Neues Kennzeichen für München: Verkehrsministerium reicht Nummernschildantrag in Berlin ein

Von: Sandra Sporer

In Zukunft soll es für die Einwohner der Stadt München ein neues Kennzeichen geben. Grund ist die große Anzahl registrierter Fahrzeuge.

München – Bisher hat München das Kennzeichen „M“. Dieses teilt sich die Stadt jedoch mit dem Landkreis München. Aufgrund der vielen angemeldeten Fahrzeuge – insgesamt sind es fast eine Million – werden die noch verfügbaren Kennzeichen nun langsam knapp. Deshalb soll es für München Stadt in Zukunft ein neues Kennzeichen geben: „MUC“. Auch sonst gibt es 2023 einige Änderungen in Sachen Kennzeichen, über die Autofahrer Bescheid wissen sollten.

Verkehrsministerium beantragt neues „MUC“-Kennzeichen in Berlin

Bereits im Juli hatte das Münchner KVR einen entsprechenden Vorstoß gemacht und einen Antrag an das bayerische Verkehrsministerium gestellt. Das Verkehrsministerium unterstützt das Anliegen der Stadt Münchens, heißt es in einer Pressemeldung des bayerischen Verkehrsministeriums.

„Wir haben das zusätzliche Kennzeichen beim Bundesverkehrsministerium beantragt“, erklärt der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter. Auch er betont: „Es ist jetzt an der Zeit, ein neues Kennzeichen einzuführen. Denn Stadt und Landkreis München haben beide einen großen Fahrzeugbestand, die Kennzeichenkombinationen könnten somit bald aufgebraucht sein.“

Das Verkehrsministerium hat in Berlin einen Antrag für die Einführung des neuen „MUC“-Kennzeichens für München Stadt gestellt. © Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Das neue „MUC“-Kennzeichen für München könnte noch in diesem Jahr Realität werden

Mit einer Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums wird bereits in wenigen Wochen gerechnet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Somit könnten die ersten MUC-Kennzeichen bereits in diesem Jahr ausgegeben werden. In Zukunft können sich die Münchner bei der Zulassung ihrer Fahrzeuge dann entscheiden, ob sie das Kennzeichen „M“ oder „MUC“ wählen.

Was auf dem Kennzeichen steht, ist vielen alles andere als egal und so ist es nicht verwunderlich, dass einige Nummernschilder beliebter sind als andere. Neben den eigenen Initialen oder dem Geburtsjahr gibt es noch viele andere kuriose und lustige Kennzeichen, denen man auf der Straße begegnen kann. Wer sein Wunschkennzeichen beantragt, sollte dabei jedoch beachten, dass nicht alle Buchstaben-Kombinationen als Kennzeichen erlaubt sind. (sp)