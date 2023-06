Betrifft Air Defender meinen Flug? Etliche Urlaubs-Flieger müssen ausweichen

Von: Moritz Bletzinger

Die Nato-Übung Air Defender 2023 hat begonnen und belegt den Luftraum über Deutschland. Das hat Auswirkungen auf Urlaubsflüge. Welche sind betroffen?

München – Vom 12. bis zum 23. Juni ist viel los am Himmel über Deutschland. Die Nato führt die größte Truppenübung seit dem Zweiten Weltkrieg im deutschen Luftraum durch. 10.000 Soldaten und etwa 250 Flugzeuge sind bei Air Defender 2023 im Einsatz.

Air Defender 2023: Etliche Urlaubs-Flieger müssen ausweichen

Um 9 Uhr hoben am Montag die ersten Militär-Maschinen ab. An den Flughäfen in Berlin und Sachsen kam es dadurch noch zu keinen Behinderungen. In Hamburg führte die Nato-Übung hingegen bereits zu Verspätungen. Die Luftwaffe hatte versichert, die Belastung für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.

Dafür werden drei Luftübungsräume zeitversetzt genutzt. Am Wochenende vom 17. und 18. Juni fliegen gar keine Militärmaschinen für die Übung. Ganz verhindern lassen sich Einschränkungen aber nicht.

Nato-Übung hat Auswirkungen auf etliche Urlaubsflüge: Reisende müssen teils sieben Stunden früher kommen

Einige Flüge der Airline TUI sind betroffen. Während die Nato-Übung läuft, starten und landen mehrere TUI-Maschinen in Paderborn statt in Frankfurt am Main. Die meisten von ihnen fliegen nach Palma de Mallorca und Rhodos.

Die Airline hat dafür einen Transfer mit Bussen von Frankfurt nach Paderborn eingerichtet. Für Reisende trotzdem eine große Mehrbelastung: Sieben Stunden vor der geplanten Abflugzeit starten die Busse jeweils vom Flughafen Frankfurt nach Paderborn, teilt TUI auf ihrer Website mit. Fluggäste, die mit ihrem privaten Auto nach Paderborn fahren, dürfen dort gratis parken. Über die A44 dauert die Autofahrt etwa drei Stunden, mit dem Bus wahrscheinlich etwas länger. Bei Ankunft in Paderborn fahren die Busse so zeitnah wie möglich ab.

Spektakel für Schaulustige, teils ein Ärgernis für Reisende: Die Nato-Übung Air Defender 2023 startete am 12. Juni. © Gregor Fischer/dpa/picture alliance

Nato Übung Air Defender 2023: Diese TUI-Flüge sind betroffen

Hinflüge:

Flug-Nr. Datum Abflugszeit Ziel X3 2128 13. Juni 2023 05:30 Uhr Palma de Mallorca (PMI) X3 4262 13. Juni 2023 04:45 Uhr Rhodos (RHO) X3 2128 14. Juni 2023 05:30 Uhr Palma de Mallorca (PMI) X3 2812 14. Juni 2023 04:45 Uhr Faro (FAO) X3 4262 14. Juni 2023 05:00 Uhr Rhodos (RHO) X3 2128 15. Juni 2023 05:30 Uhr Palma de Mallorca (PMI) X3 4608 16. Juni 2023 05:00 Uhr Kalamata (GPA) X3 2128\t 20. Juni 2023\t 05:30 Uhr\t Palma de Mallorca (PMI) X3 4262\t 20. Juni 2023\t 04:45 Uhr\t Rhodos (RHO) X3 2128\t 21. Juni 2023\t 05:30 Uhr\t Palma de Mallorca (PMI) X3 2812\t 21. Juni 2023\t 04:45 Uhr\t Faro (FAO) X3 4262\t 21. Juni 2023\t 05:00 Uhr\t Rhodos (RHO) X3 2128\t 22. Juni 2023\t 05:30 Uhr\t Palma de Mallorca (PMI) X3 4202\t 22. Juni 2023\t 05:00 Uhr\t Heraklion (HER)

Alle Flüge in dieser Liste starten von Paderborn (PAD) anstelle von Frankfurt am Main (FRA).

Rückflüge:

Flug-Nr. Datum Abflughafen Abflugszeit X3 2139 12. Juni 2023 Fuerteventura (FUE) 17:20 Uhr X3 2259 12. Juni 2023 Gran Canaria (LPA) 16:55 Uhr X3 2807 13. Juni 2023 Funchal (FNC) 17:30 Uhr X3 6103 13. Juni 2023 Hurghada (HRG) 18:40 Uhr X3 6757 13. Juni 2023 Marsa Alam (RMF) 18:25 Uhr X3 2139 14. Juni 2023 Fuerteventura (FUE) 17:25 Uhr X3 2143 14. Juni 2023 Teneriffa Süd (TFS) 17:05 Uhr X3 2143 15. Juni 2023 Teneriffa Süd (TFS) 17:05 Uhr X3 2259 15. Juni 2023 Gran Canaria (LPA) 16:55 Uhr X3 2139 19. Juni 2023 Fuerteventura (FUE) 17:20 Uhr X3 2259 19. Juni 2023 Gran Canaria (LPA) 16:55 Uhr X3 2807 20. Juni 2023 Funchal (FNC) 17:30 Uhr X3 6103 20. Juni 2023 Hurghada (HRG) 18:40 Uhr X3 6757 20. Juni 2023 Marsa Alam (RMF) 18:25 Uhr X3 2139 21. Juni 2023 Fuerteventura (FUE) 17:25 Uhr X3 2143 21. Juni 2023 Teneriffa Süd (TFS) 17:05 Uhr

Alle Flüge in dieser Liste landen in Paderborn (PAD) anstelle von Frankfurt am Main (FRA).

Trifft die Nato-Übung auch Lufthansa und Condor? Easyjet gibt sich zuversichtlich

Welche Auswirkungen hat Air Defender 2023 auf Flieger anderer Anbieter? Airlines wie Lufthansa und Condor haben keine Listen dieser Art veröffentlicht. Auf Anfrage von reisereporter.de teilte die Lufthansa nur mit: „Die konkreten operativen Auswirkungen auf den Flugbetrieb der Lufthansa Group Airlines werden derzeit geprüft. Die Lufthansa Group ist bestrebt, den Passagierflugbetrieb so stabil und zuverlässig wie möglich zu halten.“ Condor verweist auf den Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft.

Easyjet hingegen teilt mit, dass sie nicht mit Abweichungen vom Flugplan rechnen. „Zum jetzigen Zeitpunkt soll unser Flugbetrieb wie geplant ablaufen. Wir stehen in engem Kontakt mit den deutschen Behörden und all unseren Partnern, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen auf den Flugbetrieb so gering wie möglich sind“, sagt ein Sprecher dem Reiseportal.

Warum findet die Übung eigentlich ausgerechnet über Deutschland statt? Sie wurde 2018 von der Bundesrepublik initiiert. Generalleutnant Ingo Gerhartz betonte, Ziel von Air Defender sei, „dass die Menschen auch weiter in Frieden und Freiheit in Urlaub fliegen können“. (moe)