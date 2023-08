Mysteriöses 30er-Straßenschild mit Doppelpfeil: Das steckt hinter dem seltenen Verkehrszeichen

Von: Romina Kunze

Teilen

Fehldruck oder doch sinnvoller Hinweis? Ein kleines Schnurrbärtchen, wie von einem Reddit-User vermutet, soll der Doppelpfeil in dem 30er-Schild jedenfalls nicht darstellen.

München – Viele Regeln der Straßenverkehrsordnung (StVO) sind selbsterklärend, auch wenn sich nicht stets daran gehalten wird. Bestes Beispiel: das Rechtsfahrgebot. Auch die „Rechts-vor-Links“-Regel bedarf kaum einer weiteren Erklärung. Und wo ein rot umrundetes Schild mit einer 30 steht, darf nicht schneller gefahren werden als 30 Kilometer in der Stunde.

Dennoch sorgt das Regelbuch für reichlich Ratlosigkeit unter Verkehrsteilnehmern, insbesondere bei Beschilderungen. Entweder, weil hin und wieder bei Schildern Verwechslungsgefahr besteht oder weil Zusatzzeichen die Vorgabe phasen- oder teilweise außer Kraft setzen. Oder eben was komplett Gegensätzliches anzeigen.

Doppelpfeil als Zusatzzeichen: Was ist bei diesem 30er-Schild erlaubt?

Auf der Online-Plattform Reddit grübelten StVO-Freunde bereits darüber, wovon Radfahrer bei dem entsprechenden Schild in einem Kreisel befreit werden. Nun wandte sich auch ein anderer User Hilfe suchend an die Community. Anlass dazu gab ihm ein besonderes, weil eher seltenes 30er-Schild, das ebenfalls ein Zusatzzeichen enthält. Was soll der in entgegengesetzte Richtung zeigende Doppelpfeil Autofahrern denn bitte vermitteln? Da können auch die Nutzer nur mutmaßen; mal mehr, mal weniger ernst.

„Mit maximal 30 durch die Hecke“, scherzt ein Nutzer in der Kommentarspalte. Ein anderer amüsiert sich eher über die Erscheinung des Schildes: Der Doppelpfeil sehe aus, wie ein „kleiner Schnurrbart“. Eine Person echauffiert sich womöglich unterschwellig über das generelle Regel-Wirrwarr der StVO, wenn er schreibt: „Ich frage mich immer wieder, warum es solche Schilder überhaupt gibt. Fragt da beim Schilder-Hersteller niemand nach, ob es überhaupt sinnvoll ist, ein Schild zu erstellen, das es in Wirklichkeit gar nicht geben sollte?“

Egal ob rechts oder links – Hauptsache 30: Die Bedeutung des Doppelpfeil-Hinweises

Auch wenn Autofahrer das erwähnte Verkehrsschild eher selten zu Gesicht bekommen, handelt es sich nicht um einen Druckfehler, wie von dem Reddit-Nutzer angedeutet. Auf dem geposteten Bild mag es den Anschein haben, als ob das Schild auf einem Privatgelände oder Parkplatz platziert wäre. Doch der Ersteller des Beitrags bringt Klarheit: „Das Schild steht quer zur Straße, für die die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h gelten soll.“ Genauer gesagt in der Rosenstraße, Ecke Lindenbrunnenstraße, im baden-württembergischen Achern.

Auf Google Maps lässt sich gut erkennen: der Hinweis auf die 30er-Zone. Aber braucht es dann das 30er-Schild überhaupt? Ja, durchaus. Denn was nicht offensichtlich ist: die 30er-Zone endet an der Kreuzung zur betroffenen Hauptstraße. Somit informiert das Doppelpfeil-30er-Schild darüber, dass die Geschwindigkeitsvorgabe für beide Fahrtrichtungen der gekrümmten Hauptstraße gilt, für alle, die aus der 30er-Zone kommen.

Rätselhafte Verkehrszeichen: Zehn Schilder, deren Bedeutung nicht jedem klar ist Fotostrecke ansehen

Übrigens: Entgegen der auch in der Kommentarspalte genannten Meinung endet eine 30er-Zone nicht automatisch an einer Hauptstraße. Das Ende der Zone wird genauso wie der Beginn durch das entsprechende Verkehrsschild angezeigt. Wer im Irrglauben dennoch 50 fährt und geblitzt wird, muss laut bussgeldkatalog.de mit bis zu 70 Euro Bußgeld rechnen. Zwar nicht nach StVO verboten, aber bei vielen Autofahrern ungern gesehen, sind die 50 km/h auch auf einem Beschleunigungsstreifen. (rku)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Romina Kunze sorgfältig überprüft.