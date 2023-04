Obama nungara: Warum der fleischfressende Wurm zum Alptraum im Garten wird

Eingeschleppter Schädling

Gefräßige Plattwürmer breiten sich in unseren Gärten aus. Experten bereitet das Sorgen, denn der eingeschleppte Schädling hat keine natürlichen Feinde.

Kassel – Eingeschleppte Schädlinge stellen einen negativen Aspekt der Globalisierung dar. Durch den weltweiten Handel kommt es immer wieder vor, dass sich kleine Tiere aus weit entfernten Kontinenten ungewollt auf den Weg zu uns machen. Schädlinge sind im Garten nie gern gesehen, doch sobald eine neue Art in fremden Biotopen eingeschleppt wird, besteht die Gefahr, dass das gesamte Ökosystem aus dem Gleichgewicht gerät.

In den vergangenen Jahren hat sich auch in unseren Gärten ein Neuankömmling breit gemacht. Der fleischfressende Plattwurm „Obama nungara“ wurde aus Südamerika nach Deutschland eingeschleppt und kann jetzt zur Gefahr im heimischen Garten werden, denn der Schädling hat Experten zufolge keine natürlichen Fressfeinde.

Alptraum im Garten: Plattwurm Obama nungara in Frankreich eine Plage

Laut Bundesamt für Naturschutz (BfN) ist die Spezies höchstwahrscheinlich als blinder Passagier auf Frachtschiffen importiert und hierzulande erstmals 2020 nachgewiesen worden. In Deutschland gab es laut Statistik des Fachportals iNaturalist bestätigte Sichtungen unter anderem in Baden-Württemberg und an der deutsch-niederländischen Grenze in Niedersachsen sowie Nordrhein-Westfalen.

Aber auch in anderen Teilen Europas wurde Obama nungara bereits nachgewiesen, besonders in Frankreich kann der Plattwurm zu einer echten Plage werden. Wie ein Forscherteam um den Pariser Parasitologen Jean-Lou Justine im Fachblatt PeerJ berichtete, seien bereits weite Teile des Landes befallen.

Charakteristische Merkmale des Nungara-Plattwurms Länge 5 bis 8 Zentimeter Farbe variiert von orangefarben bis schwarz, oft auch dunkles braun Kopfform spitz zulaufend Körper von einer glänzenden, schleimigen Schicht überzogen Lebensraum an Land, tagsüber an feuchten Stellen

Schädling im Garten: Plattwürmer können wichtige Artenvielfalt reduzieren

Durch den Plattwurm Obama nungara drohe Experten zufolge eine Reduzierung der ohnehin sinkenden Artenvielfalt und somit eine Gefährdung des ökologischen Gleichgewichts. Der aus Argentinien stammende Plattwurm ernähre sich vorrangig von anderen Tieren, wie beispielsweise:

Schnecken

Regenwürmern

Maden

Insekten

Auch wenn die Tatsache, weniger Schnecken im Garten zu haben, erstmal positiv klingen mag – bei Obama nungara handelt es sich um Hermaphroditen, die Plattwürmer können sich also allein fortpflanzen und sich so rasch ausbreiten, was die negativen Auswirkungen auf unsere Ökosysteme zusätzlich beeinflussen könnte. Einheimische Schnecken und Regenwürmer tragen zudem essenziell zum Gedeihen des heimischen Gartens bei.

+ Der fleischfressende Plattwurm Obama nungara wurde aus Südamerika nach Deutschland eingeschleppt und könnte zu einer Plage in heimischen Gärten werden. © Jean-Lou Justine​ et al / CC-BY-SA 4.0

Alptraum im Garten: Plattwurm Obama nungara gilt als „Potenziell invasive Art“

Der Plattwurm Obama nungara wurde anhand der naturschutzfachlichen Invasivitätsbewertung des BfN als „Potenziell invasive Art“ eingestuft. Die Plattwürmer werden Experten zufolge meist in Topfpflanzen importiert. Verbraucher sollten daher schon beim Kauf genau hinsehen und die Erde kontrollieren. Obama nungara suchen außerdem tagsüber Schutz an dunklen, feuchten Orten.

Sollten Sie zu Hause einen Plattwurm entdecken, kann das Tier in Seifenwasser geworfen werden, um es zu töten. Anschließend sollten Sie sich die Hände gründlich waschen. Lockmittel und Fallen gibt es laut einem Bericht des Onlinemagazins chip.de keine. Hobbygärtnern wird außerdem geraten, feuchte Stellen auf Matten, Folien und unter Töpfen regelmäßig zu kontrollieren.

Der Name des Schädlings stammt übrigens aus einer indigenen Sprache im Amazonas-Gebiet und hat nichts mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama zu tun. Zusammengesetzt aus den Wörtern „oba“ und „ma“ bedeutet der Name so viel wie Blatt-Tier, da der Plattwurm wie ein feuchtes, schleimiges Blatt aussieht. (hg)

