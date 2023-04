Mann zieht in neue Wohnung und findet Zettel an der Toilettentür: „Hab mich fast immer dran gehalten“

Von: Julia Volkenand

In seinem Badezimmer fand ein Mann diesen Zettel. © IMAGO / Zoonar/Screenshot (Collage)

Eine Botschaft vom Vormieter entdeckte ein Mann nach seinem Umzug in eine neue Wohnung. Die Aufforderung darauf lässt Twitter-Nutzer rätseln.

München - Wer ein neues Zuhause bezieht, der kann schon mal auf unerwünschte oder kuriose Überbleibsel seines Vorgängers stoßen. Müll, der nicht entsorgt wurde, Schmierereien an den Wänden oder sogar Ungeziefer - all das kann sich in der neuen Behausung schon mal verbergen. In manchen Fällen ist die Entdeckung dagegen gar nicht so unwillkommen. So auch in diesem Fall, in dem ein Münchner eine unfassbare Summe Bargeld hinter der Heizung seiner neuen Bleibe fand.

Mieter entdeck kuriosen Zettel auf Klo seiner neuen Wohnung

Ein Twitternutzer teilte nun eine Botschaft, die ihm offenbar wissentlich oder versehentlich vom Vormieter hinterlassen wurde. Auf einem Foto, dass er auf der Plattform teilt ist ein Zettel zu sehen, der mit Tesafilm auf eine weiße Fläche geklebt wurde. Darauf zu lesen: „Bitte nicht in der Toilette singen!!“ Ein kurioser Ratschlag, doch was steckt wohl dahinter? Beantworten kann der Poster diese Frage nicht, freut sich aber: „Immer noch der beste Zettel, den ich jemals irgendwo gefunden habe. Hier: Beim Einzug in eine neue Wohnung innen an der Toilettentür. (Ich hab mich bisher fast immer dran gehalten.)„

Ob der Vormieter den Zettel vor seinem Auszug einfach vergessen hat zu entfernen? Oder wollte er seinem Nachfolger einen Ratschlag geben? Womöglich handelt es sich gar um einen Streich? Die Antwort bleibt der neue Mieter schuldig, vermutlich kennt er sie selbst nicht. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Faustregel „Nicht auf dem Klo singen“ nicht immer eingehalten wurde und sich Nachbarn beklagt hatten. Aufklären lässt sich das Mysterium freilich nicht mehr, zum Schmunzeln bringt es einen aber dennoch.

Ähnlich verwirrt dürften die Bewohner dieser Wohnung in New York City gewesen sein, als sie ein gigantisches Monopoly-Brett unter dem Teppich ihres Wohnzimmers entdeckten.