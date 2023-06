Armut trotz Job: Ab diesem Nettogehalt gilt man in Deutschland als arm

Von: Stella Henrich

Nettogehalt in Deutschland: Wann gelten erwerbstätige Menschen als arm? Wohlfahrtsverbände schlagen Alarm. Das Geld reicht oft nicht zum Leben.

Frankfurt am Main ‒ Rund 14,1 Millionen Menschen müssten hierzulande zu den Armen gerechnet werden. Zu diesem Ergebnis kommt der letzte Armutsbericht aus dem Jahr 2022, der auf Daten des Statistischen Bundesamtes zurückgreift. Sozialverbände schlagen aufgrund der Datenlage von 2021 Alarm.

Der Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands bezeichnet jede Person als einkommensarm, die mit ihrem Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Einkommens liegt. Die Ergebnisse sind erschreckend. Viele Menschen sind trotz Arbeit von Armut bedroht. 2021 erreichte die Zahl der von Armut bedrohten Menschen einen neuen Höchststand. Und die Zahlen sehen weiterhin schlecht aus.

Armut in Deutschland: 1250 Euro netto für Alleinlebende muss reichen

Im Jahr 2022 waren 14,7 Prozent der Bevölkerung – oder 12,2 Millionen Menschen – in Deutschland armutsgefährdet. Damit wurde jede siebte Person in Deutschland als armutsgefährdet eingestuft. Im Jahr 2021 hatte die Armutsgefährdungsquote 16 Prozent betragen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Dabei gilt auch weiterhin die Aussage: Als armutsgefährdet gilt, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt.

Im vergangenen Jahr lag dieser Schwellenwert laut dem Bundesamt für Statistik beispielsweise für Alleinlebende hierzulande bei 1250 Euro netto im Monat. Für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren lag der Wert bei 2625 Euro netto im Monat, so die Statistiker aus Wiesbaden. Um das Einkommen vollständig zu erfassen, fragt das Statistische Bundesamt nach dem Jahreseinkommen der Personen (zur Methodik der Befragung).

Wann gelten erwerbstätige Menschen als arm?

Anzahl der Personen im Haushalt Nettojahreseinkommen, unter dem der Haushalt als arm gilt (2022) Alleinlebende 15.000 Euro Zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren 31.500 Euro

Quelle: Destatis 2022 „Monetäre Armut in Deutschland“

6,1 Prozent der Bevölkerung oder 5,1 Millionen Menschen in Deutschland waren laut Statistik im Jahr 2022 von erheblicher materieller und sozialer Entbehrung betroffen (2021: 4,3 Prozent). Das bedeutet, dass ihre Lebensbedingungen aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln deutlich eingeschränkt waren. „Die Betroffenen waren zum Beispiel nicht in der Lage, ihre Rechnungen für Miete, Hypotheken oder Versorgungsleistungen zu bezahlen, eine einwöchige Urlaubsreise zu finanzieren, abgewohnte Möbel zu ersetzen oder einmal im Monat im Freundeskreis oder mit der Familie etwas essen oder trinken zu gehen“, so das Ergebnis der Untersuchung zum Thema Armut und soziale Ausgrenzung.

Armut in Deutschland: Am schlechtesten schneidet Bremen ab

Dabei zeigt sich, dass es bundesweit laut Armutsbericht des paritätischen Wohlfahrtsverbands deutliche Unterschiede bei der Armutsquote aufgrund von Erwerbsarmut gibt. Am höchsten ist sie mit 28,2 Prozent in Bremen, gefolgt von Berlin (20,1 Prozent), NRW (19,2 Prozent) und Sachsen-Anhalt (19,2 Prozent). Am niedrigsten betroffen ist Bayern mit 12,8 Prozent.

Doch nicht nur im Bundesvergleich tut sich eine Kluft beim Thema Armut auf. Auch die Einkommenskluft innerhalb der OECD-Länder wächst. In allen OECD-Ländern macht sich eine Mehrheit der Menschen Sorgen über eine zu große wirtschaftliche und soziale Ungleichheit und einen Mangel an Aufstiegschancen im eigenen Land, wie eine aktuelle OECD-Studie zeigt.

So gehören Österreich und Deutschland zu den Ländern, in denen es viele Menschen als besonders schwierig erachten, aus der Armut der eigenen Familie auszubrechen. 71 Prozent der Befragten in OECD-Ländern sind der Meinung, dass ihre Regierung über Steuern und Sozialleistungen dafür sorgen sollte, diese Einkommenskluft zu verringern. Allen voran Österreich mit 73 Prozent, Deutschland mit 65 Prozent und die Schweiz mit 57 Prozent. Dennoch zeigt sich laut dem FR-Arbeitsmarktindex, dass weniger Erwerbstätige aufstocken müssen. Ein Indiz dafür, dass das Einkommen offenbar zum Leben reicht. Denn die Zahl der Menschen, deren Lohn zum Leben nicht reicht und die noch Sozialleistungen benötigen, hat sich im dritten Quartal 2021 um knapp 6,6 Prozent reduziert.