Neue Whatsapp-Funktion: Mark Zuckerberg stellt Datenschutz-Änderung vor

Von: Felina Wellner

Teilen

Mark Zuckerberg verkündet neue Sicherheitsfunktion für WhatsApp. (Symbolfoto) © Josh Edelson/AFP

Auf Whatsapp können Sie sensible Daten und geheime Inhalte künftig besser sichern. Was es mit dem neuen Feature auf sich hat.

Kassel – Der Messengerdienst Whatsapp entwickelt sich kontinuierlich weiter. Um die User-Herzen höher schlagen zu lassen, gibt es immer wieder neue Funktionen bei Whatsapp, dazu gehört beispielsweise, dass es seit kurzem neue Emojis gibt. Ein weiterer Gamechanger steht bereits in den Startlöchern. Zwar gibt es dieses Mal keine neuen Kugelköpfe, doch auch die neue Funktion kann den Chat-Komfort verbessern.

Chat-Änderung schützt prekäre Nachrichten – das müssen Sie über die neue Whatsapp-Funktion wissen

Egal ob private Geheimnisse oder geschäftliche Nachrichten – es gibt Informationen, die nicht in fremde Hände gelangen sollen. Eine mangelnde Privatsphäre auf Social-Media-Diensten ist in aller Munde, dennoch kennen viele Nutzer bei Weitem nicht alle Datenschutz-Funktionen, die sie kennen sollten und teilen sensible Inhalte über den rechteckigen Alltagsbegleiter. Zukünftig soll die neue Whatsapp-Funktion „Chat Lock“ dabei helfen, einzelne Unterhaltungen besonders zu schützen:

Über die Einstellungen einzelner Unterhaltungen können diese in den „Locked Chats“-Bereich verschoben werden.

Der geschützte Bereich befindet sich am oberen Bildschirmrand, oberhalb des Archivs.

Um die gesperrten Chats zu öffnen, wird das Gerätepasswort oder die biometrische Authentifizierung notwendig.

Quellen: wabetainfo.com, heise.de

Auf diese Weise sind persönliche Daten bei Whatsapp auch dann sicher, wenn sich jemand einen unerwünschten Zugang zum Handy verschafft hat. Laut Informationen von wabeatinfo.com ist die neue Funktion bereits für Beta-Tester freigegeben. Vermutlich wird sie bald für alle zur Verfügung stehen, heißt es weiter. Ein genaues Release-Datum ist aktuell jedoch noch unbekannt.

Mark Zuckerberg nutzt neuen Broadcast-Channel zur persönlichen Verkündung der Whatsapp-Änderung

Um die erfreuliche Botschaft einer neuen Whatsapp-Sicherheitsfunktion mit der Öffentlichkeit zu teilen, hat Mark Zuckerberg einen besonderen Weg gewählt. Er wendet sich in dem sogenannten „Meta Channel“ mit einer kurzen Beschreibung und einem passenden Screenshot der Chat-Änderung an Millionen von Gruppenmitgliedern.

Mark Zuckerberg hat am Montag (15. Mai) neue Sicherheitsfunktion für Whatsapp-Chats verkündet. © Screenshot IPPEN.MEDIA/Meta Channel

„Instagram Broadcast-Channels“ und darunter der konzerneigene „Meta Channel“ gehören ebenfalls zu den neuen Schöpfungen von Mark Zuckerberg, welche aktuell in den USA getestet wird. Creator sollen im Direktnachrichten-Bereich eine nahbare Möglichkeit erhalten, ihre Abonnenten anzusprechen. (Felina Wellner)