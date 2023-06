Philip Morris will von Zigaretten wegkommen

Von: Daniel Hagen

Teilen

Tabak-Riese will von Zigaretten wegkommen. © Christoph Schmidt/dpa

Eine Ankündigung des Tabak-Riesen Philip Morris schlägt derzeit hohe Wellen. Das internationale Unternehmen will von Zigaretten loskommen! Lesen Sie hier, was stattdessen geplant ist:

Marlboro, L&M oder Chesterfield – hinter diesen und zahlreichen anderen Zigarettenmarken steht das Unternehmen Philip Morris International. Seit dem 19. Jahrhundert produziert und verkauft die Firma – deren Name auf den Tabakhändler Philip Morris zurückgeht – seine qualmenden Waren. Von London aus beginnend, gibt es die Kippen heute in mehr als 180 Ländern! Doch damit soll bald Schluss sein. Denn der Tabak-Riese will aus dem Zigarettengeschäft aussteigen.

HEIDELBERG24 verrät, warum Tabak-Riese Philip Morris von Zigaretten wegkommen möchte.

Seit 2016 habe der Tabak-Riese mehr als 10,5 Milliarden U.S.-Dollar in die Entwicklung und Verbreitung von rauchfreien Produkten gesteckt. Dazu gehören Tabakerhitzer sowie elektronische Zigaretten für Flüssigkeiten. (dh)