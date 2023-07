Brot-Regel beim Bäcker lässt Nutzer mit den Augen rollen: „Deutscher wirds heute nicht mehr“

Von: Romina Kunze

Eine Bäcker-Kette kündigt auf einem Aushang an, „keine halben Sachen“ mehr zu machen. Damit bricht sie nicht nur mit eigenen Brauch, sie erzürnt auch die Kundschaft.

München – Frisches Brot schmeckt am besten, darüber herrscht sicherlich Einigkeit. Um sicherzugehen, dass es innen noch schön weich und außen knusprig ist, setzen viele Verbraucher lieber auf Quantität – und ziehen kleinere Mengen vor. Vermutlich auch deshalb hat es sich bei vielen Bäckerläden etabliert, auch nur die Hälfte, gar ein Viertel eines frisch gebackenen Bauernbrots mitnehmen zu können.

Zumindest bei einem Bäcker ist aber nun wohl mit dieser gängigen Praxis Schluss. Ein Aushang informiert die Kunden einer Bäcker-Kette darüber, künftig „keine halben Sachen“ mehr machen zu werden – oder zu wollen? Ja, das ist die Frage, die sich zahlreiche Nutzer auf der Online-Plattform Reddit stellen, wo ein Bild des Infozettels geteilt wurde.

Können exakt gleiche Mengen nicht gewährleisten: Bäcker nimmt halbe Brote aus der Auslage

So viel vorweg: Der besagte Post ist nicht der einzige dieser Art, der auf Reddit für Gesprächsstoff sorgt. Anders als zuvor war diesmal keine eher fragwürdige Geschäftsidee Anlass für die rege Diskussion, sondern eine Regeländerung, weshalb halbierte oder geviertelte Brote aus dem Sortiment genommen werden.

„Da wir in unserer Filiale nicht gewährleisten können, Brote exakt zu halbieren und somit den Vorgaben des Eich- und Messgesetzes zu entsprechen, dürfen wir unsere gelebte Praxis nicht mehr weiterführen“, heißt es. „Danke für Ihr Verständnis.“

Was letztlich das Unternehmen dazu bewogen hat, die „gelebte Praxis“ von jetzt auf gleich zu ändern, ist unklar. Ob nun auf Behörden-Drängen oder vermehrte Kundenbeschwerden dahinterstecken. Verständnis haben allerdings nur die wenigsten Nutzer. Einige wittern gar eine faule Ausrede hinter dem „Eich- und Messgesetz“.

Wenig Verständnis für neue Brot-Regelung: „Eine Waage und Kilopreis sind keine Option?“

„Ist einfach vorauseilender Gehorsam oder eine Ausflucht, weil Sie keine halben Brote mehr verkaufen wollen“, mutmaßt ein Nutzer in der Kommentarspalte. Einer glaubt, wirtschaftliche Gründe dahinter ausgemacht zu haben. Man wolle schlichtweg nicht auf den halben Broten sitzen bleiben, das Gesetz sei nur ein „Vorwand“, vermutet er.

Ein anderer schlägt in dieselbe Kerbe: „Unsinnige Begründung mit dem Gesetz. Die Toleranzgrenzen sind groß genug, dass das jeder halbwegs kompetente Mensch mit Brotschneidmaschine hinbekommt“ – nämlich laut dem Verfasser 30 Gramm pro Laib Brot. Gesetze als Vorwand zu „missbrauchen“ sei „aber das deutscheste, das es gibt“, pflichtet eine andere Person bei und kann sich einen Seitenhieb gegen den umstrittenen Datenschutz nicht verkneifen. „Ich würde dir das gern näher erläutern, das geht aber aufgrund der DSGVO nicht“.

So richtig erschließen will sich die Begründung vielen jedenfalls nicht. „Und eine Waage und Kilopreis sind keine Option?“, fragt ein Reddit-User rhetorisch. In den Gemüse- und Obstabteilungen im Supermarkt kommt die Methode immerhin auch zum Einsatz, kann allerdings auch zu Verärgerung von Kunden führen.

Bürokratische Tücken aus der Backstube: Halbes Brot oder Kleingebäck – das ist hier die Frage

Eine andere Person hält die Kundenbeschwerden hinter der neuen Maßnahme jedoch für plausibel. „Kann ich vollkommen nachvollziehen, da ich schon zweimal eine vor mir hatte, die genau deswegen einen Riesen-Aufstand gemacht hat.“ Die Art Kunden sei wohl auch der Grund dafür, dass es genormte Bananen brauche, quittiert ein User den Kommentar zynisch.

Den vielen sarkastischen Kommentaren zum Trotz wiegt ein Nutzer mit Fachwissen auf: tatsächlich gäbe es da gesetzliche Richtlinien. „500-Gramm-Brote dürfen zum Beispiel gar nicht halbiert werden“, erklärt die nach eigenen Angaben gelernte Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk Bäcker-Filialleiterin. Grund für das Verbot: „Weil alles unter 250 Gramm nicht mehr als Brot bezeichnet werden darf“. Das sei dann per Definition nämlich Kleingebäck.

Viele scheinen nicht davon begeistert, sich gezwungen zu sehen, künftig größere Mengen Brot zu kaufen. Zumal sicherlich davon auszugehen ist, dass größere Brote auch höhere Preise bedeuteten. Und das bei ohnehin schon mitunter üppigen monatlichen Ausgaben für Lebensmitteln. Lösungsvorschlag: überschüssiges Brot einfrieren. Doch auch das scheint nicht alle versöhnlich zu stimmen: „An heißen Sommertagen am kalten Roggenbrot lutschen – der deutsche Traum“. Auch typisch Deutsch: Zettel im Treppenhaus, in denen sich Nachbarn über Ruhestörung beklagen. (rku)