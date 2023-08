„Nehme nie wieder ein Paket für den Nachbarn an“: Mann erhält Ekel-Überraschung – „hat sich bewegt“

Von: Sandra Sporer

Ein Mann wollte seinem Nachbarn den Gang zum Paketshop ersparen. Diesen Nachbarschaftsdienst bereute er jedoch.

München – Immer wieder liest man online Geschichten über kuriose Pakete oder interessante Ablageorte. Ein Paketbote packte ein auszulieferndes Paket sogar auf den Grill. Wesentlich angenehmer ist es da, wenn die Sendung einfach bei einem Nachbarn abgegeben wird. Der Inhalt des Paketes, das ein Twitter-Nutzer für einen Nachbarn annahm, war jedoch alles andere als alltäglich. Der Mann postete über seine Erfahrung auf Instagram.

Mann nimmt Paket mit lebendigem Inhalt für Nachbarn an

„Ich nehme nie wieder ein Paket für einen Nachbarn an“, schreibt der Mann in einem Instagramm-Beitrag. Darunter ist ein Bild der Box, auf der ein Aufkleber angebracht ist, der einen ersten Aufschluss darüber gibt, warum er zu dieser Entscheidung gekommen ist.

Denn in dem Paket befindet sich eine lebendige „Fracht“, die die Aufschrift verrät. Auf dem Paket steht: „Achtung! Garnelenumzug. Lebende Tiere“. Das allein ist jedoch nicht das ganze Problem. Was den Mann wirklich verunsichert ist, dass sich in dem Paket „etwas Schweres“ bewegt hat, als er es abstellte. Da Garnelen an sich eher klein sind, ist seine Beunruhigung nachvollziehbar.

Inhalt des mysteriösen Pakets „hat sich bewegt“

Vor allem, da er das Paket natürlich nicht öffnen kann. In einem Kommentar unter seinem ursprünglichen Post verrät er jedoch, dass auch seine Katzen großes Interesse an dem Paket hatten. Er räumt jedoch ein: „Leider weiß ich nicht, ob es wirklich am Inhalt liegt oder ob es nur an einem neuen Karton liegt, wo die sich reinlegen möchte.“

Ob der Nachbar sein „lebendiges Paket“ mittlerweile abgeholt hat, ist nicht bekannt. Ein anderer Kunde hatte weniger Glück – sein Paket kam leer an. Und eine Kundin musste mehrere Wochen lang auf ihr Paket warten und bekam dann einen kuriosen Brief von DHL. (sp)