Viele benutzen Nasenspray falsch: Ein Arzt erklärt richtige Anwendung

Von: Teresa Toth

Frühlingszeit bedeutet Heuschnupfenzeit. Um nicht ständig unter einer verstopften zu leiden, greifen viele Menschen zum Nasenspray. Die meisten benutzen es jedoch falsch.

Kassel – Mit den steigenden Temperaturen beginnen Felder und Sträucher zu blühen. Worüber sich viele Menschen nach den grauen Monaten freuen, kann für Allergiker die reinste Qual bedeuten: Eine laufende Nase, Juckreiz und Husten gehören zu den unangenehmen Symptomen, unter denen Heuschnupfen-Geplagte leiden.

Um den Frühling dennoch genießen zu können und sich während der warmen Jahreszeit nicht verbarrikadieren zu müssen, greifen einige bei Heuschnupfen auf symptomlindernde Hausmittel oder Allergie-Medikamente wie Nasensprays zurück. Diese werden jedoch oft völlig falsch angewandt, wie ein Doktor auf TikTok erklärt.

Falsche Anwendung von Nasenspray: Arzt macht auf TikTok die richtige Anwendung vor

Unter dem Namen „dr.foodallergy“ klärt der Arzt über sämtliche Themen auf, die für Allergiker interessant sein könnten – darunter über bestimmte Allergene, auf die Allergiker verzichten sollten sowie über wirksame Allergie-Medikamente. Nasenspray sei laut dem Arzt prinzipiell ein gutes Mittel, um trotz Heuschnupfen durchatmen zu kommen. Die meisten würden die kleine Sprayflasche beim Sprühen jedoch senkrecht halten, wodurch das Mittel nicht seine volle Wirkung entfalten könne – es gelange nicht dorthin, wo es hinsollte, beschreibt der Doktor in dem TikTok-Video.

In der Apotheke gibt es spezielle Nasensprays, die bei richtiger Anwendung bei Heuschnupfen helfen können. © Arno Burgi/dpa

Um die verstopften Nasennebenhöhlen freizubekommen, müsse die Sprayflasche waagrecht vor dem Nasenloch platziert werden. Zudem sollten Allergiker darauf achten, dass sie eher in Richtung der äußeren Nasenwand sprühen, also dorthin, wo sich der Nasenraum befindet. Am einfachsten gelinge die richtige Anwendung, indem der Kopf für das Sprühen nach unten geneigt werde und das Nasenspray dann im richtigen Winkel in die Nase gelangen kann. In dem Video, das der Arzt ins Netz stellte, demonstriert er die richtige Anwendung mithilfe eines Kugelschreibers.

Anwendung von Nasenspray bei Heuschnupfen: Drei Dinge weisen auf falsche Benutzung hin

Ob das Nasenspray falsch angewendet wird, könne man anhand dreier Faktoren überprüfen, so „dr.foodallergy“ auf TikTok. Ein eindeutiges Indiz für eine falsche Anwendung sei die fehlende Wirkung des Sprays – die Nase bleibt weiterhin verstopft und das Atmen fällt schwer. Führt die Benutzung des Medikaments zu Hautirritationen in der Nase oder sogar zu Nasenbluten, deute das ebenfalls darauf hin, dass das Spray nicht im korrekten Winkel in die Nase gegeben wurde.

Zuletzt sei es verdächtig, wenn das Spray einen unangenehmen Geschmack verursacht. Im Normalfall schmecke man das Mittel überhaupt nicht, betont der TikTok-Arzt.

Falsche Anwendung von Nasenspray bei Heuschnupfen: Nase nach dem Benutzen nicht hochziehen

Dass das bittere Mittel in den Mundraum gelangt, könne allerdings auch passieren, wenn die Nase nach dem Benutzen des Sprays stark hochgezogen wird. Das sollte unbedingt vermieden werden. Stattdessen könne die Nase fünf bis zehn Sekunden nach dem Sprühen vorsichtig geputzt und die Reste des Mittels damit entfernt werden.

Neben der richtigen Anwendung von Nasensprays bei Heuschnupfen sollten Allergiker auch beim Lüften eine bestimmte Methode anwenden, damit während dem Pollenflug nicht zu viele Pollen in die Wohnung gelangen. (tt)