmen steuerpflichtig?“, fragte ein anderer User. „Definitiv“, schrieb Pfandsammler: „Alleine aus dem Zwecke der Gewinnerzielungsabsicht heraus muss das Sammeln durch ein Gewerbe angemeldet werden.“ Er gab aber auch zu: „Soviel mal zur Theorie, wie viel Pfandsammler dies wirklich tun, kann sich jeder ausdenken.“ Was auch seinen Sinn für Anonymität zumindest teilweise erklären dürfte.

Unterdessen lösten Experten kürzlich ein Pfandgeheimnis und erklärten, was viele über Leergut-Annahme nicht wissen. Pfandsammeln führt auch immer wieder zu Ärger mit dem Supermarktpersonal: Bei Kaufland bekam ein Mann, der jahrelang Pfand ansammelte, am Ende sogar „Hausverbot“ erteilt.