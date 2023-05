Aldi, Lidl & Co.: Wann Discounter und Supermärkte an Pfingsten 2023 geöffnet haben

Von: Nina Brugger

Pfingsten steht vor der Tür – Zeit, für die Feiertage einkaufen zu gehen. Doch welche Geschäfte, Supermärkte und Discounter haben an Pfingsten 2023 geöffnet?

Kassel – Wir freuen uns alle über ein langes Wochenende: Endlich ausschlafen, Zeit mit der Familie genießen und hoffentlich gutes Wetter. Und zum Glück steht das nächste verlängerte Wochenende kurz vor der Tür: Pfingsten (28. und 29. Mai). Doch Feiertage sind auch immer an gute Planung gekoppelt – vor allem, was das Essen angeht. Denn schließlich will man weder lange Supermarkt-Schlangen in Kauf nehmen, noch vor leerem Speisevorrat stehen. Wann haben Discounter und Supermärkte wie Aldi, Lidl, Rewe, Penny, Edeka & Co geöffnet? Und was, wenn doch eine Zutat für das Festessen fehlt?

Lidl, Aldi, Rewe und Co. – Supermärkte und Geschäfte sind an Pfingstmontag geschlossen

So wie der Sonntag gelten auch Feiertage als Ruhetage. Supermärkte und Discounter müssen daher geschlossen bleiben – so ist es auch im Gesetz festgelegt. Das heißt: An Pfingstsonntag und -montag gibt es kaum Anlaufstellen, um einkaufen zu gehen. Nur am Pfingstsamstag (27.05.2023) sind Geschäfte, Supermärkte und Discounter wie Aldi, Lidl, Rewe, Penny, Kaufland & Co. ganz normal geöffnet.

Zur Auffrischung: Das steckt hinter dem Pfingstmontag Pfingsten geht auf das Christentum zurück und ist bis heute ein kirchlicher sowie gesetzlicher Feiertag. Gefeiert wird das Fest am 49. Tag nach Ostersonntag und damit zehn Tage nach Christi Himmelfahrt. Dieses Jahr fällt das Pfingstfest auf den 28. und 29. Mai. Symbolisch steht das Fest für die 50 vergangenen Tage seit der Auferstehung von Jesus Christus an Ostern. Pfingsten wird als das Fest des Heiligen Geistes gefeiert. Denn zufolge des christlichen Glaubens verbindet der Heilige Geist alle Gläubigen miteinander. So konnten gemäß der Apostelgeschichte in der Bibel die Jünger Christi sowie die versammelten Gläubigen plötzlich in Fremdsprachen sprechen und predigen.

Ist am Pfingstmontag alles offen? Bäckereien haben teilweise an Pfingsten geöffnet

Während viele die freien Tage nutzen, um in den Urlaub zu fahren, so arbeiten Mitarbeitende von Bäckereien trotzdem. Zwar haben Bäckereien andere Öffnungszeiten als an einem normalen Wochenende, die Arbeit niedergelegt wird aber fast nirgends. So dürfen in manchen Bundesländern Bäckereien am Pfingstsonntag für einige Stunden öffnen und am Pfingstmontag nicht, während es in anderen Bundesländern genau umgekehrt ist, berichtet 24rhein.de. So gilt etwa für Hessen: Pfingstsonntag bleiben die Bäckereien geschlossen, am Pfingstmontag haben Bäckereien bis zu sechs Stunden offen.

Etwas vergessen? Hier können Sie an Pfingsten in Geschäften last Minute einkaufen

Wer trotzdem etwas vergessen hat – und am Ende doch nicht den Lieblingskuchen backen kann, aber Gäste eingeladen hat – der hat zwei Möglichkeiten: Entweder einen anderen Kuchen backen, von dem man die Zutaten im Normalfall immer Zuhause hat – oder: Zum Bahnhof oder Flughafen fahren. Keine Angst – Sie müssen nicht Reißaus vor Ihren Gästen nehmen – Läden an Bahnhöfen und Flughäfen dürfen nämlich auch an Sonn- und Feiertagen wie Pfingsten geöffnet sein. Auch viele Tankstellen haben das Sortiment vergrößert, sodass die Basics für Pfingsten auch dort besorgt werden können.