ARD-Recherche über Deutsche Bahn: Lebensgefährliche Zustände in Zügen aufgedeckt

Von: Anna-Lena Kiegerl

Das Notfallmanagement der Deutschen Bahn wird immer wieder kritisiert. Teils herrschen katastrophale Zustände bei Zugevakuierungen.

München – Bahn fahren ist zwar umweltfreundlich, dafür aber umso weniger komfortabel. Denn Probleme, egal ob Unpünktlichkeit, eine ausgefallene Klimaanlage oder Störungen, sind für Bahnfahrer oft keine Seltenheit. Und besonders billig ist die Fahrt mit der Deutschen Bahn meist auch nicht. Doch wie die ARD nun aufdeckte, gibt es ein weiteres Manko an der Deutschen Bahn. Denn das Notfallmanagement lässt oft zu wünschen übrig. Dabei ist das gar nicht so ungefährlich und kann sogar lebensgefährlich werden.

Notfallmanagement der Deutschen Bahn gerät in schwere Kritik

Immer wieder hört man von liegen gebliebenen Zügen mit stundenlangen Evakuierungen und Panik bei den Fahrgästen. So auch bei einem Vorfall, der sich im Juni dieses Jahres ereignete. Dabei blieb ein ICE mitten auf der Saale Elster Brücke stehen. Bei sommerlichen Temperaturen fielen sowohl Klimaanlage als auch Belüftung aus, das Notfallmanagement der DB geriet in schwere Kritik.

Circa 47 Züge der Deutschen Bahn müssen auf offener Strecke evakuiert werden

Laut der DB sind es 0,004 Prozent der Züge, die auf freier Strecke evakuiert werden müssen. Bei 39.000 Zügen am Tag sind das 1,56 stehen gebliebene Züge. Auf den Monat gerechnet also circa 47 Züge. Im Falle einer Evakuierung sind Rettungskräfte meist schnell zur Stelle. Das Problem: Bevor diese die Menschen aus den Zügen gerettet werden können, muss die Oberleitung ausgeschaltet und der Zugverkehr eingestellt werden. Dies muss von einem Notfallmanager veranlasst werden.

Das Logo der Deutschen Bahn (DB). © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Die Notfallmanager sollten in der Regel in unter 30 Minuten am Ort des Geschehens sein. In der Praxis funktioniert dies allerdings selten. So erklärt ein Notfallmanager, der anonym bleiben möchte, gegenüber der ARD, es könne bis zu einer Stunde dauern, bis er an Ort und Stelle ist. Grund dafür sei die Größe des Bezirks. Insgesamt gibt es 163 Bezirke, denen jeweils ein Notfallmanager zugeordnet ist. Früher waren es 180.

Lokführer bei der Deutschen Bahn: „Die Evakuierungsmaßnahmen dauern zu lange“

Auch ein Lokführer bei der DB erklärt, wie schwierig Evakuierungen sein können: „In ganz Deutschland bleiben sehr viele Züge stehen. Die Evakuierungsmaßnahmen dauern zu lange, durch unorganisiertes Handeln, durch falsches Handeln.“ So dauert es beispielsweise 4 Stunden, bis die Menschen aus einem stehen gebliebenen Zug in der Nähe von Hamburg evakuiert werden, bei einem Fahrzeug, das bei Birkenwerder stehen blieb, brach irgendwann Panik aus, Fenster wurden eingeschlagen, im Zug waren es 50 Grad.

Wenn Lüftungen ausfallen, besteht Erstickungsgefahr

Bahnforscher Markus Hecht, erklärt die Gefährlichkeit solcher Situationen. Denn vor allem das Ausfallen von Lüftungen kann sehr gefährlich werden. „Wenn die Lüftung in den Zügen ausfällt, fällt viel CO₂ an und es besteht Erstickungsgefahr“, erklärt er gegenüber der ARD. Gesetzliche Vorgaben, in welchem Zeitraum eine Evakuierung stattfinden muss, gibt es jedoch nicht. Dennoch erklärt das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage der ARD: „Derzeit geht die Aufsicht des Eisenbahn-Bundesamtes im Rahmen von Verwaltungsverfahren konkreten, möglicherweise kritikwürdigen Evakuierungsfällen nach.“ Dennoch wurden keine Details genannt, da die Verfahren nicht abgeschlossen seien.