Lästige Blattläuse mit Hausmittel loswerden: Ein Trick verschafft sofort Abhilfe

Von: Marcus Giebel

Blattläuse saugen Pflanzen aus. Zurück bleiben verzweifelte Gärtner. Doch die sind gegen die Insekten nicht machtlos. Helfen kann ein Hausmittel.

Hamburg – Blattläuse sind zwar ziemlich klein, gehören aber zu den größten Schrecken jedes Pflanzenliebhabers. Die Insekten befallen in Windeseile das Grün im Zimmer oder im Garten in großen Gruppen. Das hat schwerwiegende Folgen. Denn die Krabbeltiere entziehen den Pflanzen über ihre Saugrüssel wichtige Nährstoffe.

Zwar haben sie es laut dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) nur auf die in den Leitungsbahnen in geringerer Konzentration vorkommenden Eiweiße abgesehen, doch auch Kohlenhydrate werden herausgesaugt. Diese wiederum sind für Ameisen nützlich, weshalb diese quasi als Beschützer der Blattläuse auftreten. Das geschieht nicht immer zu deren Besten, denn die Ameisen sorgen dafür, dass die Blattläuse ihnen dann auch hörig sind und sich nicht so einfach aus dem Staub machen können. Indem sie ihre Flügel abbeißen oder Stoffe absondern, die Blattläuse ruhigstellen oder deren Bewegungen verlangsamen.

Für die Pflanzen und ihre eventuellen Besitzer ist diese Allianz dennoch unheilvoll. Aber wie lassen sich die kleinen Plagegeister loswerden, wenn sie erstmal eine neue Nahrungsquelle für sich entdeckt haben?

Blattläuse bekämpfen: Oregano kann als Sud helfen

Es gibt diverse Hausmittel, die Abhilfe verschaffen können. So kann es laut dem Verbrauchermagazin Öko-Test bei einem leichteren Befall im Frühling schon genügen, die Tiere mit den Fingern abzustreifen oder mit einem starken Wasserstrahl nasszumachen. Eine effektive Blattlaus-Bekämpfung gelingt aber auch mit einem Gewürz, das sich wohl in so ziemlich jeder Küche finden lässt.

Im eigenen Garten bereiten Blattläuse mitunter Ärger. Doch ein einfaches Hausmittel schafft Abhilfe. © Frank Rumpenhorst/dpa

Die Rede ist von Oregano. Wie Mein schöner Garten berichtet, enthält das beliebte Küchenkraut viele Substanzen, die gegen Blattläuse wirken. Es bedarf jedoch einer kleinen Vorbereitung, um das effektive Abwehrmittel herzustellen. Benötigt wird demnach 100 Gramm frischer Oregano oder alternativ zehn Gramm getrockneter Oregano.

Blattläuse von Pflanzen entfernen: Gemisch aus Oregano und Wasser versprühen

Die Oregano-Blätter, die pur auch ihre Anziehungskraft auf bestimmte Arten von Blattläusen haben, werden dann wie ein Tee in einem Gefäß mit kochendem Wasser aufgegossen. Die entstandene Brühe muss 15 bis 20 Minuten ziehen. Nach dieser Zeit werden die Pflanzenreste abgesiebt. Schließlich muss der Sud im Verhältnis 3:1 mit Wasser verdünnt werden.

Öko-Test spricht sogar von 20 Gramm getrockneten Oregano-Blättern als Alternative zu 100 Gramm frischem Oregano. Demnach sollte zunächst ein Liter Wasser zum Aufkochen genommen werden. Nach dem erneuten Verdünnen kann das Hausmittel gegen Blattläuse direkt auf die befallenen Pflanzen gesprüht werden. Außerdem gibt es den Tipp, nach einigen Tagen nachzulegen. Denn Blattläuse sind hartnäckig. (mg)