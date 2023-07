Mückenstich behandeln – was hilft wirklich?

Von: Pauline Wyderka

Mückenstiche können richtig unangenehm sein. Vor allem, da man dem Drang zu kratzen widerstehen sollte – stattdessen lieber auf eines dieser effektiven Mittel zurückgreifen:

Jeden Sommer das Gleiche: Die Temperaturen steigen, man sitzt abends noch mit Freunden am See – doch dann am nächsten Morgen: das böse Erwachen. Überall hat man kleine rote Punkte am Körper und es juckt fürchterlich. Der Drang zu kratzen ist stark – doch genau das ist keine gute Idee. Stattdessen gibt es ein paar Tricks, die wirklich gegen Mückenstiche helfen, wie LUDWIGSHAFEN24 berichtet.

Wie heilen Mückenstiche besser?

Das stärkste Mittel gegen Mückenstiche ist natürlich, gar nicht erst gestochen zu werden. Das vermeidet man am besten, indem man die Mücken mit diesen Hausmitteln vertreibt oder direkt fernhält. Doch meistens ist es dafür schon zu spät und man hat die Anwesenheit der Mücke nur an der roten Quaddel bemerkt, die seit dem Morgen auf dem Arm prangt. Und nun?

Wichtig ist es jetzt erst einmal, nicht zu kratzen. Denn damit verstärkt man nicht nur die Wirkung des Mückengifts. Schnell hat man sich auch wund gekratzt und schon gelangen Bakterien in die Wunde. Das kann zu Entzündungen führen und zieht den Heilungsprozess des Stichs unnötig in die Länge. Die gereizte Haut juckt zudem dann noch mehr.

Schwellung behandeln – was hilft beim Mückenstich?

Schnelle Linderung verspricht, den Stich erst einmal zu kühlen. Das geht zum Beispiel mit feuchten Tüchern oder in Tücher eingeschlagenen Eiswürfel und Kühlpads. Die Kälte wirkt der Entzündung entgegen, der Juckreiz lässt nach.

Da die Mücke beim Stechen ein Gift injiziert, das eine leichte allergische Reaktion hervorruft, können spezielle Gels mit Antihistaminika helfen. Die gibt es in der Apotheke und werden meist genau für diesen Zweck hergestellt. Neben dem Gift geraten durch den Mückenstich auch Bakterien unter die Haut. Darum rät es sich, die betroffene Stelle zu desinfizieren.

Was tun gegen Mückenstiche? Beliebte Hausmittel

Weiteres beliebtes Hausmittel gegen Stiche – nicht nur von Mücken – ist die halbierte Zwiebel. Die Zwiebel kühlt nicht nur leicht, ihr wird zudem eine entzündungshemmende Wirkung zugesprochen. Manche schwören zur Linderung zudem auf eine Scheibe Ingwer oder zerriebenen Spitzwegerich.

Außerdem kann man zur sanften Desinfektion auch eine halbierte Kartoffel oder eine Zitronenscheibe auf den Stich legen. Hat man Desinfektionsmittel zuhause, empfiehlt es sich, zur Desinfektion zuerst danach zu greifen. Auch Apfelessig kann den Juckreiz lindern, dafür muss man ihn allerdings frühzeitig auftragen.

Mückenstich mit Hitze behandeln

Ein weiteres beliebtes Mittel gegen Mückenstiche kühlt den Stich nicht, sondern macht genau das Gegenteil: Sogenannte Hitzestifte erhitzen den Stich auf rund 50 Grad. Dabei sterben der AOK zufolge die Eiweiße aus dem Mückengift ab, die für den Juckreiz verantwortlich sind. In der Regel sind Mückenstiche unbedenklich, auch wenn man mal kein Hausmittel zuhause hat.

Vorsichtig sollte man allerdings immer mit allergischen Reaktionen sein. Diese sind zwar selten, merkt man aber eine besonders heftige Reaktion auf den Stich, wie eine besonders starke Schwellung, sollte man zum Arzt. Es könnte sich um eine allergische Reaktion handeln. Treten zudem Schleimhautschwellungen, Schweißausbrüche und Herzrasen auf, ist es höchste Eisenbahn.

Gefahr durch Mückenstich – invasive Arten übertragen Krankheiten

Dann ist es ratsam, einen Notarzt zu rufen. Auch aus anderen Gründen können Mückenstiche weniger harmlos als gewöhnlich ausfallen. So breiten sich durch den Klimawandel in Teilen Deutschlands, vor allem im Südwesten, invasive Mücken und Zecken aus, die ernste Infektionskrankheiten übertragen können. (paw)