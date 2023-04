Großes Whatsapp-Update: Messenger zeigt bald Name statt Nummer an

Von: Kilian Bäuml

Der weltgrößte Messengerdienst Whatsapp bringt wohl ein Update heraus, mit dem nicht mehr die Nummer, sondern der Username angezeigt wird.

Kassel – Millionen Menschen in Deutschland benutzen den Messengerdienst Whatsapp, weltweit sind es inzwischen sogar weit über zwei Milliarden Whatsapp-Nutzer. Beliebt ist auch die Gruppenfunktion. Ob mit der Familie, mit Freunden oder Arbeitskollegen oder zum Planen von Veranstaltungen, viele Nutzer sind Mitglieder in zahlreichen Gruppen. Vor allem in größeren Gruppen kennt man häufig nicht alle anderen Mitglieder. Wenn ein Kontakt nicht gespeichert ist, wird bisher im Chat die Handynummer angezeigt, optional mit dem Usernamen. Wie das Portal wabetainfo.com, das sich mit Beta-Versionen für den Messenger Whatsapp beschäftigt, berichtet, ändert sich das jetzt für einige Nutzer.

Messengerdienst Whatsapp Wie ist es bisher? Nummern nicht gespeicherter Kontakte werden gezeigt Neuerung Usernamen werden Nummern vorgezogen

Update bei Whatsapp: Usernamen statt der Nummern anzeigen lassen

Das neue Update bringt die Version 2.23.5.12 auf einige Geräte. Die soll es ermöglichen, dass der Username auf Whatsapp der Handynummer vorgezogen wird. In Gruppen wird den Nutzern dann der Username statt der nicht gespeicherten Handynummer angezeigt. So weiß man direkt, von wem eine Nachricht geschrieben wurde, auch ohne die Nummer gespeichert zu haben. Doch die neue Funktion bekommen erstmal nicht alle Nutzer. Es gibt auch weitere Neuerungen – mit einem Trick kann man inzwischen auf Whatsapp verbergen, wenn man online ist.

Mehr als zwei Milliarden Menschen verwenden den Messengerdienst Whatsapp. (Symbolbild) © Rüdiger Wölk/Imago

Zunächst soll das Update für das Google Play Beta-Programm verfügbar sein und in den nächsten Tagen für mehr Nutzer freigegeben werden. Das ermöglicht es laut Google, Funktionen von Android noch vor der Veröffentlichung zu testen. Die gleiche Funktion soll auch schon bald für Whatsapp-Nutzer verfügbar sein, die am iOS-Beta-Programm teilnehmen. Laut der Zeitung Computerbild ist es jedoch absehbar, dass das Update bald für alle Nutzer von Whatsapp verfügbar ist.

Whatsapp bringt regelmäßig Update für Nutzer heraus

Auch wenn Nutzer einstellen können, dass der Username bevorzugt angezeigt werden soll, wird die Handynummer nicht versteckt. Sie soll auch weiterhin in der Chatblase sichtbar sein, nur weniger präsent hinter dem Usernamen.

Der beliebte Messengerdienst bringt regelmäßig Updates heraus, die oft neue Funktionen für die Nutzer beinhalten. So steht beispielsweise eine große Whatsapp-Neuerung an, bei der die Tastatur neu gestaltet werden soll. Doch der Messengerdienst steht immer wieder in der Kritik, mittlerweile gibt es eine Funktion auf Whatsapp, die dafür aktiviert werden sollte. (kiba)