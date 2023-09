Neues Sicherheits-Feature: So schützen Sie ihre Whatsapp-Nachrichten vor neugierigen Blicken

Von: Kai Hartwig

Whatsapp-Nutzer dürfen sich auf eine neue Funktion freuen. (Symbolfoto) © Imago

WhatsApp-Nachrichten sind oft privater Natur. Eine neue Funktion hilft, sie geheim zu halten. Doch nicht alle Nutzer können das Feature einstellen.

Kassel – Der Messenger WhatsApp wird seit Jahren von zahlreichen Menschen genutzt. Weltweit schicken sich Milliarden Nutzerinnen und Nutzer Nachrichten über die App. Dabei erfindet sich WhatsApp immer wieder neu und führt regelmäßig neue Funktionen ein. Oder versucht, bestehende zu optimieren.

Neues Sicherheits-Feature bei WhatsApp Web – Nachrichten mit Bildschirmsperre vor neugierigen Blicken schützen

Doch was in einem Chat landet, ist oft nicht für die breite Masse gedacht. Vielmehr werden bei WhatsApp auch private Nachrichten ausgetauscht, die nur für die Augen von Versender und Empfänger bestimmt sind. Für alle WhatsApp-Nutzer, die sich vor neugierigen Blicken auf ihre Chatnachrichten schützen wollen, gibt es gute Neuigkeiten. Der Messengerdienst testen eine neue Funktion, die das „Briefgeheimnis“ von Nachrichten stärken soll.

WhatsApp lässt sich auch auf dem Laptop nutzen. (Symbolbild) © Screenshot/Web.whatsapp.com

Bekanntermaßen gibt es den Messenger nicht nur als App auf dem Smartphone, sondern auch als Web-Variante. So kann WhatsApp auch auf dem Laptop genutzt werden. Wenn man beispielsweise im Büro während einer Pause kurz eine WhatsApp-Nachricht schreiben will, aber den Arbeitskollegen keine privaten Informationen ungewollt preisgeben möchte, gibt es bald wohl eine Lösung. Derzeit wird eine neue Bildschirmsperre in der Beta-Version von WhatsApp getestet, wie auf dem Portal WABetaInfo zu lesen ist.

Durch die passwortgeschützte Bildschirmsperre, die demnach mit dem Update auf Version WhatsApp Web 2.2333.11 beta ausgespielt wird, ist der flüchtige Blick auf fremde Bildschirme nicht mehr möglich. Auch die Vorschau in Form von Mitteilungsbenachrichtigungen verschwindet, sobald die Bildschirmsperre aktiviert ist. Unangenehme bis peinliche Situationen am Arbeitsplatz durch sensible WhatsApp-Nachrichten könnten also schon bald der Vergangenheit angehören.

Bildschirmsperre bei WhatsApp Web – so stellt man sie ein

Vorerst können nur Personen, welche die Beta-Version von WhatsApp Web nutzen, das neue Feature einem Test unterziehen. Dafür muss man im Menü den Punkt „Einstellungen“ auswählen und anschließend „Datenschutz“ anklicken. Hier findet sich der Unterpunkt „Bildschirmsperre“. Wer diesen anklickt, kann danach ein individuelles Passwort bestimmen. Ist dieser Schritt vollzogen, kann bei WhatsApp Web die Bildschirmsperre aktiviert werden – und schon ist der eigene Desktop vor neugierigen Blicken geschützt.

Unterdessen soll die „klassische“ Version von WhatsApp künftig bei der Foto-Qualität zulegen. So werden die verschickten Bilder nicht mehr komprimiert. (kh)