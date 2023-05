13 Kilo in wenigen Wochen abnehmen? Das steckt hinter der Japan-Methode

Von: Sophia Lother

Abnehmen ohne Sport und Ernährungsumstellung: Das soll mit einer Methode funktionieren. Doch hält der Trick, was er verspricht?

Kassel – Das Abnehm-Fieber hat viele wieder angesteckt. Der Blick in den Spiegel wird kritischer, der Gang zur Waage ist nicht selten mit Frust verbunden. Doch nachhaltig Gewicht zu verlieren, das verbinden viele mit mühsamen Diäten und viel Sport.

Forscher sind der Meinung, das muss nicht unbedingt sein. Neben einem einfachen Hausmittel, das beim Abnehmen helfen soll, gibt es auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel die sogenannte Japan-Methode, das steckt dahinter:

Mit einem Trick soll das Fett zum Schmelzen gebracht werden. (Sybolfoto) © Zoonar/Imago

Mit cleverem Trick einfach abnehmen: Das müssen Sie über die Japan-Methode wissen

Der vor allem in Japan bekannte Schauspieler Miki Ryosuke ist inzwischen auch in Europa und anderen Teilen der Welt bekannt – allerdings nicht für seine Schauspielkünste. Vielmehr behauptete er, durch eine spezielle Methode viel Gewicht verloren zu haben. Insgesamt 13 Kilogramm innerhalb von 50 Tagen soll er so verloren haben. Dahinter verbirgt sich die „Long-breath“ oder auch Japan-Methode.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Abnehm-Methode anzuwenden:

Erste Möglichkeit

Stellen Sie sich gerade hin und gehen Sie in einen Ausfallschritt

Halten Sie die Hüfte gerade und verlagern Sie das gesamte Gewicht des Körpers auf das Hinterbein

Atmen Sie etwa 3 Sekunden lang langsam ein und nehmen Sie die Hände über den Kopf

Danach atmen Sie, indem Sie alle Muskeln des Körpers anspannen, sieben Sekunden lang kräftig aus

Zweite Möglichkeit

Stellen Sie sich gerade hin und spannen Sie die Muskeln, besonders die der Oberschenkel an.

Legen Sie eine Hand auf ihren Bauch, die andere auf den unteren Rücken

Eintmen für 3 Sekunden, dabei den Bauch einziehen

Ausatmen für 7 Sekunden, den nach Möglichkeit noch ein Stück weiter einziehen

Quelle: Odditycentral, Onlymyhealth

Abnehmen mit Japan-Trick: Warum die Methode helfen soll, Gewicht zu verlieren

Aber wie soll das Atmen beim Abnehmen helfen? Jill Johnson, die eine ähnliche Methode vertritt, erklärt auf ihrer Webseite: „Eine höhere Sauerstoffzufuhr kurbelt den Stoffwechsel an und bringt den Körper in Schwung. Eine gute Atmung ist der Schlüssel zu einem schlanken, gesunden Körper.“ Und es gibt auch Fachleute, die diesen Ansatz gutheißen.

„Obwohl es kein Ersatz für Sport ist, ist es ein großartiger erster Schritt für Frauen, die gerade mit einem Trainingsplan beginnen, und die tiefe Atmung verstärkt die Vorteile jeder Form von Sport“, erklärt Marcelle Pick, ausbildete Krankenpflegerin, gegenüber dem Portal Medicaldaily. Tiefe Atemübungen wurden dem Körper verstärkt Sauerstoff zuführen, der Nährstoffe absorbiert und dem Körper hilft, Giftstoffe loszuwerden, was demnach zu Gewichtsverlust führt.

Schnell abnehmen mit einem einfachen Trick? Experte warnt vor negativen Folgen

Doch nicht alle Experten halten die Abnehm-Methode für vielversprechend. Gegenüber der Daily Mail äußerte Richard Godfrey, leitender Physiologe am British Olympic Medical Centre, erhebliche Zweifel. Nur intensives Training könne für eine effektive Fettverbrennung sorgen. „Tiefes Atmen und sanfte Übungen für 15 Minuten am Tag werden nicht genug Kalorien verbrennen, um die Körperform zu verändern“, betont er. Übertreibt man die Übungen bei der Japan-Abnehm-Methode, könne dies sogar negative Folgen haben, so Professor Ian Macdonald gegenüber der Zeitung.

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Tricks und Informationen können eine gesunde und ausgewogene Ernährung nicht ersetzen. Nutzen Sie unsere Ernährungs-Tipps lediglich als Ergänzung zu einer ansonsten vielseitigen und gesunden Ernährung. Die Informationen ersetzen in keinem Fall eine professionelle Beratung und sind nicht zur eigenständigen Diagnose oder Behandlung gedacht.

Der Wissenschaftler an der Schule für Biomedizinische Wissenschaften in Derbyshire unterstrich: „Zu tiefes Ein- und Ausatmen kann das Gleichgewicht zwischen Kohlendioxid und Sauerstoff im Körper stören, das zur Neutralisierung des Blutes erforderlich ist. Dies kann zu Schwindelgefühlen und sogar zur Ohnmacht führen.“ Der vermeintliche Abnehm-Trick sollte daher vorsichtig ausgeführt werden. Sport und eine gesunde Ernährung dagegen, sind in dieser Hinsicht weitaus ungefährlicher. (slo)