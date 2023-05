Kaufland Pay: Komplett neue Bezahlmethode bei Kaufland

Von: Nina Brugger

Weder Bargeld, Kreditkarte noch Internet: Kaufland führt das neue Bezahlsystem „Kaufland Pay“ ein. In die eigene App integriert, soll es das Bezahlen noch leichter machen.

München – Bargeld vergessen? Oder vielleicht gleich den ganzen Geldbeutel? Bei Kaufland ist das bald kein Problem mehr. Denn die Supermarkt-Kette möchte ein neues Bezahlverfahren einführen, das kontaktlos und sogar ohne Internet funktionieren soll: Kaufland Pay.

Ab wann? Herbst 2023 Welche Vorteile? Bargeldlos, kontaktlos, offline Wie funktioniert Kaufland Pay? Über die Kaufland-App über einen QR-Code

So einfach funktioniert die neue Bezahlmethode Kaufland Pay

Die Digitalisierung ist auch in den Supermärkten angekommen – neben neuen Barcodes kommen jetzt immer mehr digitale Bezahlmethoden. So soll Kaufland Pay nach einer ausführlichen Test-Phase bereits im Herbst eingeführt werden. In Kooperation mit Bluecode soll das neue Bezahlsystem in die Kaufland-App mit integriert werden. Wer sich registriert und seine Daten hinterlegt, kann bequem alle Einkäufe über die App bezahlen. Kaufland Pay funktioniert ganz einfach via QR-Code an jeder Kaufland-Kasse. Dabei färbt sich nach dem Scannen der schwarze QR-Code blau, was bedeutet: Die Zahlung war erfolgreich. Auch an Self-Checkout-Kassen soll das Bluecode-System funktionieren. Neben digitalen Bezahlmöglichkeiten bieten manche Supermärkte nun auch eine digitale Alternative zum Einkaufswagen-Chip an.

Neue Bezahlmethode: Kaufland will „Kaufland Pay“ einführen © Michael Gstettenbauer / Imago

Neue Bezahlmethode: Kaufland Pay auch offline nutzbar

Das Besondere an der neuen Bezahlmethode ist: Kaufland Pay soll auch temporär offline funktionieren. Kunden können also auch über die App bezahlen, wenn das Smartphone kurzzeitig keine Verbindung zum Internet hat. Durch die Integration in die Kaufland Card können Kunden mit ihrem Kauf zusätzlich Bonuspunkte sammeln.

Viele nutzen bereits kontaktlose Bezahlverfahren und bezahlen via Smartphone oder Watch. Wer das noch nicht tut, sollte vorher ein paar Dinge beachten. Mit Kaufland Pay schafft die Supermarkt-Kette nun ein Bezahlsystem, das sogar offline funktioniert. Dabei ist Kaufland nicht die erste Kette, die auf eine individualisierte Bezahlmethode setzt. Drogerie-Ketten wie Rossmann und Müller, der Globus-Baumarkt oder einzelne Unternehmen innerhalb der Rewe-Gruppe bieten die Methode bereits an.