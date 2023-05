Ekelfund bei Netto: Kunde entdeckt Würmer im Frühstücks-Lachs

Von: Teresa Toth

Einem Netto-Kunden ist beim Frühstück gehörig der Appetit vergangen. Im Netz wendet sich der Käufer mit deutlichen Worten an den Discounter.

München – Kein guter Start in den Tag: Statt eines feinen Frühstücks mit Sonntagsbrötchen und Lachs bekam ein Netto-Kunde einen riesigen Schreck: Auf seinem Sockeye Wildlachs der Netto-Eigenmarke „Sea Gold“ entdeckte er kleine weiße Kreaturen.

Die gelb markierte Stelle soll die Nematoden zeigen, die der Netto-Kunde in seinem Lachs entdeckte. © Andreas Gebert/dpa | Screenshot/Facebook

Netto-Kunde teilt Bilder im Netz: „Lust auf Lachs mit Nematoden?“

„Habt ihr auch Lust auf ein Stück Lachs mit Nematoden (Fadenwürmer) auf einem Sonntagsbrötchen?“, beschwerte sich der Konsument auf Facebook und postete darunter Bilder seines Ekel-Fundes. Darauf zu sehen sind winzig kleine fadenartige Würmchen, die sich auf dem Lach anscheinend ausgebreitet haben.

Viele dürften Nematoden zur Schädlingsbekämpfung an Pflanzen kennen. Sie lassen sich etwa bei einem Befall mit Dickmaulrüsslern, Engerlingen und Schnecken erfolgreich einsetzen. Allerdings können die kleinen Tierchen auch in Lebensmittel gelangen, indem sie Fische etwa mit der Nahrung aufnehmen. Auf diese Weise können auch andere Würmer in den Fisch geraten – zuletzt musste diese eklige Erfahrung eine Rewe-Kundin machen.

Ekelfund bei Netto: Discounter reagiert auf Vorwürfe des Kunden

Dass Netto die Parasiten vor dem Verpacken nicht entdeckt hat, ist für den aufgebrachten Kunden jedoch unverständlich. „Statt das Geld in Marketing zu investieren, um andere Unternehmen schlecht darstellen zu lassen, könntet ihr euer Geld vielleicht lieber in bessere Qualitätskontrollen stecken“, schimpfte er im Netz. Etwas versöhnlicher beendete er seine Raserei mit „Wünsche euch einen schönen Sonntag.“

Netto ließ den Beitrag nicht unkommentiert: „Vielen Dank, dass du uns hierzu informierst. Wie ärgerlich, dass du diese Erfahrung mit unserem Lachs gemacht hast. Wir würden dir in diesem Fall gerne weiterhelfen. Magst du uns dazu einmal eine private Nachricht schreiben?“, antwortete der Discounter unter dem Beitrag des verärgerten Konsumenten.

Andere Facebook-Nutzerin hinterfragt den Vorwurf des Netto-Kunden

Weniger verständnisvoll reagierte jedoch eine andere Facebook-Nutzerin und stellt die Vorwürfe des angewiderten Käufers infrage. „Seh nur ich da keine oder sind da einfach keine?“, schrieb die Frau mit lachendem Emoji. Daraufhin schaltete sich eine weitere Nutzerin ein, die den Kommentar nicht gelten ließ. Sie selbst habe die Nematoden des aufgebrachten Netto-Kunden sehr wohl entdeckt: „Auf dem zweiten Bild schauen!“

Neben Würmern im Essen sorgen regelmäßig auch verschimmelte Lebensmittel im Supermarkt und Discounter für Aufregung. Eine Penny-Kundin entdeckte grün-blauen Schimmel in einer ungeöffneten Käse-Packung. Und auch bei Kaufland läuft nicht immer alles rund: Ein Kunde traute seinen Augen kaum, als er genüsslich in sein Croissant biss. (tt)