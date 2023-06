Netto-Mitarbeiter riskiert für Kunden seinen Job: „Mache das auf eigene Verantwortung“

Hilfe für viele Menschen

Bei hohen und immer weiter steigenden Lebensmittelpreisen kann sich nicht jeder Haushalt den Einkauf leisten. Ein Netto-Mitarbeiter hilft dabei.

München – Leisten Sie sich weniger Lebensmittel, seit die Preise dafür in den letzten Monaten stark angestiegen sind? Viele Menschen in Deutschland müssen auf einige Produkte verzichten. Ein angeblicher Netto-Mitarbeiter versucht deshalb, einigen Kunden etwas Gutes zu tun.

Netto-Mitarbeiter verschenkt Lebensmittel an viele Menschen

In einem Reddit-Post gab ein User an, Netto-Mitarbeiter zu sein und Menschen in finanziellen Nöten helfen zu wollen. Das bewerkstelligt er nach eigener Aussage, indem er „Kunden, die sozial wirklich am Ende sind, keine Kosten für ihre Brotwaren“ berechnet. Wie er schreibt, wird vieles davon am Abend ohnehin weggeworfen, „Bauern benutzen die Brotwaren dann für ihre Schweine.“ Die Aktion des Mitarbeiters ist offenbar nicht abgesprochen: „Mache das auf eigene Verantwortung.“

Nach nur einem Tag erreichte der Reddit-Post eine hohe Anzahl von Menschen. Über 1000 Likes und fast 300 Kommentare wurden in dieser Zeit registriert. In dem Top-Kommentar wurde eine entscheidende Frage gestellt: „Woher weißt du, wer es wirklich braucht? Den meisten Menschen sieht man es nicht an.“ Der Netto-Mitarbeiter erklärt daraufhin: „Manche Kunden leben auf der Straße. Bei vielen ist es offensichtlich, dass sie Hilfe brauchen.“ Ein anderer Reddit-User gab zu bedenken, dass „oft an der schlichten Auswahl der Waren recht sicher bestimmt werden kann, ob jemand jeden Euro genau einteilen muss.“

Reddit-Nutzer feiern den Netto-Mitarbeiter für seine Aktion

Auch wenn viele Lebensmittelpreise nicht mehr so hoch sind wie noch zu Beginn des Jahres 2023, müssen einige Menschen in Deutschland trotzdem kürzertreten. Reddit-Nutzer feiern den Netto-Mitarbeiter deshalb für seine Aktion. „Top Einstellung“, schrieb ein User. Darunter schrieb er noch seine eigene Geschichte, bei der er Menschen in Not half: „Habe neben meinem Studium bei Kaisers in Berlin gearbeitet. Irgendwann kennt man seine Stammkunden. Habe bei denen nur jedes zweite Produkt gescannt.“

Nach Aussage des Netto-Mitarbeiters ist seine Aktion bisher keinem Kunden aufgefallen: „Dachte mal, ein Kunde hinter einem hätte was gemerkt. Vielleicht wundern sich manche über die Preise, die ich sage.“ Das Nicht-Scannen der Backwaren macht er seit einigen Monaten, vor einer Entlassung fürchtet er sich nicht. Ob es sich bei dem Post-Ersteller wirklich um einen Netto-Mitarbeiter handelt, der einige Menschen mit kostenfreiem Brot beschenkt, kann nicht hundertprozentig bestätigt werden.

