Schadstoffe und Mineralöl in Kakaopulver nachgewiesen: Öko-Test warnt vor beliebten Produkten

Von: Stella Henrich

„Öko-Test“ hat sechzehn Kakaopulver getestet. Darunter auch sieben Bio-Produkte. Keines der Produkte schneidet dabei besser als „befriedigend“ ab.

München ‒ Pappsüß und ungesund sind die meisten der getesteten Kakaopulver, die Öko-Test unter die Lupe genommen hat. Zehn Produkte der insgesamt 16 im Labor untersuchten Produkte enthielten mehr als 80 Prozent Zucker. Ausgerechnet die wohl bekanntesten Marken wie „Nesquik“ von Nestlé und „Kaba“ erreichen lediglich die Note „ungenügend“. Das liegt laut Verbraucherschützern vor allem bei beiden Produkten am unverhältnismäßig hohem Zuckergehalt und zugesetzten Aromastoffen.

Produkte mit der Note ungenügend Kritik Nesquik zu viel Zucker, Mineralölbestandteile, zusätzliche Aromastoffe Kaba zu viel Zucker, zugesetztes Aroma Caribo Bio Trink Kakao zu süß, zu viele Schadstoffe, zu wenig Transparenz

Mit der Note „befriedigend“ schneiden immerhin drei Produkte ab, darunter der „Ja! Kakao Drink“ von Rewe und der „Cho Quick“ von Penny. Das Bio-Produkt „BioKids Kakaodrink“ von Bio Zentrale überzeugt die Tester mit ein deutlich geringeren Zuckergehalt im Vergleich zu den anderen Produkten.

Öko-Test nimmt 16 Kakaopulver unter die Lupe

Für den Test haben die Verbraucherschützer von Öko-Test 16 kakaohaltige Getränkepulver eingekauft, darunter sieben Bioprodukte. Dabei haben sie Packungen ausgewählt, die sich mit ihrer Produktaufmachung gezielt an Kinder richten. Sie Produkte haben zwischen 1,30 und 6,49 Euro gekostet und wurden in umfangreichen Laborprüfungen analysiert. Auch die Belastung mit Keimen wurde gemessen. Darüber hinaus schaute Öko-Test auf die Mengenangaben auf der Packung. Nach Angaben der Verbraucherschützer machen die Hersteller hierzu oftmals keine Angaben. Zudem prüften die Tester die Produkte auf Deklarationsmängel, wie etwa Nährwerte oder den Nutri-Score.

Kakaopulver im Test: Die meisten der 16 Pulver sind nur „ungenügend“ im Testurteil von Öko-Test. (Symbolbild) © Science Photo Library/Imago

Öko-Test untersucht Kakaopulver im Labor: Schadstoffe wie MOSH und Cadmium in den Produkten

Die Verbraucherschützer üben aber nicht nur Kritik am hohen Zuckergehalt der Produkte. Sie sind auch bei Ihren Untersuchungen auf Schadstoffe wie gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH) und Cadmium gestoßen, die sie für bedenklich halten. Vor allem für das menschliche Fettgewebe und die Leber.

Einige Kakao-Pulver im Test müssten eigentlich Zuckerpulver heißen.

Auch die Werbung der Produkthersteller steht in der Kritik der Verbraucherschützer. Diese ziele vor allem auf Kinder mit ihren bunten Häschen, Äffchen, Bärchen oder Tigern. Dabei hat die Weltgesundheitsorganisation ausdrücklich den Herstellern empfohlen. Die Rezepturen von Kinderprodukten an die Empfehlungen der WHO anzupassen. „Dass gezuckerte Getränke aus Sicht der WHO grundsätzlich gar nicht für Kinder beworben werden sollten, ignorieren alle Hersteller beim Verpackungsdesign gekonnt“, so die Kritik der Verbraucherschützer.

16 Kakao-Pulver im Öko-Test: Menschenrechtsverletzungen und Kinderarbeit

Allerdings fallen nicht nur die Produkte wegen ihres Zuckergehaltes und ihrer Schadstoffe meist durch, die Tester von Öko-Test kritisieren außerdem den problematischen Anbau und die Menschenrechtsverletzungen auf den Kakaoplantagen der Anbauländer. Auch eine angemessene Bezahlung für die Kakaobohnenpflücker bemängeln die Verbraucherschützer. Das garantiere auch kein Fairtrade-Siegel. Ebenfalls fehlt es oftmals an Kontrollmechanismen für verbotene Kinderarbeit in den entsprechenden Ländern. So sollen laut Unicef etwa 1,56 Millionen Kinder zwischen fünf und 17 Jahren allein in Ghana und der Elfenbeinküste im Kakaoanbau arbeiten.

Scharfe Kritik übt Öko-Test an:

Menschenrechtsverletzungen auf den Plantagen und fehlenden Kontrollmechanismen bei Kinderarbeit

Keine angemessene Bezahlung der Kakaobohnenpflücker

Mangelhafter Umweltschutz - Gefahr vor Pestiziden

In dieser Region werden 60 Prozent des globalen Kakaos gewonnen. Das Problem ist laut der Kinderschutzorganisation seit langem bekannt. Die Kinder müssten bei ihrer Arbeit große Säcke mit Kakao-Schoten oder -Bohnen schleppen. Sie hantieren mit Macheten zum Öffnen der Kakaofrüchte oder zur Landrodung. Dabei kommen sie oftmals auch mit giftigen Pestiziden, die beim Kakao-Anbau zur Anwendung kommen, in Kontakt.

16 Kakao-Pulver im Öko-Test: Lieferkette bei den meisten Herstellern meist undurchsichtig

Darüber hinaus bleibe oftmals die Lieferkette - vom Kleinbauern bis zum Hersteller - undurchsichtig. „Die Lieferkette für die von uns getestete Charge haben uns die wenigsten Hersteller vollumfänglich belegt“, berichtet Öko-Test. „Lediglich zweimal erhielten wir Nachweise bis zu den Kleinbauern, anhand derer wir die Lieferkette lückenlos nachvollziehen konnten. Andere belegten sie nur bis zum Kakaolieferanten.“

Als weiteres Problem führen die Verbraucherschützer illegale Rodungen wertvoller Wälder für Kakaobäume an. „Fairtrade und Rainforest Alliance schreiben zwar, dass ihre Standards die Abholzung von Regenwald ausschließen, doch lange haperte es an funktionierenden Kontrollmechanismen.“ Der Zertifizierer Rainforrest Alliance setze zwar bereits ein Entwaldungverbot ein und nutze dazu die Satellitenkartierung zur Überwachung. Fairtrade sei hier noch nicht ganz so weit. Doch ein Abholzungsverbot greift nach Angaben von Öko-Test erst ab 2024. (sthe)