Änderung im Supermarkt: Beliebte Produkte sollen günstiger werden

Von: Karolin Stevelmans

Teilen

Die Politik will an den Preis-Schrauben bei Supermarkt-Produkten drehen. Kunden könnten von niedrigeren Preisen für beliebte Artikel profitieren.

Dortmund – Diesen Schritt könnten zahlreiche Kunden befürworten: Die Regierungsparteien SPD und Grüne erwägen eine Senkung der Mehrwertsteuer auf eine beliebte Produktgruppe im Supermarkt. Der Vorschlag sieht einen Steuernachlass von 19 auf 7 Prozent vor. So würden Kunden an der Kasse deutlich weniger bezahlen müssen, weiß RUHR24.

Supermarkt-Produkte könnten bald günstiger werden – Vorschlag sieht Steuersenkung vor

Ob aufgrund von Ernährungstrends, Unverträglichkeiten oder Tierwohl – pflanzliche Milch ist heute ein regelrechter Verkaufshit in Supermärkten und Discountern. Im vergangenen Jahr nahm Pflanzenmilch in Deutschland einen Anteil von 13 Prozent am gesamten Milchmarkt ein, berichtet die Lebensmittelzeitung (LZ).

Ein immer weiter wachsender Markt und veränderte Konsumgewohnheiten ließe somit auch Raum für Steueranpassungen. Die zwei Regierungsparteien SPD und Grüne schlagen daher vor, dass die Mehrwertsteuer auf Pflanzenmilch genauso hoch ausfallen sollte, wie es bei Kuhmilch der Fall ist. Das bedeutet Hafermilch, Mandelmilch und Co. sollen künftig mit 7 statt 19 Prozent besteuert werden. Für Pizza könnte sich hingegen bald Gegenteiliges realisieren – die Preise könnten stark ansteigen.

Pflanzliche Milch für Kunden bald günstiger? – Preisnachlass möglich

Die Anpassung der Mehrwertsteuer an andere Grundnahrungsmittel sei laut SPD längst überfällig. Immer mehr Verbraucher setzen in ihrer Ernährung auf pflanzliche Produkte und ersetzen herkömmliche Kuhmilch durch Alternativen wie Hafer-, Soja- oder Mandelmilch.

So sieht auch Grünen-Politiker Bruno Hönel eine Steuersenkung für angebracht. Pflanzliche Milch sei zudem deutlich klimafreundlicher als Kuhmilch, betont er. Ob und wann Kunden einen Steuernachlass und somit auch einen günstigeren Preis an den Supermarkt-Kassen erwarten können, hänge jedoch von den Spielräumen in der Haushaltsplanung ab.

Der Steuerexperte Tim Klüssendorf aus der SPD-Bundestagsfraktion sieht eine schnelle Umsetzung des Vorschlags für realistisch. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, die Mehrwertsteuer auf Milchersatzprodukte bereits kurzfristig im Rahmen der anstehenden Verhandlungen zum Jahressteuergesetz zum 1. Januar 2024 auf sieben Prozent zu reduzieren“, sagte er gegenüber der Zeitung „Welt am Sonntag“.

Pflanzliche Milch in Deutschland beliebt: Hafermilch ist Spitzenreiter

Die Auswahl an veganen Alternativen für Kuhmilch ist groß. Doch bei Verbrauchern landet eine Pflanzenmilch mit Abstand auf Platz eins – Hafermilch.

Einkaufen Supermarkt Markt Händler © Erwin Wodicka/Imago

Auf dem Markt für Milchersatz nahm sie laut LZ einen Anteil von 66 Prozent ein. Die Marke Oatly ist dabei besonders beliebt. Darauf folgen Eigenmarken und die Marke Alpro, die zuletzt aufgrund der Verkleinerung von Joghurtbechern in der Kritik stand.