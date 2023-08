Neues Pfand auf Milchgetränke bei Aldi & Co. – Kritik wegen „Hygienerisiken“

Von: Deborah Baran

Das Pfand für Milchgetränke wird im Rahmen des Verpackungsgesetzes ausgeweitet. Kritiker warnen vor Hygienerisiken bei Aldi, Edeka, Lidl & Co.

Um Abfälle zu vermeiden und Rohstoffe zu sparen und so die Umwelt zu schonen, sind für das Verpackungsgesetz schrittweise Ausweitungen bis 2030 geplant. Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff sind schon seit Anfang 2022 pfandpflichtig. Ab dem 1. Januar 2024 kommt nun die Pfandpflicht für Milchprodukte in Plastikflaschen hinzu – und schon jetzt wird vor möglichen „Hygienerisiken“ in deutschen Supermärkten wie etwa Aldi und Edeka gewarnt. HEIDELBERG24 berichtet:

Welche Produkte sind von der Änderung betroffen?

Die Änderungen ab dem 1. Januar 2024 beziehen sich auf alle Plastikflaschen mit Milchgetränken. Milch und Milchmischgetränke mit einem Milchanteil von unter 50 Prozent waren schon vor 2022 pfandpflichtig – dazu kamen am 1. Januar 2022 die Einweggetränkedosen mit einem Milchanteil von mindestens 50 Prozent oder mit anderen trinkbaren Milcherzeugnissen wie Kefir, Ayran oder Joghurt.

Nun geht es um 25 Cent Pfand für Einwegkunststoffgetränkeflaschen. Davon betroffen sind beispielsweise Produkte wie Kakao, Trinkjoghurts oder Kefir in Plastikflaschen. Mit dem Pfandsystem für Einwegflaschen soll dafür gesorgt werden, dass diese weiterverwertet werden können. Schon letztes Jahr hat sich dembezüglich einiges bei Aldi und Co. getan.

Pfand auf Milchgetränke: Davor warnen Kritiker

Aus dem Milchindustrie-Verband wird diese Änderung des Verpackungsgesetzes kritisiert. Und auch der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt vor möglichen „hohen Hygienerisiken“ beim Pfand auf Milchgetränke und davor, dass aufgrund der Milchgerinnung größere Risiken für Verunreinigungen bestünden als bei anderen Flüssigkeiten.

Außerdem merken der HDE an, dass die spezielle Beschichtung der Getränkepackungen die Recycling-Qualität beeinträchtigen könnte. Ob es künftig also im Eingangsbereich von Aldi, Edeka und Co. müffeln wird, bleibt abzuwarten. Es gibt jedoch einige Tricks, wie man sich mit den neuen Pfand-Regeln zurechtzufindet. (db)