Supermarkt-Zettel entfacht wilde Diskussion: „Mehr Diskriminierung geht nicht“

Von: Michelle Mantey

Ein Kunde findet im Nahkauf eine ungewöhnliche Stellenausschreibung. Frauen sollen weniger arbeiten als Männer. Das löste eine Diskussion auf Instagram aus.

Berlin – Beim Einkaufen fallen so manchen Kunden merkwürdige Dinge auf. Kürzlich wunderte sich eine Rewe-Kundin über den Preis der Erdbeeren und nennt dies eine „Abzocke“. Nun sorgt ein Aushang eines Nahkaufs in Berlin für Verwunderung auf Instagram.

Ein Instagrammer postet auf der Instagram-Seite „notesofberlin“ alle möglichen kuriosen Zettel, die Menschen so in ihrem Alltag finden. Darunter auch der auffällig gelber Zettel aus dem Nahkauf mit der Aufschrift „Mitarbeiter gesucht“. Das ist erstmal nichts Verwunderliches, jedoch heißt es weiter: „Weiblich für 30 Std“ und darunter steht „Männlich für 35 Std.“

Supermarkt-Zettel in Berliner Nahkauf sorgt für Empörung auf Instagram

Seine fast 400.000 Follower sind verwundert über den Geschlechterunterschied und diskutieren in den Kommentaren heftig darüber, warum Männer mit mehr Stunden angestellt werden sollen als Frauen. So heißt es in den Kommentaren: „Haben die schon mal vom Gleichstellung gehört?! Die machen das halt ganz klar, um Geld zu sparen. Wo wir wieder bei der Gender-Pay-Gap sind. “

Bereits seit 2006 gibt es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Dieses besagt, laut Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dass Menschen aufgrund ihres Geschlechts nicht benachteiligt werden dürfen. Stellenausschreibungen müssen laut dem AGG in aller Regel auch geschlechtsneutal formuliert sein oder „beide Geschlechter in der Ausschreibung nennen.“ Eine andere Person schreibt daher: „Mehr Diskriminierung geht nicht.“ Zudem kritisieren einige, dass mit diesem Zettel alle nichtbinär Personen, die sich keinem bestimmten Geschlecht zugehörig fühlen, erst gar nicht angesprochen werden.

Ein anderer Instagram-Nutzer geht von einem ganz simplen Grund für die missverständliche Stellenausschreibung aus: „Sie suchen einen Mann fürs Lager (Getränkekisten stapeln), weil das die Frauen laut Gefährdungsbeurteilung nicht dauerhaft dürfen. Und sie suchen eine Kraft für die Kasse (warum das nicht auch ein Mann machen kann, kein Plan).“

„Frauen schaffen dieselbe Arbeit eben schneller“, witzeln einige unter dem Bild des Supermarkt-Zettels

Nach Bericht von arbeitsrechte.de gibt es eine sogenannte Lastenhandhabungsverordnung, die besagt wie viel Gewicht Personen am Arbeitsplatz bei gelegentlichen und häufigen Lasten-Heben trägen dürfen. Die Tabellen unterscheidet dabei nach Alter und Geschlecht der Person. Während Frauen jeden Alters nur 10 bis maximal 15 Kilogramm heben dürfen, liegt der Grenzwert bei Männern mit 20 bis maximal 55 Kilogramm deutlich höher.

Ohne konkrete Begründung für diese Art der Stellenausschreibung lässt der Nahkauf viel Raum für Spekulationen. Viele nehmen den Zettel jedoch mit Humor und witzeln: „Frauen schaffen dieselbe Arbeit eben schneller.“ Oder schreiben „Bei gleichem Gehalt doch völlig ok.“

