Nach Aldi und Lidl: Netto setzt auf besondere Produktreihe

Nachdem Aldi und Lidl schon vorgeprescht sind, zieht jetzt der Discounter Netto nach. Das Angebot der Bio-Produkte soll ausgeweitet werden.

Dortmund – Supermärkte und Discounter wollen ihre eigenen Bio-Produkte besser platzieren und ausbauen. So ist es bereits geschehen bei Aldi und Lidl. Jetzt zieht auch Netto nach und das hat auch mit der Inflation zu tun, berichtet RUHR24.

Zunächst einmal zu den Fakten beim Discounter Netto. Wie aus einer eigens vom Unternehmen veröffentlichten Pressmitteilung hervorgeht, will man „mehr Bio-Kompetenz im Regal“ haben. Dabei setzt man auf ein Sortiment mit Naturland-Zeichen. Was heißt das?

Nach Aldi und Lidl zieht Netto bei Bio-Produkten nach – Naturland-Zertifizierung steht

Bei Netto gibt es zwei Möglichkeiten, auf Bio-Produkte zu setzen: Das funktioniert etwa mit den BioBio-Produkten. Diese sollen ab dem 3. Quartal 2023 mehr und mehr mit einer Naturland-Zertifizierung ausgestattet werden. Das heißt, dass die Produkte nach Richtlinien von Naturland ausgestattet werden sollen (mehr News zu Supermärkten und Discountern bei RUHR24).

Für die Kunden bedeutet das, dass die Produkte beim Discounter Netto nach eigenen Angaben „weit über den EU-Bio-Standard hinausgehen“. Im Umkehrschluss gibt es eine höhere Qualität durch strengere Vorgaben an die Erzeuger, schonende Verarbeitung der Rohstoffe, mehr Tierwohl und zusätzliche Bio-Kontrollen. So lautet immerhin das Versprechen des Unternehmens an die Kunden.

Aktuell finden Kunden bei einem Gang durch die Netto-Regale nicht nur die BioBio-Produkte, sondern auch die auffällige Verpackung in Grün und Weiß. Dabei handelt es sich um die Bio-Eigenmarke Naturkind. Laut Netto sind viele dieser Produkte schon jetzt Naturland-zertifiziert. Insgesamt habe man um die 400 Bio-zertifizierten Produkte im Sortiment – weitere sollen kommen.

Kunden können bei Netto auf zwei Biomarken setzen – Naturkind und BioBio

Somit springt der Discounter nach Lidl und Aldi jetzt auch auf den Bio-Trend auf und vergrößert das Sortiment. Das hat einen Hintergrund.

Laut der Lebensmittelzeitung, die sich auf Informationen vom Handelsexperte Robert Kecskes vom Marktforschungsunternehmen GfK beziehen, kaufen die Menschen trotz Inflation weiterhin gerne Bio-Produkte ein. Verlierer seien allerdings die klassischen Bio-Supermärkte. Die Gewinner sind unter anderem Aldi, Lidl und zukünftig wohl auch Netto.