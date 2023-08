Eltern sollen zahlen: Ärzte fordern Strafgebühr für unnötige Besuche in der Notaufnahme

Von: Anna-Lena Kiegerl

Könnten Eltern, die mit ihren Kindern in unnötigen Fällen die Notfallversorgung beanspruchen, nun Strafgebühren drohen? Kinderärztepräsident Fischbach forderte dies kürzlich.

München – Fachkräfte fehlen an jeder Ecke. Vor allem in Pflegeberufen ist der Mangel besonders gravierend. Dabei sind die Notaufnahmen voll, auch in Kinderkrankenhäusern. Deshalb fordert Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes für Kinder und Jugendärzte, eine Gebühr für unnötige Besuche in der Notfallversorgung von Kindern, im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Werden Eltern bald zur Kasse gebeten?

Fischbach fordert Strafgebühr für Eltern: „nicht für die Pickel am Po der Kinder“

„Die Notfallversorgung muss auf Notfälle konzentriert werden und nicht für die Pickel am Po der Kinder, für die die Eltern unter der Woche keine Zeit haben, und mit denen man dann am Wochenende beim Notdienst aufschlägt“, warnt Fischbach. Für solche Fälle halte er eine Eigenbeteiligung für sinnvoll. „Nicht zuletzt braucht es klarere Regeln für die Patientensteuerung, damit die nicht dringenden Fälle auch wirklich an die Praxen verwiesen werden, anstatt sie in die Notfallzentren zu lassen“, erklärt der Präsident des Bundesverbandes weiter.

Gebühr für unnötige Nutzung der Notfallambulanz: Politik traue sich nicht an Thema heran

Auch an der Politik übt Fischbach Kritik. Diese traue sich aus Angst vor Gegenwind nicht wirklich an das Thema heran, meint der Kinderarzt. „Die knappen Notfall-Ressourcen werden immer und immer wieder von nicht dringend handlungsbedürftigen Fällen in Anspruch genommen, und damit muss Schluss sein. Bei echten Notfällen können die Kosten erstattet werden, das ließe sich mit wenig Aufwand umsetzen“, erklärt er seinen Lösungsvorschlag.

Deutsche Krankenhausgesellschaft spricht sich gegen den Vorschlag von Strafgebühren an Eltern aus

Doch mit genau diesem Vorschlag stößt Fischbach auf reichlich Gegenwind. So betont Gerald Gaß, Vorsitzender der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft (GKV): „Wir brauchen nicht immer wieder neue Vorschläge, die finanziellen Hürden vor der Inanspruchnahme einer Notfallversorgung auszubauen.“ Stattdessen schlägt er eine Patientenberatung und Steuerung, um echte Notfälle zu erkennen, vor.

Genauso sieht Helge Dickau, vom GKV-Spitzenverband, den Vorschlag Fischbachs kritisch: „Ausgerechnet den Eltern kranker Kinder die Entscheidung aufzubürden, ob der Weg in die Notaufnahme nötig ist oder nicht – und diese dann auch noch mit Gebühren abzustrafen, wenn sie vermeintlich falsch liegen.“ Die Probleme in deutschen Kliniken treten mehr auf den Plan. Nun arbeitet Gesundheitsminister Karl Lauterbach an einer Krankenhausreform. Er lehnt die Strafgebühr in Notaufnahmen ebenfalls ab. Der SPD-Politiker bezeichnete sie als „unethisch“. Die Gebühr gefährde die Gesundheit von Kindern, deren Eltern nicht problemlos bezahlen können. (dpa/Anna-Lena Kiegerl)