Bundesweiter Mehl-Rückruf: Inhaltsstoffe besonders für Kinder gefährlich

Von: Vivian Werg

Ein Hersteller ruft Chargen seines Bio-Teffmehls wegen erhöhter Gehalte von Pflanzengiftstoffen zurück. Schon eine geringe Menge kann die Herzfrequenz beeinflussen.

Uelzen – Immer mehr Menschen zeigen vermehrt eine Gluten-Unverträglichkeit, sodass sich in den letzten Jahren das Sortiment für glutenfreie Lebensmittel stetig erweitert hat. Die Auswahl ist in vielen Supermärkten wie Rewe und Edeka, Discountern wie Aldi Lidl und Netto sowie Drogeriemärkten mittlerweile sehr groß.

Gluten ist in vielen Getreidesorten wie Weizen, Gerste oder Roggen enthalten und wird für viele Backwaren verwendet. Gerade beim Backen bietet sich Teffmehl als gute Alternative an. Teff ist zwar auch ein Weizen, im Gegensatz zu den gängigen Getreidesorten aber glutenfrei. Ein solches Teffmehl wird derzeit bundesweit zurückgerufen, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) informiert. Gründe für einen Rückruf sind vielfältig. Während es erst Ende August einen Mega-Rückruf von gleich sechs Produkten gab, sorgt derzeit ein kurioser Lidl-Rückruf für Aufsehen.

Teffmehl deutschlandweit im Rückruf – Zu hohe Werte bei zwei Inhaltsstoffen entdeckt

Wie der Hersteller über das Portal produktwarnung.eu mitteilt, sind zwei Chargen des Artikels „Bauckhof Teffmehl“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 19.09.23 und 30.10.23 von dem Rückruf betroffen. In den Produkten wurden erhöhte Gehalte an Tropanalkaloiden festgestellt. Dabei wurden bereits im März verschiedene Chargen Teffmehl zurückgerufen. Laut dem Portal war das Mehl in folgenden Bundesländern im Handel:

Baden-Württemberg Bremen Niedersachsen Saarland Bayern Hamburg Nordrhein-Westfalen Sachsen Berlin Hessen Rheinland-Pfalz Schleswig-Holstein Thüringen

Ein Produkt des Herstellers Bauck GmbH vom Rückruf betroffen

Wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) informiert, sind Tropanalkaloide natürliche Pflanzeninhaltsstoffen, die in bestimmten Ackerunkräutern vorkommen. Werden bei der Ernte Pflanzenteile, einschließlich Samen, miterfasst, können diese Substanzen laut LGL unter Umständen als Verunreinigung in Lebensmittel gelangen.

In den EU-weit durchgeführten Untersuchungen seien insbesondere erhöhte Gehalte der Tropanalkaloide Atropin und Scopolamin bei einzelnen Chargen von bestimmten Getreide und Getreideerzeugnissen nachgewiesen worden. Darunter wohl nun auch bei dem zurückgerufenen Teffmehl von „Bauckhof“, warnt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.

Mehl-Rückruf: Giftige Inhaltsstoffe im Mehl können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen

Atropin und Scopolamin können laut LGL bereits bei geringer Aufnahmemenge die Herzfrequenz und das zentrale Nervensystem beeinflussen. Folgende Symptome können zudem noch auftreten:

Benommenheit

Kopfschmerzen

Übelkeit

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) stellte 2013 fest, dass besonders Kleinkinder und Säuglinge beim Verzehr von Tropanalkaloiden verunreinigte Getreideerzeugnisse gefährdet sind.

Mehl-Rückruf: Hersteller nimmt alle am Markt befindlichen Packungen zurück

Die genauen Eckdaten zu dem vom Rückruf betroffenen Produkt im Überblick:

Hersteller Bauck GmbH Produkt Bauckhof Bio Teffmehl Vollkorn, glutenfrei Verpackungseinheit 400 g Betroffenes MHD 19.09.2023 und 30.10.2023 Los-Kennzeichnung Charge 227824 sowie Charge 228871

Zusätzlich zu den beiden betroffenen Chargen werden alle am Markt befindlichen Packungen Teffmehl Vollkorn in der 400 g Packung zurückgenommen:

Chargen: 230767, MHD: 09.01.024

Chargen: 229489, MHD: 22.11.2023

Chargen: 231663, MHD: 13.02.2024

Chargen: 232201, MHD: 06.03.2024

Chargen: 232722, MHD: 24.03.2024

Alle betroffene Packungen können nach Angaben des Herstellers in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.