Frau schießt bedrohliches Selfie mit Nachbar-Paket, hängt es an deren Tür – und stellt ungewöhnliche Forderung

Von: Robin Dittrich

Eine Frau wollte mehrmals ihr Paket bei Nachbarn abholen. Als diese die Tür wiederholt nicht öffneten, griff sie zu einer ungewöhnlichen Selfie-Idee.

München – Pakete werden von Boten in der Regel bei anderen Hausbewohnern abgegeben, wenn die eigentlichen Empfänger nicht zu Hause sind. Das kann jedoch dazu führen, dass Verbraucher länger nicht an ihr Paket kommen. Wie das kreativ gelöst werden kann, zeigte eine Frau jetzt auf Twitter.

Frau schießt bedrohliches Selfie und fordert ihre Nachbarn damit zum Paket-Tausch auf

Auf Twitter postete eine Frau ein Foto von der Eingangstür ihrer Nachbarn. Darauf ist ein Zettel mit der Aufschrift „Euer Paket gegen meins!“ Unter der Inschrift ist ein Bild der Tweet-Erstellerin mit dem Paket des Nachbarn zu sehen – auf diesem hält die Frau neben dem Paket noch ein Messer in der Hand. Auf dem vermeintlich bedrohlichen Foto schreibt sie weiter: „Ich hoffe, ihr findet das genauso lustig wie ich.“ Auf Twitter kursieren immer häufiger Fotos von Kuriositäten – oftmals aus dem Supermarkt.

Mit ihrem scherzhaft gemeinten Foto wollte die Wohnungsbesitzerin nicht nur ihr eigenes Paket abholen, sondern auch das der Nachbarn abgeben. „War jetzt 3x bei meinen Nachbarn, um denen ihr Paket zu bringe und um meines abzuholen und die sind einfach nicht da“, schrieb sie dazu auf Twitter. Dazu fügte sie noch an: „Ich hoffe, die halten mich nicht für einen Psycho.“ Nach nur zwei Tagen erhielt sie nicht nur das Paket wieder, sondern noch eine lustige Antwort der Nachbarn.

Twitter-Nutzer feiern Frau nach bedrohlichem Selfie

Die Frau mit dem bedrohlichen Selfie postete einen Zettel der Nachbarn, die diesen ebenfalls an die Tür klebten. Darauf stand: „Super lustig und kreativ, danke.“ Auf Twitter wurde die Interaktion der Nachbarn gefeiert. „Ich finde das sooo lustig! Ich würde sofort vorbeikommen und tauschen“ und „Ich will das auch an meiner Tür, genau mein Humor“ waren nur zwei der Kommentare.

Ein User versetzte sich sogar in die Nachbarn der Frau hinein: „Sei ganz leise, die Verrückte von nebenan klingelt wieder."